Cobrar 50.000 dólares por ver el Mundial de 2026: la oferta de trabajo que está causando revuelo.

La oferta de trabajo de la que todo el mundo habla esta primavera de 2026 no proviene de una startup tecnológica ni de una agencia creativa. Proviene de FOX Sports, la filial de retransmisiones deportivas de Fox Corporation en Estados Unidos, y ofrece pagar 50.000 dólares a alguien por ver partidos de fútbol americano.

La oferta que se hizo viral en internet

FOX Sports, FOX One e Indeed han lanzado una búsqueda a nivel nacional para encontrar al "Jefe de Observación de la Copa Mundial de FOX One", un puesto con un salario de 50 000 dólares para ver los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en 4K a través de FOX One, la plataforma oficial de transmisión del torneo. El torneo se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026 (39 días consecutivos de partidos) desde un área de visualización totalmente equipada en el corazón de Times Square, en la ciudad de Nueva York.

Una oficina cúbica de cristal en medio de Times Square.

El puesto se ubica en un cubo de cristal transparente instalado en el centro de Times Square, frente a los miles de visitantes, turistas y transeúntes que pasan por allí a diario. Esta disposición convierte cada partido en una auténtica fiesta pública para verlo en directo: quien ocupa el puesto se convierte, en cierto modo, en el superfan oficial del Mundial, expuesto a la vista de todos durante 39 días.

En qué consiste realmente el trabajo

El trabajo consta de tres misiones principales: ver cada minuto de la cobertura en 4K de FOX Sports de los 104 partidos en FOX One, gestionar el área de visualización en Times Square para crear una experiencia colectiva única y crear y compartir contenido auténtico en redes sociales durante todo el torneo para consolidarse como la fuente de referencia para los espectadores del Mundial. Por lo tanto, se requiere pasión por el fútbol, resistencia física y dominio de las redes sociales.

La revelación en directo en FOX

Para postularse, los candidatos deben actualizar su perfil de Indeed con su experiencia y habilidades relevantes, activando la opción "Los empleadores pueden encontrarte" para que el equipo de reclutamiento de FOX pueda localizarlos. También deben publicar un video corto en redes sociales explicando por qué este puesto es ideal para ellos, usando el hashtag #ChiefWorldCupWatcher. Se aceptan solicitudes hasta el domingo 17 de mayo.

La persona seleccionada se dará a conocer en directo el 6 de junio durante la transmisión del partido entre los Boston Red Sox y los New York Yankees por FOX. El puesto comienza oficialmente el 6 de junio, una semana antes del inicio del torneo, y finaliza el 26 de julio, una semana después del partido final.

Detrás de la estrategia de marketing, un problema empresarial real.

La alianza entre FOX Sports e Indeed busca posicionar a FOX One como el principal destino para la Copa Mundial, aprovechando la plataforma Indeed para una campaña que combina deportes, redes sociales y marketing de marca. Robert Gottlieb, presidente de marketing de FOX Sports, resumió la ambición: "La Copa Mundial de la FIFA será un torneo histórico que merece una selección de personal igualmente histórica. Un candidato comprometido tendrá la oportunidad de su vida: vivir y celebrar cada historia, cada nación y cada momento emocionante que define al deporte rey".

50.000 dólares por ver 104 partidos de fútbol americano en una cabina de cristal en Times Square: para algunos, es un trabajo de ensueño. Sin embargo, requiere tolerar horarios irregulares, crear contenido constantemente, soportar la presión de estar expuesto a la mirada de miles de neoyorquinos, etc. Algunos lo llamarían un trabajo. Otros, la oportunidad de su vida.