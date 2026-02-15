Rivalidad silenciosa con la suegra: lo que los psicólogos observan con más frecuencia

Durante varias semanas, el caso Beckham ha sido noticia. Este conflicto familiar, tan publicitado, que enfrenta a suegra y nuera, ha adquirido una dimensión internacional. Además de ser una mina de oro para la prensa sensacionalista, que aprovecha cada oportunidad, esta historia resuena en muchos hogares. A veces, se desarrolla una rivalidad silenciosa con la suegra, quien no parece dispuesta a compartir a su hijo.

Cuando la suegra empieza la competición

Desde que la disputa familiar de los Beckham salió a la luz, Victoria se ha convertido en la madrastra despiadada de un cuento de hadas de Disney. La empresaria, otrora aclamada por sus diseños de alta costura, está perdiendo terreno poco a poco ante el público. Acusada de sabotear deliberadamente la boda de su hijo Brooklyn y de hacerle la vida imposible a su esposa, Nicolas Peltz, la prensa la retrata como una madre posesiva y reticente. Según la sensacional historia de Brooklyn, Victoria quiere tener a su hijo solo para ella. Para lograrlo, supuestamente hizo todo lo posible por disuadir a Nicolas Peltz, incluso recurriendo a tácticas un tanto maquiavélicas. Y ahora, se la ve como una víbora despiadada, una madrastra dominante y tóxica .

Esta historia tan freudiana, que casi se ha convertido en un fenómeno mediático, también se está desarrollando en otras familias. La guerra de imágenes entre suegra y nuera parece casi inevitable. Como pareja, una es víctima colateral de una dependencia emocional extrema, incluso una especie de complejo de Edipo invertido. Cada mirada conlleva un juicio, y cada conversación se convierte en una confrontación .

Intentamos aparentar valentía, pero siempre sentimos que estorbamos. A pesar de todos nuestros esfuerzos por ser irreprochables, nuestra suegra no nos quiere precisamente. Siempre seremos la "forastera", la quinta rueda, la ladrona de hijos. Y no, no nos lo imaginamos. Las estadísticas confirman esta historia de Cenicienta. Según un estudio , el 60 % de las mujeres afirman sentir tensión o incomodidad con su suegra, en comparación con el 15 % de los hombres.

Nunca es lo suficientemente bueno para su hijo

Podríamos tener una fortuna inconmensurable, un montón de títulos universitarios o incluso llamarnos Beyoncé, y nuestra suegra seguiría siendo igual de venenosa. Para ella, no tenemos lo que se necesita para ser la novia ideal, y claramente no estamos a la altura de su hijo, quien, por cierto, se sienta en un pedestal inalcanzable. Esta rivalidad entre suegra y nuera, que es sintomática en las familias, es más profunda que un simple ataque de celos.

Christine Rafe, experta en relaciones, lo resume acertadamente en *Body and Soul* : «Cuando un padre idolatra a su hijo, ninguna pareja puede competir. Es una situación inextricable: la madre y la pareja se sienten en competencia, y el hijo se ve obligado a cuestionar una dinámica parental arraigada». Según una encuesta, uno de cada dos hombres admite sentirse atrapado entre su pareja y su madre, sin saber cómo reaccionar. A menudo, la pareja permanece pasiva, como espectadora de esta batalla psicológica entre las dos mujeres de su vida. No muestra preferencia ni prejuicios por miedo a perder a una u otra.

La suegra podría supervisar las citas o hacer de casamentera, pero rechazaría a todas las candidatas. Es cierto que los padres no tienen los mismos criterios de selección que sus hijos. En el amor también hay "estudiantes modelo", y claramente, no somos uno de ellos. Cuando su hijo elige a una mujer vibrante, divertida y creativa, preferirían una nuera estable y adinerada con valores religiosos y culturales compartidos.

La apariencia física también es un factor.

En "Blancanieves", la madrastra cuestiona constantemente su hermoso espejo para determinar quién es la más bella de todas. La princesa de cabello castaño y piel de porcelana aparece incansablemente en este mágico panel. Inmediatamente la ve como una amenaza a eliminar. ¿Cuentan la verdad los cuentos de hadas de nuestra infancia? ¿Acaso la madrastra envidia nuestra supuesta belleza? Según algunos estudios, las parejas percibidas como muy atractivas pueden generar inestabilidad relacional y una tendencia a la frivolidad.

Una pareja con un físico promedio y rasgos armoniosos puede, por lo tanto, ser objeto de discriminación por su apariencia. Y a menudo es involuntaria. En este caso, la suegra no se preocupa por su ego, pero inconscientemente anticipa el daño emocional que sufrirá su hijo. Una vez mamá gallina, siempre mamá gallina.

"En una sociedad que valora la juventud, el atractivo y la autonomía femenina, la nuera puede crear un sentimiento de degradación en la suegra", explica la psicóloga Frédérique Korzine en un artículo dedicado a este tema.

El síndrome del nido vacío, una circunstancia atenuante

Si una suegra es fría y antipática con su nuera, también es un reflejo protector. Es el instinto maternal, no un demonio interior. Siente que ha pasado de ser protagonista a ser extra, y esta transición a veces es difícil de aceptar. Como resultado, nuestra suegra nos hace pagar por una situación de la que no somos responsables.

Adopta una estrategia defensiva, como si alguien le hubiera robado su tesoro más preciado. Para ella, este hombre con quien construye un futuro sigue siendo su "bebé", su "propiedad". Toda su identidad maternal se pone en tela de juicio. "Lejos de ser una reacción de puros celos, la actitud de la suegra puede compararse con la ansiedad por separación", continúa la especialista.

Siempre siendo la culpable, la alborotadora, la disruptiva, nos vemos constantemente obligadas a demostrarle nuestra valía a nuestra suegra. Y es particularmente agotador. Sin embargo, es posible iniciar un período de paz y empezar de nuevo. La relación entre suegra y nuera a veces es caótica, pero no hay que tomárselo como algo personal. A menudo, no somos la verdadera causa de su infelicidad.