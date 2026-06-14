Estas mujeres brasileñas hacen malabares con un balón de fútbol y despiertan admiración.

La Copa Mundial de la FIFA, que acaba de comenzar, promete estar llena de sorpresas este año. Más allá de la cancha en Ciudad de México, están surgiendo otros talentos fuera de los circuitos habituales. En Brasil, país vecino de México, las mujeres han improvisado una forma de fútbol callejero, transformando sus pases en una verdadera demostración de equilibrio. Es un recordatorio de que este deporte no tiene género.

Jugadores sin tacos que crean arte con el balón redondo.

La Copa Mundial de la FIFA, un gran evento deportivo que se celebra solo una vez cada cuatro años, acapara la atención mediática. Genera una euforia sin límites. Mientras millones de espectadores y aficionados siguen el torneo como si les fuera la vida en ello, la versión femenina lucha por captar la misma atención y pasa casi desapercibida. Sin embargo, las jugadoras brasileñas, al estilo de Kylian Mbappé y Harry Kane, no son menos impresionantes en la cancha. Y las jugadoras brasileñas, captadas en pleno partido entre los cables eléctricos y las estructuras de chapa ondulada de Río de Janeiro, son prueba de ello.

Nacidas en una tierra que ha dado leyendas del fútbol , estas mujeres se pasan el balón de pie a pie en medio de un skatepark abandonado. En Brasil, el fútbol no es solo un deporte elegido en la clase de educación física o una actividad extracurricular; es toda una institución. Y allí, los habitantes parecen tener un don innato para patear un balón. Estas jugadoras son la prueba viviente: tienen oro entre las piernas, como Pelé y Ronaldinho.

Completamente desnudos, sin zapatos y vistiendo solo pantalones cortos de mezclilla, se turnan para lanzarse la pelota y atraparla en poses muy técnicas. Se funden con el balón, generalmente destinado a entrar en la red. Lo que pretendía ser un pasatiempo recreativo, una distracción para matar el tiempo, rápidamente se convirtió en una sensación en las redes sociales, con el video acumulando un millón de "me gusta".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rafinha Fontes (@rafaellafontes2)

Para dar una mejor imagen del fútbol femenino

Al ver a estas jugadoras en acción, parece casi fácil, tan meticulosamente ejecutados están sus movimientos. El balón se equilibra en la clavícula, en los tobillos, y describe un bucle con un ligero movimiento de pierna. Cabeza, torso, espalda baja… El balón rebota con gracia en cada parte de su cuerpo, convirtiéndose casi en una extensión de su silueta. Más que una simple demostración amateur, es una actuación que se ha vuelto viral. Con su característica modestia, la creadora del vídeo, @ rafaellafontes2, lo titula «Equipo femenino de alto nivel» en la descripción.

Aunque estas jugadoras experimentadas no estén disputando un partido en la cancha, han logrado una valiosa victoria sobre los prejuicios que rodean al fútbol femenino. Los comentarios son unánimemente positivos y tienen tanto valor como los vítores de los estadios. "Son mejores que la selección brasileña", señala un usuario de internet. "Los hombres van a sufrir un golpe a su ego", añade otro. "Es como si el fútbol corriera por sus venas". "Juegan mejor de lo que nadie puede enseñar". "Yo ni siquiera puedo jugar dos partidos cortos seguidos".

Una avalancha de elogios que desmantela el estereotipo de que las mujeres son menos resistentes, demasiado sensibles y no lo suficientemente rápidas en el campo. Mientras que los jugadores masculinos ganan 200.000 € incluso cometiendo numerosas faltas, sus compañeras ganan una media de 16.000 €. Esta flagrante falta de reconocimiento para las mujeres, que aún se ven reducidas a estereotipos anticuados, supone un marcado contraste. Gracias a logros como estos, las jugadoras están dando pasos de gigante para cambiar la percepción pública.

Detrás de este vídeo viral se encuentra un jugador galardonado con múltiples premios.

Si bien algunos podrían creer que esta imagen es completamente artificial, demasiado débil para reconocer las increíbles habilidades de estas mujeres, detrás de este video hay una persona real. ¿Su nombre? Rafinha Fontes, quien ha posado junto a Neymar y ha levantado numerosos trofeos a lo largo de su brillante carrera. ¿Su especialidad? El footvolley, un deporte que combina dos deportes en uno y que se juega sobre una red, no sobre césped, sino sobre arena caliente. Esta disciplina exige destreza, flexibilidad, fuerza y también mucha resistencia.

Pero esa no es su única pasión. Brasil es, sin duda, un semillero de atletas talentosos. La atleta, que siente un amor indescriptible por el fútbol, también es dos veces campeona mundial de teqball, una modalidad de tenis de mesa que se juega con una pelota de tamaño reglamentario.

Lo que transmite esta actuación futbolística es impactante. Todas estas jugadoras, además de ser rudas y hacer sudar a los aficionados más machistas, se mueven con una facilidad asombrosa alrededor del balón. Mujeres brasileñas 1, estereotipos 0.