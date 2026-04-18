Pérdida de los padres: por qué los hermanos pueden flaquear (y cómo afrontarlo)

Cuando los padres fallecen, los hermanos lloran juntos y pierden el rumbo. Este trágico e irreversible suceso puede fortalecer o romper los lazos familiares. A veces, la unidad familiar se refuerza, y otras veces se desintegra por completo. Sin sus pilares, la familia lucha por recuperar su equilibrio. Sin embargo, puede afrontar esta triste realidad sin desmoronarse y, juntos, amortiguar el golpe emocional.

Problemas familiares tras una muerte, una experiencia común

Es un momento que todos los niños temen, y muchos aún se aferran a la creencia infantil en un padre eterno. Pero incluso si deseamos experimentar este amargo dolor lo más tarde posible, a veces la tragedia golpea sin previo aviso. Cuando los padres parten en su último viaje al cielo, dejan atrás a una familia abrumada, perdida y desorientada. Huérfanos que pierden toda madurez.

En algunos casos, este trágico suceso une más a los hermanos, pero a veces los separa, y no solo por cuestiones de herencia. Apenas nos hemos despedido del difunto cuando tenemos que nombrar un nuevo tutor extraoficial, redistribuir los roles dentro de la familia y encontrar nuestro lugar en este caos interno. El duelo colectivo se transforma entonces en una crisis. Y esto no solo ocurre en familias inestables como las de "Shameless".

«La disfunción familiar tras una pérdida es común y puede hacer que el proceso de duelo sea aún más doloroso, añadiendo más estrés a una situación ya de por sí intensa y cargada de emociones», explica Gabrielle Applebury, terapeuta matrimonial y familiar licenciada de Love to Know . Y las estadísticas lo confirman. Según un estudio , surgen conflictos en el 20 % de las familias que atraviesan un duelo. Sin una figura de autoridad, se experimenta una extraña sensación de vacío, y todos se aferran a sus viejos hábitos cuando la reorganización es inevitable.

El origen de estas disfunciones, según un terapeuta.

En una familia, cada persona desempeña un papel inconsciente. Está quien se encarga del papeleo, quien brinda apoyo emocional, quien anima el ambiente. Cuando los padres ya no están, los hermanos mantienen la misma dinámica, y puede surgir una sensación de desigualdad en la distribución de responsabilidades.

Por ejemplo, el hermano menor podría delegar las tareas administrativas más pesadas al mayor, quien todavía está acostumbrado a supervisar a los padres y velar por la seguridad de los hermanos. Los hijos menores eluden estas responsabilidades alegando que no les corresponde, como si su posición en la familia les otorgara un "pase libre". "Una vez establecidos estos patrones, es necesario un trabajo individual significativo, coordinado con el de otros miembros de la familia", explica el especialista. Los terapeutas se refieren a esto como "lealtades invisibles".

Más allá de esta realidad, viejos resentimientos pueden resurgir, especialmente si los hijos han sufrido un trato desigual. En una familia, a veces hay favoritos y ovejas negras. Basta con una conversación sobre un simple objeto o una caja de recuerdos para que se convierta en un ajuste de cuentas. Es el famoso efecto de la "olla a presión": una conmoción emocional y todo estalla. Y no se trata solo de malicia gratuita.

"Las dificultades de comunicación y conexión preexistentes pueden intensificarse durante este período, especialmente cuando suele haber mucha necesidad de coordinación (arreglos funerarios, testamento, cuidados paliativos, etc.)", advierte el experto.

Las mejores maneras de afrontarlo, sin forzar nada.

Los padres representan la autoridad y la unidad. Son el vínculo entre los miembros de la familia , los mediadores en los conflictos, los creadores de recuerdos compartidos. Cuando ya no están, nos sentimos como niños de cinco años. En ese preciso instante, casi deseamos ser hijos únicos, sin darnos cuenta de que compartir este dolor nos ayuda a superarlo. Aunque nos cueste encontrar una salida positiva a esta oscuridad subyacente, esta existe.

Para afrontar la disfunción familiar, una de las mejores cosas que puedes hacer es cuidarte a ti mismo/a, aconseja la terapeuta. No es egoísmo; es una decisión valiosa para preservar la armonía familiar. Vivir el duelo de forma saludable ayuda a evitar situaciones caóticas y a mantener los cimientos del refugio seguro que los padres han construido con tanto esfuerzo. Esto es lo que recomienda Gabrielle Applebury:

Tras la pérdida de los padres, manténganse organizados y compartan información para evitar tensiones entre hermanos.

Analicen las decisiones en conjunto, anótenlas y asegúrense de que todos estén al tanto.

En caso de un conflicto difícil, busque ayuda de un tercero o de un profesional.

El apoyo terapéutico puede ayudar a sobrellevar el duelo y su impacto en los hermanos.

Prioriza la comunicación tranquila: escucha, respeto y, si es necesario, haz preguntas.

Establece límites y acepta que cada persona experimenta el duelo a su manera.

Si la discusión se vuelve demasiado tensa, tómense un descanso y retómenla más tarde.

Mantener o recrear momentos compartidos puede ayudar a preservar los lazos a pesar de la difícil situación.

Los padres son el pilar de la familia, el alma del hogar. Cuando fallecen, los hermanos necesitan tiempo para recuperarse y volver a la normalidad.