En un avión, un accesorio podría aliviar el entumecimiento de las piernas durante vuelos largos.

Tras varias horas sentado en un avión, es difícil evitar la sensación de piernas pesadas o entumecidas. Esta incomodidad es muy común en viajes largos, sobre todo cuando el cuerpo apenas se mueve. Un accesorio podría cambiar por completo la experiencia de viajar: las medias de compresión.

¿Por qué se hinchan las piernas en los aviones?

Los vuelos de larga distancia no siempre favorecen la circulación sanguínea. Durante varias horas, se permanece sentado con poco movimiento, lo que ralentiza el trabajo de los músculos de las pantorrillas. Estos músculos desempeñan un papel vital en el retorno de la sangre al corazón. Cuando se utilizan menos, la circulación en las piernas se ralentiza. El resultado: puede aparecer una sensación de pesadez, tobillos hinchados u hormigueo.

En raras ocasiones, esta acumulación de sangre también puede favorecer la formación de un coágulo en una vena profunda, un fenómeno conocido como trombosis venosa profunda (TVP), a veces apodado «síndrome de la clase turista». Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente una de cada 6000 personas desarrollará síntomas relacionados con un coágulo tras un vuelo de más de cuatro horas. El riesgo sigue siendo bajo, pero existe, sobre todo para ciertas personas con mayor exposición.

¿Cómo funcionan las medias de compresión?

Las medias de compresión aplican una presión gradual en las piernas: mayor en el tobillo y menor a medida que se asciende hacia la pantorrilla. Esta compresión ayuda a mejorar la circulación sanguínea y reduce la acumulación de líquido en las piernas. El resultado: menos hinchazón, menor sensación de pesadez en las piernas y mayor comodidad durante los viajes.

Tradicionalmente asociados al ámbito médico, estos calcetines han experimentado una importante modernización. Hoy en día, se encuentran disponibles en materiales más cómodos, con una gran variedad de cortes y estilos que recuerdan a los calcetines clásicos. En otras palabras, viajar cómodo no requiere sacrificar el estilo.

Lo que dicen los estudios científicos

Las investigaciones sobre el tema son bastante alentadoras. Una revisión Cochrane actualizada en 2021 analizó 12 ensayos clínicos con casi 3000 pasajeros que realizaron vuelos de más de cuatro horas. Los resultados muestran que el uso de medias de compresión reduce significativamente el riesgo de trombosis venosa profunda asintomática, es decir, coágulos que no necesariamente causan síntomas visibles.

En concreto, entre 1000 viajeros que no llevaban medias de compresión, aproximadamente 10 desarrollaron este tipo de trombosis. Entre quienes sí las llevaban, esta cifra se redujo a aproximadamente 1 de cada 1000. Sin embargo, los investigadores señalan que las complicaciones graves, como las embolias pulmonares, siguen siendo muy raras y difíciles de cuantificar estadísticamente en este tipo de estudios.

Buenos hábitos para viajar con mayor comodidad

Las medias de compresión pueden ser útiles, pero funcionan aún mejor cuando se combinan con algunos hábitos sencillos.

Durante un vuelo largo, recuerde levantarse con regularidad para caminar por el pasillo, aunque solo sea durante unos minutos.

Rotar los tobillos o contraer los gemelos mientras se está sentado también ayuda a estimular la circulación.

La hidratación también juega un papel importante: beber suficiente agua puede ayudar al cuerpo a sobrellevar mejor el viaje.

Por el contrario, permanecer inmóvil durante horas con las piernas cruzadas no es lo ideal para la circulación sanguínea.

Un accesorio útil, sin presiones ni imposiciones.

Por supuesto, no todos experimentan los vuelos largos de la misma manera. Algunas personas viajan sin ninguna molestia, mientras que otras notan rápidamente las piernas pesadas o sensibles. Por lo tanto, las medias de compresión no son imprescindibles ni esenciales para viajar bien. Simplemente representan una opción adicional para cuidar tu comodidad y tu cuerpo durante viajes largos.

Para las personas con antecedentes de problemas venosos, embarazo, sobrepeso o problemas circulatorios conocidos, se recomienda consultar con un médico antes de un vuelo largo.

En resumen, un accesorio pequeño y discreto, las medias de compresión podrían convertirse en una de las mejores aliadas en tu equipaje de mano.