Violencia de género en las escuelas: un estudio señala una "preocupante evolución" del clima escolar

En varias regiones del mundo, estudios recientes han suscitado preocupación por el aumento de comportamientos misóginos y anti-LGBTQIA+ entre algunos niños en la escuela. Aunque discretas o aisladas durante mucho tiempo, estas actitudes, lamentablemente, parecen más pronunciadas hoy en día. Los equipos educativos se preguntan: ¿cómo podemos transmitir valores de igualdad y respeto en un entorno digital que difumina las fronteras?

Un clima más tenso en Quebec

En Quebec, una investigación cualitativa realizada por la Universidad de Quebec en Montreal y la Federación Autónoma de Enseñanza en casi 200 escuelas describe un clima escolar cambiante. Los entrevistados reportaron un aumento en los comentarios misóginos, homofóbicos y transfóbicos, así como una oposición más visible a las ideas feministas y la diversidad.

Grafitis sexistas, banderas arcoíris desfiguradas, gestos provocativos y la estigmatización de docentes percibidas como feministas: estas señales, antes marginales, parecen estar multiplicándose. El estudio también destaca la influencia de ciertas figuras públicas controvertidas cuyas posturas antifeministas circulan ampliamente en redes sociales. Estos discursos a veces resuena entre adolescentes que buscan modelos a seguir, un sentido de "poder" o un sentimiento de pertenencia.

En Francia, cifras preocupantes

En Francia, el Observatorio Nacional de Violencia de Género en las Escuelas presenta un panorama igualmente preocupante. Para 2025, casi una de cada seis alumnas de secundaria y una de cada cinco de preparatoria declaran haber sufrido violencia de pareja en su escuela. Las niñas representan el 85 % de las víctimas registradas.

Los insultos contra estudiantes LGBTQIA+ también están en aumento, al igual que la distribución no consensuada de imágenes íntimas. Detrás de estas estadísticas se esconden jóvenes talentosos, enérgicos y prometedores que deberían poder prosperar en un entorno seguro, comprensivo y respetuoso que valore sus cuerpos e identidades.

Normalización del habla en el Reino Unido

En el Reino Unido, un estudio de 2021 publicado por la Oficina de Estándares Educativos destaca la normalización de los comentarios sexistas desde una edad muy temprana. Algunos estudiantes afirman que los comentarios degradantes se perciben como "normales" o "solo una broma", lo que dificulta cuestionarlos.

El informe también destaca la exposición temprana a contenido pornográfico, a veces desde los 11 años. Para algunos niños, esta exposición genera una visión distorsionada de las relaciones y el consentimiento. En este contexto, es fundamental reafirmar que todo cuerpo merece respeto, que cada identidad tiene su lugar y que la fuerza reside en la empatía, no en la dominación.

En Corea del Sur, presión y antifeminismo

En Corea del Sur, las investigaciones revelan que las alumnas de secundaria sufren acoso verbal diario de carácter íntimo. Esta realidad se da en un entorno marcado por una intensa presión académica, especialmente en torno al examen "suneung", crucial para el acceso a la universidad.

Mientras tanto, la influencia de los influencers online, dominados por hombres, está creciendo. Se han reportado grafitis antifeministas en algunos institutos de Seúl. En este contexto, las redes sociales desempeñan un papel clave en la difusión de un discurso polarizador que puede socavar una cultura de respeto.

El papel central de las redes sociales

Desde TikTok hasta X (antes Twitter), las plataformas digitales a veces amplifican el contenido radical o provocador. Al destacar las publicaciones más divisivas, los algoritmos contribuyen a normalizar puntos de vista previamente marginados. Para los adolescentes que aún están desarrollando su identidad, estos mensajes pueden resultar atractivos porque ofrecen respuestas sencillas a preguntas complejas.

Ante esta situación, numerosos expertos reclaman un fortalecimiento de la educación en igualdad, pensamiento crítico y respeto a la diversidad. Entre las medidas que se están considerando se encuentran la formación del personal educativo, el diálogo con las familias y una mejor regulación del acceso de los menores a determinados contenidos.

En definitiva, desde Quebec hasta Europa, e incluso Asia, los contextos difieren, pero los mensajes son coherentes. Más que nunca, es crucial recordar que todo estudiante merece crecer en un entorno donde se respete su cuerpo, su identidad y su voz. Promover la igualdad significa cultivar la confianza, la dignidad y la libertad de ser plenamente uno mismo.