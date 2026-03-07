En las redes sociales, el “turismo de pobreza” de los influencers genera malestar.

En la economía de la atención que domina las redes sociales, algunos contenidos atraen millones de visualizaciones al retratar la pobreza o las precarias condiciones de vida. Sin embargo, estas imágenes también provocan una creciente inquietud. Varios investigadores y observadores hablan ahora de «turismo de la pobreza» o «pornografía de la pobreza» para describir el contenido que transforma la miseria en espectáculo para el público en línea.

El "turismo de la pobreza", un fenómeno estudiado por investigadores

El concepto no es nuevo. En la literatura académica, el «turismo de barrios marginales» se refiere a las visitas organizadas a barrios pobres o marginados, a menudo presentadas como experiencias turísticas alternativas. Los investigadores explican que este fenómeno ha crecido significativamente en las últimas décadas y se ha convertido en un campo de investigación diferenciado dentro de los estudios turísticos y urbanos. El estudio del «turismo de barrios marginales» se ha desarrollado considerablemente en los últimos veinte años, centrándose la investigación en sus impactos económicos, sociales y éticos.

Históricamente, esta práctica se remonta al siglo XIX, cuando visitantes de las clases adineradas viajaban a los barrios más pobres de ciudades como Londres o Nueva York para observar las condiciones de vida de sus residentes. Hoy en día, estas visitas se realizan en varias regiones del mundo, especialmente en Sudáfrica, India, Kenia y Brasil.

[incrustar]https://www.tiktok.com/@ettevi_wanderlust/video/7611331190200552734[/incrustar]

Cuando las redes sociales convierten la pobreza en contenido viral

Con el auge de YouTube, TikTok e Instagram, estas prácticas han adquirido una nueva dimensión. Las visitas a barrios desfavorecidos ahora se graban y difunden ampliamente. Los videos muestran, por ejemplo, a creadores explorando barrios marginales, viviendo un "día de supervivencia" en zonas empobrecidas o repartiendo dinero a los residentes. Este tipo de contenido a veces es acusado de explotar la pobreza para generar interacción e ingresos publicitarios.

Algunos investigadores se refieren a esto como "pornografía de la pobreza", un término utilizado para describir las representaciones mediáticas de la pobreza que buscan provocar una fuerte respuesta emocional o atraer la atención. Según varios análisis, estas imágenes pueden reducir realidades sociales complejas a clichés o narrativas simplistas. Las redes sociales también contribuyen a la difusión generalizada de estas imágenes, que pueden ser compartidas y comentadas por millones de usuarios.

Las favelas de Brasil, un ejemplo frecuentemente citado

Brasil es uno de los ejemplos más estudiados en la investigación sobre turismo de pobreza. En Río de Janeiro, algunas favelas —barrios empobrecidos marcados por profundas desigualdades sociales— se han convertido en destinos turísticos. Desde hace décadas se organizan visitas guiadas, especialmente en barrios como Rocinha, una de las favelas más grandes del país.

Un estudio realizado por la socióloga Bianca Freire-Medeiros muestra que estos recorridos pueden atraer a varios miles de turistas al mes a ciertos barrios. Sin embargo, estos recorridos son muy controvertidos. Los investigadores señalan que la pobreza puede explotarse como atractivo turístico, lo que plantea interrogantes sobre la representación de los residentes y los beneficios reales para las comunidades locales.

Algunas investigaciones también indican que los circuitos turísticos a veces son organizados por actores externos a la comunidad, con itinerarios predefinidos que no siempre reflejan la realidad cotidiana de los residentes. En estos casos, los visitantes pueden recorrer los barrios en coche o detenerse en puntos específicos, lo que contribuye a transformar estos espacios en puntos de observación.

[incrustar]https://www.tiktok.com/@wilawilaxo/video/7479495112226262318?q=poverty%20tourism&t=1772798167113[/incrustar]

Entre la conciencia y el voyeurismo

Sin embargo, los investigadores enfatizan que el tema es complejo. Algunas iniciativas de turismo comunitario intentan crear modelos más equilibrados, en los que los residentes locales participan directamente en la organización de las excursiones y se benefician de una parte de los ingresos. No obstante, la línea entre la concienciación y la explotación sigue siendo central en el debate.

Un análisis centrado en la ética del turismo en barrios empobrecidos destaca que «estas prácticas pueden reforzar las dinámicas de poder entre visitantes y residentes, especialmente cuando la pobreza se convierte en objeto de observación o curiosidad». Los investigadores también señalan que «las imágenes difundidas en línea pueden influir en la percepción de estos barrios y sus habitantes, a veces reforzando estereotipos».

El debate en torno al "turismo de la pobreza" ilustra las tensiones en torno a la representación de la desigualdad en el espacio digital. Mientras que algunos contenidos afirman visibilizar realidades sociales a menudo invisibles, otros son acusados de convertir la precariedad en un espectáculo diseñado para generar visitas. En la era de las redes sociales, estas cuestiones éticas cobran mayor importancia, ya que las imágenes difundidas por los creadores de contenido pueden llegar a audiencias globales y tener una influencia duradera en la percepción de comunidades enteras.