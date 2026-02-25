Search here...

Esta atleta está creando conciencia sobre el manejo de la menstruación durante la competición.

Sociedad
Naila T.
@teamusa & @amberglenniceskater/Instagram

Al finalizar los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 el 22 de febrero de 2026, las palabras de Amber Glenn causaron una gran impresión. En la zona mixta, tras su programa libre, la patinadora estadounidense abordó un tema poco abordado en el deporte de élite: la dificultad de competir durante la menstruación, rompiendo así un tabú persistente en el patinaje artístico.

"Es duro y nadie habla de ello."

Amber Glenn, quien compite en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, terminó quinta en patinaje libre. Más allá del resultado, fue su experiencia personal la que impactó. En declaraciones a France Télévisions, confesó: "Estoy con la regla, así que es muy difícil, sobre todo cuando tienes que llevar este tipo de ropa y actuar delante de todo el mundo".

Añadió: «Es difícil y nadie habla de ello. Es realmente difícil y aterrador, y te sientes devastada. Es algo de lo que no se habla mucho en el caso de las atletas femeninas, aunque debería ser un tema de conversación». Una afirmación poco común en un mundo deportivo donde el rendimiento a menudo permanece desconectado de la realidad biológica de las mujeres.

Efectos muy reales en el cuerpo.

La menstruación puede causar diversos síntomas: calambres, fatiga, dolores de cabeza, problemas digestivos y cambios de humor. Para algunas atletas, estos síntomas pueden afectar la concentración, la resistencia o la recuperación. El día antes de su aparición, Amber Glenn compartió un mensaje en sus redes sociales recordando que el ciclo menstrual puede afectar los niveles de energía, la concentración, el estado de ánimo y el bienestar físico según la fase.

Los especialistas en medicina deportiva enfatizan que el impacto varía de un atleta a otro. Algunos no experimentan cambios notables, mientras que otros necesitan ajustar su entrenamiento. Durante varios años, el Comité Olímpico Internacional ha promovido una mayor consideración de la salud menstrual en el seguimiento de las atletas de élite, en particular mediante investigaciones sobre la adaptación de las cargas de entrenamiento al ciclo hormonal.

Un tabú persistente en el deporte de élite

La patinadora artística estadounidense no fue la única en plantear el problema durante estos Juegos de Invierno. La biatleta italiana Dorothea Wierer también admitió haber sufrido durante una prueba debido a su menstruación, enfatizando que «para nosotras, las mujeres, es así una vez al mes».

A pesar de estos relatos, el tema sigue siendo poco discutido públicamente. Durante mucho tiempo, los ciclos menstruales no se tuvieron en cuenta en los planes de entrenamiento deportivo. Hoy en día, algunos equipos monitorean los datos hormonales para ajustar sus estrategias de preparación y recuperación.

¿Hacia una evolución de las prácticas?

La declaración de Amber Glenn forma parte de un movimiento más amplio para normalizar las conversaciones sobre la salud femenina y menstrual en el deporte. Cada vez hay más investigaciones que examinan la relación entre los ciclos menstruales y el rendimiento, aunque los hallazgos siguen siendo matizados e individualizados.

Al hablar abiertamente sobre su menstruación durante los Juegos Olímpicos, Amber Glenn sacó a la luz una realidad que a menudo se pasa por alto. Su testimonio sirve como recordatorio de que el rendimiento atlético femenino no está determinado por nada externo al cuerpo, sino por lo que este implica, y que reconocer estos factores es un paso hacia un enfoque más integral de la salud de las atletas.

Naila T.
Naila T.
Analizo las tendencias sociales que moldean nuestros cuerpos, nuestras identidades y nuestras relaciones con el mundo. Lo que me motiva es comprender cómo las normas evolucionan y se transforman en nuestras vidas, y cómo los discursos sobre género, salud mental y autoimagen permean la vida cotidiana.
Article précédent
"Miente sobre su apariencia": Esta influencer acusada de "catfishing" tras un fallo en el filtro

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Miente sobre su apariencia": Esta influencer acusada de "catfishing" tras un fallo en el filtro

La escena se viralizó en las redes sociales chinas antes de extenderse a nivel mundial: una streamer asiática...

Convertir las tareas administrativas en una velada agradable: ¿una moda pasajera o una solución real?

Probablemente tengas ese correo electrónico "urgente" que siempre pospones abrir, esa tarea que pospones hasta mañana... y luego...

“Orejas de coliflor”: la tendencia viral que preocupa a los médicos

Algunas tendencias en redes sociales son sorprendentes. ¿La más reciente? Las "orejas de coliflor", inspiradas en los deportes...

¿Por qué el 80% de los humanos tienen ojos marrones?

Quizás ya hayas notado que los ojos marrones son, con diferencia, el color más común a nivel mundial....

Auriculares pegados a los oídos: qué revelan a veces sobre el estado interior de uno

Ya sea haciendo recados, tomando el metro, paseando por la calle o incluso trabajando, llevamos los auriculares pegados...

Medir la cintura con papel higiénico: la nueva tendencia que genera controversia

Envolverse papel higiénico en la cintura para "verificar" la figura: esta es la nueva tendencia que arrasa en...

© 2025 The Body Optimist