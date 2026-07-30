Estas tres profesiones cuentan con una gran mayoría de mujeres.

En Europa, casi la mitad de los empleos están ocupados por mujeres. Sin embargo, este promedio oculta importantes desequilibrios: algunas profesiones siguen estando dominadas mayoritariamente por mujeres. Esta realidad no refleja diferencias en las capacidades, sino más bien el legado de los estereotipos de género, aún profundamente arraigados en nuestra sociedad.

1. Las cuidadoras de niños, la profesión más feminizada.

Si hay una profesión donde las mujeres son abrumadoramente mayoría, es la de cuidadoras de niños. Según datos del INSEE de 2021, representan casi el 98 % de la fuerza laboral. Las trabajadoras domésticas también presentan una proporción muy similar. Esta sobrerrepresentación obviamente no se explica por ninguna "predisposición femenina a cuidar niños". Es el resultado de una visión anticuada que todavía asocia a las mujeres con tareas de cuidado, educación y mentoría, como si estas cualidades les fueran inherentes.

2. La secretaría, un legado perdurable

Otra profesión altamente feminizada es la de secretaria y asistente ejecutiva. Las mujeres representan aproximadamente el 95 % de los empleados en este sector. Esta situación se originó en el siglo XX, cuando el auge de los puestos administrativos permitió a muchas mujeres incorporarse al mercado laboral. Estos puestos solían ser de nivel inicial, con escasas oportunidades de ascenso a puestos directivos. Si bien las actitudes están cambiando gradualmente, esta distribución de género sigue siendo muy marcada en la actualidad.

3. Las profesiones relacionadas con el cuidado de personas siguen estando desempeñadas predominantemente por mujeres.

Las profesiones de atención domiciliaria, limpieza y auxiliar de enfermería también se encuentran entre los sectores con una alta representación femenina. Las profesiones de enfermería y obstetricia también cuentan con una abrumadora mayoría femenina, alrededor del 88% según las estadísticas. Con el envejecimiento de la población, estas profesiones están contratando a más mujeres, pero su composición apenas cambia. A menudo siguen enfrentándose a salarios modestos, frecuentes trabajos a tiempo parcial y un reconocimiento insuficiente, a pesar de ser esenciales para el buen funcionamiento de la sociedad.

No existe tal cosa como un "trabajo de mujeres"... ni un "trabajo de hombres".

Estas cifras no implican en absoluto que ciertas profesiones sean más adecuadas para mujeres que otras para hombres. Ninguna habilidad, talento o ambición depende del género. Si algunas profesiones siguen estando muy feminizadas o, por el contrario, muy masculinas en 2026, se debe principalmente a que los estereotipos continúan influyendo en las trayectorias educativas y profesionales.

Durante mucho tiempo, la sociedad patriarcal asignó a las mujeres el rol de cuidadoras, ayudantes o "nutridoras", presentándolas como menos aptas para profesiones técnicas, científicas o físicas. Estas ideas preconcebidas tienen consecuencias muy reales. Desde sus primeros estudios, algunas jóvenes pueden verse disuadidas de seguir carreras que aún se perciben como masculinas. Una vez en el mundo laboral, a menudo tienen que demostrar su valía para acceder a las mismas oportunidades o a los puestos más altos. Esta es una realidad que muchas profesionales siguen denunciando.

Las cosas están cambiando, pero aún queda mucho camino por recorrer.

Afortunadamente, las cosas están cambiando. Los análisis del INSEE muestran que cada vez más mujeres se incorporan a sectores históricamente dominados por hombres, como el derecho, la medicina, la banca, los seguros y las comunicaciones. Por el contrario, un campo destaca como excepción: la tecnología de la información. Este sector, que en su momento fue más abierto a las mujeres, se ha vuelto gradualmente más dominado por los hombres a medida que ha ganado prestigio y mejores salarios. Esto nos recuerda que el progreso hacia una mayor diversidad de género nunca está garantizado.

Si bien aún existen desequilibrios de género en ciertas profesiones, no son inevitables. El verdadero progreso reside en permitir que cada persona elija libremente su camino, sin verse limitada por estereotipos de género. Porque, en definitiva, las habilidades, la pasión y el talento nunca han estado condicionados por el género.