Juzgado por "usar demasiado maquillaje" en el gimnasio, este jugador de rugby responde a las críticas

¿Por qué tener que elegir entre la fuerza y el maquillaje? ¿Por qué el rímel haría temblar las mancuernas? Ante los comentarios sobre su maquillaje durante una sesión de levantamiento de pesas, la jugadora internacional de rugby estadounidense Ilona Maher decidió responder con estilo y unos cuantos kilos de más.

Una pregunta que incomoda...y motiva

Ilona Maher publicó recientemente un video en Instagram. El pie de foto inicial pregunta: "¿Por qué te maquillas cuando entrenas? ". El tono está claro. Con leggings grises, una coleta alta y joyas discretas, la jugadora de rugby luce una sonrisa serena. Luego pasa a una serie de ejercicios: press de banca con 34 kg, dominadas con cargada y remos controlados. Todo esto con rímel y lápiz labial.

Su respuesta, simple e impactante: "¿Por qué no? ¡No me debilita!". Una frase que resuena como una llamada de atención. Incluso la escribió en el pie de foto de su video, en blanco y negro: "Mi rímel no va a adelgazar mis músculos ni a hacer que mi ética de trabajo desaparezca". En otras palabras, su apariencia no define su desempeño ni su determinación.

En 2025, como finalista de "Dancing with the Stars", se convirtió en la primera mujer en levantar a su pareja masculina en el programa. Una vez más, Ilona Maher rompió el molde: sí, se puede ser poderosa, musculosa, espectacular y, además, amar el brillo de labios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ilona Maher (@ilonamaher)

Los cuerpos de las mujeres, siempre comentados

Detrás de este video se esconde una realidad más amplia. El cuerpo de las mujeres es constantemente escrutado, comentado y analizado. "Demasiado maquillaje", "insuficiente". "Demasiado musculosa", "demasiado delgada". "Demasiado visible", "demasiado discreta". Pero el principio es simple: tú haces lo que quieres con tu cuerpo. Con tu rostro. Con tu estilo.

Es cierto que usar maquillaje para ir al gimnasio no es especialmente recomendable desde el punto de vista dermatológico, sobre todo porque la base puede obstruir los poros e impedir que la piel respire durante el ejercicio, pero sigue siendo una elección personal. Si quieres una tez natural para sudar libremente, no hay problema. Si te sientes más segura con un toque de rímel o algo más, es perfectamente legítimo. Tu fuerza no se mide por tu pintalabios, ni por la falta de él.

Una ola de apoyo

La publicación de Ilona Maher generó reacciones a raudales. "Deberíamos tener la libertad de usar maquillaje o no", "Gracias por hablar de ello", "Con una medalla olímpica y estas exigencias, el maquillaje es lo último que me preocupa". Con más de 5,4 millones de seguidores, Ilona Maher transmite un mensaje que va mucho más allá del terreno de juego. Positividad corporal, empoderamiento, autoafirmación: representa a una generación que se niega a elegir entre sus múltiples facetas. Poderosa y elegante. Musculosa y refinada. Seria y juguetona: demuestra que el rendimiento y la expresión personal pueden coexistir sin contradicción.

Al levantar pesas y responder a las críticas, Ilona Maher nos recuerda una verdad esencial: tu cuerpo te pertenece. Y tienes todo el derecho a habitarlo como creas conveniente.