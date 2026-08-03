A los 39 años, optó por vivir en su coche con su perro para evitar pagar el alquiler.

Ante el creciente costo de vida, Bella Roams (@thealchemists_garden) optó por un nuevo camino: vivir en su coche con su perra Lyla. Casi un año después de este cambio, relata en redes sociales una aventura que ha transformado su vida cotidiana y su visión de la felicidad.

Una nueva vida nacida de una elección inesperada

En Estados Unidos, donde los precios de la vivienda siguen subiendo, cada vez más personas se replantean su estilo de vida. Este es el caso de Bella Roams, una estadounidense de 39 años que decidió transformar su Subaru en una pequeña casa rodante para evitar alquileres exorbitantes. Su objetivo no era simplemente reducir sus gastos, sino crear un estilo de vida más acorde con sus deseos: mayor libertad, sencillez y exploración. Hoy, disfruta plenamente de esta decisión y comparte su experiencia en TikTok con una comunidad de más de 50.000 seguidores.

Un cambio que transforma el rumbo de su vida.

Todo comenzó cuando dejó San Diego, California, para mudarse al estado de Washington y estar más cerca de su familia. Mientras buscaba un lugar donde vivir, Bella Roams (@thealchemists_garden) se alojó temporalmente con sus padres. Su búsqueda pronto dio un giro inesperado. Los apartamentos disponibles eran demasiado caros o estaban fuera de su alcance económico.

Ante esta realidad, Bella decide replantearse por completo sus prioridades y explorar una alternativa que ya había considerado: la vida nómada. En julio de 2025, guarda sus pertenencias en un trastero, adapta su coche y se lanza a la carretera con su perra, Lyla. Una decisión que, aunque surgió por necesidad económica, pronto se convierte en una experiencia enriquecedora.

Un coche diseñado como un verdadero pequeño refugio

Vivir en un coche requiere organización, pero Bella Roams (@thealchemists_garden) ha aprendido a crear una rutina diaria cómoda. Su Subaru se ha convertido en su espacio personal, diseñado para satisfacer sus necesidades básicas. Ha establecido una rutina precisa: encontrar lugares adecuados para ducharse, gestionar su colada y organizar sus días.

Lejos de la imagen improvisada que a veces se asocia con este estilo de vida, explica que esta aventura se basa principalmente en la anticipación y la adaptación. Esta nueva forma de vivir también le permite reconectar con lo esencial. Con menos posesiones y menos limitaciones materiales, afirma haber ganado autonomía y serenidad.

El trabajo remoto, un valioso aliado en su aventura.

Su transformación vital también fue posible gracias a su actividad profesional. Bella trabaja a distancia para una organización especializada en desarrollo de negocios. Gracias a una conexión a internet fiable, puede desempeñar su trabajo desde diferentes lugares. Esta flexibilidad refleja una importante evolución en el mundo laboral: hoy en día, algunos profesionales pueden replantearse por completo su lugar de residencia sin renunciar a sus carreras. Para Bella Roams (@thealchemists_garden), esta libertad profesional le ha abierto las puertas a un nuevo equilibrio entre trabajo, viajes y realización personal.

Una pasión por el nomadismo ya presente

Esta decisión no surgió de la noche a la mañana. Unos años antes, Bella ya había vivido la experiencia de viajar en furgoneta durante una semana en un viaje al noroeste del Pacífico estadounidense. Esta primera experiencia había sido un verdadero punto de inflexión. Descubrió que un estilo de vida más nómada le venía de maravilla. Unos años más tarde, este deseo se transformó en un proyecto concreto. Como muchos cambios importantes en la vida, su aventura comenzó con una pequeña experiencia que, poco a poco, transformó su perspectiva del futuro.

Lyla, un socio de viaje esencial.

Bella Roams (@thealchemists_garden) no vive esta aventura sola. Su goldendoodle de cinco años, Lyla, la acompaña a todas partes. Para garantizar el bienestar de Lyla, Bella se asegura de mantener una rutina reconfortante. Paseos, salidas al bosque y tiempo al aire libre marcan sus días. Incluso cuando tiene que trabajar desde el coche por el mal tiempo, se asegura de que Lyla tenga oportunidades para hacer ejercicio siempre que sea posible. Este vínculo estrecho refuerza aún más la sensación de hogar que Bella ha logrado crear, incluso en un espacio pequeño.

Una experiencia que la transformó

Más allá de los aspectos prácticos, Bella Roams ve esta aventura como una verdadera evolución personal. Siente que ha aprendido a conocerse mejor, a identificar lo que realmente le importa y a vivir con mayor seguridad. Para ella, este estilo de vida nómada representa mucho más que una solución económica: es una forma de recuperar el control de su vida diaria y construir una existencia que refleje quién es.

De hecho, su Subaru es solo el primer paso. Bella está ahorrando para comprar una furgoneta más espaciosa que le permita explorar más el oeste de Estados Unidos. A largo plazo, su sueño es continuar su aventura por Centroamérica y Sudamérica. Su pequeña casa rodante se está convirtiendo así en el punto de partida de un proyecto mucho mayor, centrado en la exploración y el descubrimiento.

Una nueva definición de hogar

La historia de Bella Roams va más allá de su propia experiencia. Refleja una tendencia más amplia: ante el aumento del costo de la vivienda, algunas personas optan por estilos de vida alternativos para preservar su libertad y calidad de vida. Vivir en un coche no es necesariamente sinónimo de sacrificio. Para Bella, es todo lo contrario: una forma de crear una vida cotidiana más sencilla y flexible, más cercana a sus aspiraciones.

Con Lyla a su lado y proyectos en mente, Bella Roams (@thealchemists_garden) demuestra que un hogar a veces puede ser menos un lugar fijo que un espacio donde te sientes bien, libre y plenamente tú misma.