Prefieren brindar con amigos el 14 de febrero: el auge del “Día de Galentine”

¿Y si febrero no se tratara solo de una cena romántica a la luz de las velas para dos el 14 de febrero? Cada vez más mujeres optan por brindar con amigas para celebrar el Día de Galentine, una festividad dedicada a la hermandad. Originaria de una serie de televisión, se ha consolidado como una alternativa festiva, libre y decididamente alegre al tradicional Día de San Valentín.

Una fiesta nacida en una serie que se ha convertido en un clásico de culto.

Originalmente, el Día de Galentine era un guiño ficticio a la realidad. En 2010, en la serie estadounidense "Parks and Recreation", el alegre personaje Leslie Knope, interpretado por Amy Poehler, organizó un brunch el 13 de febrero para celebrar... a sus amigas. Gofres, cumplidos, pequeños regalos y carcajadas: el concepto era sencillo y deliciosamente cálido. Era una celebración de la amistad femenina, el día antes de San Valentín.

Lo que comenzó como una escena desenfadada trascendió rápidamente la pantalla. Impulsado por las redes sociales, el Día de Galentine se ha transformado en un auténtico evento anual, sobre todo en Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Cada año, alrededor del 13 o 14 de febrero, proliferan las publicaciones en redes sociales: mesas decoradas, brindis con vino, pijamadas y escapadas con amigos. La ficción ha dado paso a una tradición que se acoge con entusiasmo.

Una alternativa fuerte al día de San Valentín

El Día de Galentine retoma las tradiciones de San Valentín y las aplica a la amistad. Flores, chocolates, tarjetas y cenas festivas ya no son solo para parejas. Se convierten en símbolos de un amor igualmente poderoso: el que compartes con tus amigos.

Para algunos, es una forma de desviar la atención del amor romántico el 14 de febrero y recordarles a todos que tu valor no depende de tu estado civil. Eres pleno, radiante y mereces ser celebrado, ya sea que tengas una relación, estés soltero o entre relaciones. Para otros, es simplemente una oportunidad para añadir un momento divertido y brillante a su calendario.

La fuerza de esta celebración reside en su libertad. No necesariamente reemplaza el Día de San Valentín; lo amplía. Abre espacio para otras formas de apego, para esos vínculos elegidos que te apoyan, te inspiran y te ayudan a crecer.

Un fenómeno cultural en rápido crecimiento

Con el paso de los años, el Día de Galentine se ha convertido en un fenómeno público. Bares y restaurantes ahora ofrecen noches especiales para chicas. Algunos establecimientos crean menús exclusivos, talleres creativos o sets de regalo temáticos. Como suele ocurrir, el mundo comercial se ha sumado a la tendencia.

Más allá de las estrategias de marketing, lo que realmente importa para muchos es la experiencia compartida. Una cena preparada juntos, una velada charlando hasta altas horas de la noche, un intercambio de cartas o incluso un simple brindis pueden ser suficientes para dar sentido a la celebración. Lo que cuenta no es el entorno perfecto, sino la calidez del momento.

Pon la amistad en el centro de tu vida

El auge de la popularidad del Día de Galentine forma parte de un movimiento más amplio: la apreciación de las amistades femeninas. Relegadas durante mucho tiempo a un segundo plano, tras las relaciones románticas, ahora se reconocen como pilares esenciales del equilibrio personal.

Las investigaciones en psicología social destacan la importancia de las redes de amistad para el bienestar emocional. Las amistades sólidas ayudan a reducir el estrés, fortalecen el sentimiento de pertenencia y fomentan la confianza en uno mismo. Por lo tanto, celebrar estos vínculos no es trivial. Se trata de reconocer su papel estructurante en tu vida. Tus amigos son quienes te ven crecer, apoyan tus proyectos, aplauden tus éxitos y te rodean en los momentos más vulnerables. Honrarlos también es honrarte a ti mismo.

Una celebración inclusiva y evolutiva

Si bien el Día de Galentine se ha asociado históricamente con las mujeres, está evolucionando. Algunas iniciativas lo abren a cualquiera que desee celebrar sus amistades, sin importar su género o estado civil. La fecha es flexible: el 13 de febrero, la noche del 14 o el fin de semana más cercano. Esta flexibilidad contribuye a su éxito.

A diferencia del Día de San Valentín, que suele estar lleno de expectativas, el Día de Galentine busca ser alegre y desenfadado. No sigue un formato único. Puedes imaginarlo como acogedor, festivo o incluso minimalista. Se adapta a tu energía, tu presupuesto y tu estilo.

En tan solo unos años, esta festividad ha pasado de ser una broma de comedia a una celebración en muchos países. Al situar la amistad en el centro de las festividades en torno al 14 de febrero, nos recuerda una verdad simple y luminosa: el amor no se limita a las relaciones románticas. Se presenta de mil maneras, y tus amistades también merecen ser celebradas con orgullo.