La "chica Pilates" fascina a ciertos círculos masculinistas: lo que revela esta nueva obsesión.

Los autoproclamados masculinistas, los machos alfa acérrimos y los incels que abrazan una estética viril ya no están obsesionados con las mujeres con delantales florales y peinados impecables. Ahora prefieren una imagen más moderna: una mujer deportista con leggings de colores pastel, que llega a su estudio de Pilates con un matcha en una mano y una esterilla rosa al hombro. La chica de Pilates es su nueva musa, la favorita de la manósfera. Los masculinistas la exhiben en sus foros como si fuera un póster de Beyoncé en la habitación de un adolescente.

¿La chica de Pilates, un sustituto de la esposa tradicional?

Más allá de encarnar un "ideal de belleza", la chica Pilates también despierta la imaginación de los masculinistas , cansados de la " esposa tradicional " con sus rígidos rulos. Un hashtag que genera un frenesí de clics, se ha convertido además en un referente en los oscuros foros de la manósfera. Estos hombres, que machacaban sus mandíbulas y esparcían su testosterona como un veneno sutil, están fascinados por las chicas Pilates. Estas mujeres que usan calentadores acolchados, diademas de terciopelo y que frecuentan estudios minimalistas con sus batidos para llevar.

En marcado contraste con la culturista de brazos de acero y muslos tonificados, la practicante de Pilates es mucho más que una mujer que se contorsiona en máquinas incomprensibles y fortalece sus músculos profundos mediante posturas técnicas. Lleva consigo una filosofía de vida y una serie de símbolos. Su kit básico incluye pesas ligeras que no le harán ganar volumen en los brazos, toallas estampadas con marcas de lujo y botellas de agua extragrandes con un diseño femenino.

Si los activistas por los derechos de los hombres están obsesionados con el término "chica Pilates", no es porque realmente les interese la disciplina, que consideran "demasiado suave" para su ego. Esta mujer, que simplemente quiere moverse sin dañar sus articulaciones, encarna todo lo que anhelan en una esposa. Según el creador de contenido Christian Bonnier , incluso es una señal, una "bandera verde". "Si tu novia hace Pilates, cásate con ella inmediatamente", proclama en línea. Basándose en sus apresuradas conclusiones, este segmento de la población femenina, que jura por los batidos y las ensaladas saludables , "no sale los fines de semana para poder levantarse temprano". Continúa : "y volverá de buen humor porque ningún tipo raro la acosará".

¿Cómo se apropiaron los masculinistas de la figura de la chica que practicaba Pilates?

Mientras que los machistas se sienten amenazados por las mujeres que levantan pesas y desarrollan musculatura, les fascinan aquellas que tonifican suavemente sus cuerpos sobre colchonetas de espuma de colores delicados. Inmune a las críticas y al castigo virtual, la practicante de Pilates recibe un trato preferencial en estas plataformas impenetrables. Sin duda, es una de las pocas mujeres que atrae más elogios que condenas. Esta mujer, que nunca estuvo destinada a convertirse en la imagen estereotípica de la novia ideal, ni en el principal objetivo de los machistas, aparece ahora sin cesar en el contenido de autoproclamados Don Juanes y guardianes de la era patriarcal.

Los machistas tienen una visión muy limitada e incluso distorsionada de la mujer que practica Pilates. En su mente, es una mujer con un estilo de vida saludable, que prepara comidas dietéticas, se cuida meticulosamente y hace ejercicio con moderación. Otra ventaja que pregonan estos hombres que pretenden hacer retroceder a la sociedad es que la mujer que practica Pilates solo sale de casa para entrenar.

“La ‘ manosfera ’ tiene una concepción rígida de cómo debe ser una mujer: una esposa tradicional, sumisa y ama de casa que se ajusta a una estética determinada. Creo que el estereotipo asociado al Pilates está vinculado a esta estética”, resume la investigadora Mariel Barnes en declaraciones al medio “19th News”. En resumen, la nueva generación de “esposas tradicionales” ya no se dedica a limpiar la casa, sino a realizar posturas acrobáticas con un top cruzado. Esta peligrosa fusión de imágenes convierte a los instructores de Pilates en presa fácil.

"Pilates", ya no es solo una práctica: es un criterio de selección.

A diferencia de la autoproclamada ama de casa tradicional, que se jacta de barrer el suelo y preparar deliciosas comidas caseras para su marido, la chica de Pilates es, sin saberlo, víctima de una mala interpretación. Los masculinistas, que tienden a generalizar, creen que una mujer con una rutina matutina, un físico minimalista y afición por los deportes suaves tiene un alto potencial de "docilidad".

Estos hombres, que añoran los tiempos de dependencia económica y abuso conyugal, incluso lo han convertido en una "condición" para encontrar pareja. Un concursante de la décima temporada de "Love is Blind", llamado Chris, popularizó este nuevo requisito. Su "tipo" ideal es "una mujer que haga Pilates todos los días". Si su posible pareja no levanta las piernas en una máquina de Pilates y no suda profusamente, es un rotundo no.

En un artículo de 19th News, Mariel Barnes advierte que la palabra "Pilates" se ha convertido en una especie de "código", una señal reveladora que delata a los activistas por los derechos de los hombres disfrazados, especialmente en las aplicaciones de citas. Si, al deslizar el dedo por la pantalla, te encuentras con un hombre que parece demasiado interesado en Pilates, no caigas en su trampa.