En Corea del Sur la calvicie pronto podrá ser tratada, y esto está causando controversia.

¿Qué pasaría si la caída del cabello se convirtiera en un problema de salud pública? En Corea del Sur, una propuesta presidencial ha vuelto a poner la calvicie en el punto de mira. Entre la presión social, el bienestar mental y los debates presupuestarios, el tema genera tanta división como reflexión.

Una sociedad donde las apariencias tienen un peso significativo

En Corea del Sur, la apariencia no es un detalle trivial: está profundamente arraigada en la dinámica social y profesional. Según varios estudios , casi el 98 % de los adultos jóvenes cree que la belleza proporciona verdaderas ventajas sociales. En este contexto, la caída prematura del cabello puede convertirse rápidamente en una fuente de incomodidad, o incluso de aislamiento.

Aproximadamente 10 millones de personas en el país padecen calvicie, de una población total de 51 millones. Esta realidad afecta especialmente a los adultos jóvenes, para quienes el acceso al mercado laboral ya es altamente competitivo. Cuando se espera que tengas un alto rendimiento, confianza y buena presencia, cada detalle de tu apariencia puede parecer crucial. Sin embargo, recordemos: todos los cuerpos son válidos, con o sin vello, y el valor de una persona no se mide por la densidad de su cabello.

Tratamientos costosos y un mercado en auge

Ante esta presión, el mercado del cuidado capilar ha crecido considerablemente. En 2024 , representó casi 188 mil millones de wones (moneda surcoreana). Champús especializados, tratamientos farmacológicos, suplementos dietéticos y trasplantes capilares conforman un sector en rápida expansión, pero en gran medida inaccesible para quienes tienen un presupuesto ajustado.

Muchos hombres, en particular, viven con su calvicie en silencio. Flequillos estratégicos, peinados cuidadosamente escogidos, procedimientos quirúrgicos discretos: la caída del cabello a menudo se gestiona entre bastidores. Mientras las mujeres se enfrentan a una intensa presión por el maquillaje y la apariencia, los hombres aprenden a disimular sus entradas, a veces a costa de una gran ansiedad.

"Una cuestión de supervivencia": la afirmación que desató el debate

En este contexto, el presidente Lee Jae-myung solicitó a su gobierno que estudiara la ampliación del seguro médico público para incluir tratamientos contra la caída del cabello. Afirma que la calvicie ya no es un simple problema estético, sino una auténtica cuestión de supervivencia para la juventud surcoreana.

Ya mencionada durante su campaña presidencial de 2022, esta propuesta ha resurgido con un argumento central: el sentimiento de alienación que experimentan los jóvenes contribuyentes. Muchos contribuyen al sistema de salud sin poder acceder a apoyo para un problema que afecta directamente su autoestima, su salud mental y, en ocasiones, sus posibilidades en las entrevistas de trabajo.

Una medida considerada "populista" por sus oponentes.

La propuesta dista mucho de ser aceptada por unanimidad. Figuras conservadoras y profesionales de la salud se oponen firmemente. Yoon Hee-sook , en particular, cree que las prioridades deberían centrarse en enfermedades graves como el cáncer, en lugar de la calvicie. El argumento financiero es fundamental: ya se proyecta que el sistema de salud surcoreano tendrá un déficit de 4,1 billones de wones para 2026.

Periódicos conservadores, como el Chosun Ilbo, también denunciaron la decisión como unilateral, tomada sin consultar exhaustivamente a los contribuyentes. Argumentaron que extender la cobertura a este tipo de tratamiento abriría la puerta a la sobremedicalización de problemas considerados no mortales.

Entre el bienestar mental y las realidades presupuestarias

El ministro de Salud, Jeong Eun Kyeong, adopta una postura más moderada. Reconoce el impacto real de la caída del cabello en la confianza y la salud mental de los adultos jóvenes, a la vez que enfatiza la necesidad de un análisis financiero riguroso antes de tomar cualquier decisión. Porque detrás de la calvicie se esconde una pregunta más amplia: ¿qué lugar se le da al bienestar psicológico en las políticas públicas?

Algunas figuras políticas apoyan abiertamente la medida. El representante Park Joo-min, quien reconoce públicamente haberse sometido a un trasplante capilar, lo ve como una forma de reducir el estigma y fomentar una sociedad más empática.

Un debate que va más allá del cabello

En definitiva, este debate va mucho más allá del tema del cabello. Cuestiona cómo una sociedad define la salud, la normalidad y la aceptación del cuerpo. Cuidarse nunca debería ser motivo de vergüenza, y la pérdida del cabello no debería vivirse como un fracaso personal.

Independientemente de si la calvicie está cubierta por el seguro médico, una cosa es segura: en Corea del Sur, el tema ya no es un tabú. Y abrir el diálogo ya es un paso hacia una mayor amabilidad, positividad corporal y respeto por todas las formas corporales.