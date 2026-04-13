Este tenista profesional está entrenando en medio del sonido de los bombardeos.

Sociedad
Fabienne Ba.
Screen vidéo @martakostyuk / Instagram

La tenista profesional ucraniana Marta Kostyuk compartió una impactante realidad de su preparación deportiva: entrenar en Kiev bajo el constante sonido de las sirenas antiaéreas. Su relato pone de relieve los desafíos que enfrentan algunos atletas que compiten en contextos geopolíticos inestables.

Un mensaje que refleja una realidad difícil.

En sus redes sociales, Marta Kostyuk indicó que se está preparando para la temporada de tierra batida en Kiev bajo alertas antiaéreas. Escribió: «Preparación para la temporada de tierra batida en Kiev. Bajo alertas antiaéreas». Este mensaje pone de manifiesto las difíciles condiciones en las que algunos atletas continúan su entrenamiento, a pesar de un entorno marcado por la inseguridad. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, muchos atletas ucranianos han hablado sobre el impacto del conflicto en su entrenamiento, sus viajes y sus carreras.

Preparación esencial para la temporada de tierra batida.

La temporada de tierra batida es un periodo crucial en el calendario del tenis profesional, con varios torneos importantes en Europa. La preparación física y técnica es especialmente exigente, ya que esta superficie altera la velocidad del juego y los movimientos. Entrenar en un entorno marcado por interrupciones frecuentes puede interferir con la continuidad del desarrollo atlético, lo que requiere una gran capacidad de adaptación. Para los jugadores profesionales, el entrenamiento constante es un elemento clave para el rendimiento en competiciones internacionales.

El deporte y las realidades geopolíticas

Desde 2022, varios atletas ucranianos han abordado públicamente el impacto de la guerra en sus carreras. Algunos han optado por entrenar en el extranjero, mientras que otros, como Marta Kostyuk, siguen compartiendo imágenes de su vida cotidiana en su país. Los testimonios de estos atletas nos recuerdan que los acontecimientos geopolíticos pueden tener repercusiones directas en la preparación deportiva, la salud mental y el rendimiento competitivo. En este contexto, las voces de los atletas también se convierten en una forma de concienciar sobre realidades que van más allá del ámbito deportivo.

Un jugador comprometido tanto dentro como fuera de la cancha.

Marta Kostyuk se ha pronunciado en varias ocasiones sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania, especialmente durante los torneos internacionales. Al igual que otros atletas ucranianos, ha recalcado la importancia de seguir representando a su país a pesar de las dificultades. Su participación en competiciones internacionales se da en un contexto donde muchos atletas se esfuerzan por mantener sus carreras mientras se mantienen atentos a la situación en su país. Esta doble realidad subraya la complejidad del camino para los atletas que compiten en un entorno marcado por la incertidumbre.

En definitiva, el relato de Marta Kostyuk pone de relieve las condiciones excepcionales en las que algunos atletas continúan su entrenamiento profesional. Entrenar bajo alertas antiaéreas ilustra el impacto del contexto geopolítico en la vida cotidiana de los atletas. Más allá del rendimiento deportivo, esta situación subraya la adaptabilidad necesaria para competir al más alto nivel en circunstancias excepcionales.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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