Al jugar al tenis con vestidos "extravagantes", esta creadora de contenido incendia internet.

En Instagram, la creadora de contenido Isidora (@isidorapjv) está causando sensación con sus vídeos glamurosos e inverosímiles. Su concepto: jugar al tenis con vestidos y tacones altos. Si bien algunos internautas adoran este mundo ultraestético, otros lo ven principalmente como una puesta en escena cuidadosamente orquestada para generar expectación.

Vídeos que combinan moda y deporte.

En sus Reels (vídeos de Instagram), Isidora golpea pelotas de tenis luciendo vestidos de distintos volúmenes. El contraste entre el mundo del deporte y la moda llama inmediatamente la atención. La estética de sus vídeos evoca a veces campañas de lujo o escenas de cine: todo parece diseñado para crear una atmósfera elegante y teatral. Es precisamente esta inesperada mezcla la que ha permitido que su contenido se vuelva viral en las redes sociales.

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Los usuarios de Internet están fascinados…

En sus publicaciones, numerosos comentarios elogian su estilo visual. Algunos usuarios explican que ven sus videos "por la atmósfera". Otros aprecian que ofrezca una perspectiva diferente del tenis, más vanguardista, más artística y menos centrada en el rendimiento deportivo. Su estilo tan distintivo le ha permitido crear una identidad visual propia en Instagram. En un feed saturado de contenido similar, sus videos destacan al instante.

…y otros que son mucho más críticos

Aunque sus vídeos han generado muchas reacciones, distan mucho de ser populares entre todos. Muchos internautas consideran el concepto «ridículo» o creen que se trata principalmente de una estrategia para llamar la atención en las redes sociales. Varios comentarios también destacan lo poco prácticos que resultan estos atuendos para jugar al tenis. Para algunos, jugar en una cancha con un vestido de noche y tacones altos parece más una cuestión de estética que del deporte en sí.

Otros críticos van más allá y cuestionan la imagen que transmite este tipo de contenido. Algunos internautas creen que estos vídeos perpetúan la idea de que las mujeres deben estar siempre impecablemente arregladas, incluso durante la actividad física o en la vida cotidiana. Esta visión es percibida por algunos como reduccionista, sobre todo porque sigue asociando la feminidad con una apariencia constantemente sofisticada.

Un debate más amplio sobre las redes sociales

El éxito de los vídeos de Isidora también demuestra cómo las redes sociales transforman ciertas actividades en auténticos espectáculos visuales. Hoy en día, los deportes, la moda y el entretenimiento se entrelazan cada vez más en el contenido viral. El objetivo no es necesariamente representar una actividad realista, sino crear una imagen impactante, estéticamente atractiva o sorprendente.

Esto también explica por qué las reacciones están tan divididas: algunas personas simplemente lo ven como contenido artístico y divertido, mientras que otras interpretan mensajes más simbólicos sobre las expectativas relacionadas con la apariencia de las mujeres.

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En definitiva, los vídeos de Isidora ilustran principalmente cómo un concepto visual puede generar tanta admiración como debate en las redes sociales.