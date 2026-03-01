Estas situaciones, comunes en la vida de una mujer, en realidad constituyen violencia.

Se presentan como "normales". Los has escuchado repetidamente desde la infancia, como un ruido de fondo inevitable. Sin embargo, detrás de estos hábitos se esconde la violencia. En Instagram, Flavie Milsonneau (@flavie.m_tca) compartió un video que enumera ocho situaciones comunes en la vida de una mujer. Experiencias que muchos consideran inocuas... pero que, en realidad, contribuyen a un sistema de presión constante, en particular sobre el cuerpo y el lugar de las mujeres en los espacios públicos. Nombrarlas ya es el primer paso para desmantelarlas.

1. Comprometerse a “prestar atención” a lo largo de la vida.

"Ten cuidado": ¿con qué, exactamente? Tu falda, tu escote, tu forma de reír, caminar, hablar o caminar a casa. Esta vigilancia constante con el tiempo se vuelve normal. Sin embargo, vivir anticipando el peligro o el juicio no es nada inofensivo. Esta carga mental, internalizada desde muy temprana edad, restringe la espontaneidad y la libertad de las mujeres. Te enseña que tu seguridad depende de tu comportamiento, no del respeto de los demás.

2. Recibe retroalimentación sobre tu cuerpo

"¿Has bajado de peso?" , "Has subido de peso en las caderas" , "Deberías cuidar tu alimentación". Los comentarios sobre la apariencia física suelen disfrazarse de preocupación o halagos. Sin embargo, ya sean positivos o negativos, reducen tu valor a tu apariencia. Pero tu cuerpo no es un tema público. No necesita ser evaluado, comentado ni analizado. Te pertenece, en toda su diversidad, fuerza, suavidad, formas y cambios.

3. Privarse de comida porque "ya has comido demasiado"

Restringirse después de comer, sentirse culpable por el postre, compensar un momento de placer gastronómico… estos reflejos son tan comunes entre muchas mujeres que parecen normales. Sin embargo, reflejan una relación deteriorada con la comida, a menudo alimentada por presiones externas. Comer hasta saciarse, saborear la comida, escuchar a su cuerpo: son acciones simples pero poderosas. Su cuerpo merece ser nutrido, no castigado.

4. Soportar bromas sobre tu peso durante las comidas familiares

El infame "Ya no te reconocemos", pronunciado entre el queso y el postre. Las pequeñas bromas sobre tu figura, tu figura, tu apetito. Como es un asunto familiar, se supone que está bien. Pero no, el supuesto humor no anula el impacto. Estos comentarios repetidos a las mujeres (y a veces no solo a ellas) pueden minar la autoestima y reforzar la idea de que tu cuerpo es un asunto colectivo. Pero tu apariencia no es cosa de risa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Flavie Milsonneau, psicoeducación (@flavie.m_tca)

5. Tener miedo de salir solo por la noche

Cruzar la calle. Apretar las llaves con fuerza. Compartir tu ubicación. Este miedo a menudo se presenta como un reflejo legítimo de precaución para las mujeres. Y lo es, pero también revela una realidad: no todos experimentan el espacio público de la misma manera. Cuando el miedo se convierte en un hábito arraigado, no es simplemente una precaución; es señal de un profundo desequilibrio.

6. Escuchar comentarios sobre tu plato

"¡Guau, qué bien comes!", "¿Seguro que te acabarás todo eso?". De nuevo, el control se ejerce a través de lo que hay en tu plato. Lo que comes se convierte en un indicador moral. Estos comentarios refuerzan la idea de que una mujer debe comer poco, discretamente, sin causar revuelo. Sin embargo, tu apetito es perfectamente normal. Es vibrante, legítimo y natural.

7. Ser interrumpida o ignorada por ser mujer

En reuniones, debates, en la mesa: empiezas una frase, te interrumpen. Propones una idea, un hombre la retoma y de repente la valida. Este fenómeno, aún común, contribuye a invisibilizar las voces de las mujeres. Ser escuchada nunca debería ser un privilegio. Tu voz tiene el mismo valor, la misma relevancia, la misma legitimidad.

8. Estar sometido a las imágenes omnipresentes de un "cuerpo perfecto"

Anuncios, redes sociales, revistas: por todas partes se promueve un único ideal. Suave, delgada, joven, retocada. Con la exposición constante, este ideal se convierte en la norma tácita. Sin embargo, la verdadera belleza es diversa. Existe en todos los tipos de cuerpo, todas las tallas, todos los tonos de piel, todas las historias. Alejarse de estos estándares irreales significa recuperar el control sobre la propia percepción y autoestima.

En definitiva, lo que Flavie Milsonneau enfatiza es crucial: mientras estas situaciones no se identifiquen como problemáticas, se siguen padeciendo en silencio. Expresar estas experiencias con palabras significa negarse a trivializarlas. Significa reconocer que las presiones ejercidas sobre el cuerpo y el comportamiento de las mujeres no son meros detalles, sino mecanismos profundamente arraigados. Desprenderse gradualmente de ellas significa recuperar espacio, libertad y confianza. Tu cuerpo no es un problema que deba solucionarse. Tu presencia no es un error que deba minimizarse. Tienes derecho a existir plenamente, sin disculparte.