Según un estudio, estos destinos serían ideales para viajar solo.

Viajar solo resulta cada vez más atractivo para quienes buscan libertad y nuevas experiencias. Sin embargo, antes de reservar un billete, suele surgir una pregunta, sobre todo entre las mujeres: la seguridad. Un estudio internacional destaca varios destinos reconocidos por su estabilidad, que ofrecen un entorno tranquilo para emprender una aventura con total tranquilidad.

Islandia, el destino ideal para viajeros solitarios.

En lo que respecta a destinos tranquilos, Islandia vuelve a destacar como la mejor opción. Según el Índice de Paz Global 2026, publicado por el Instituto para la Economía y la Paz , el país conserva el primer puesto por decimonoveno año consecutivo.

Esta distinción se debe en gran medida a una tasa de criminalidad muy baja y a la ausencia de un ejército permanente. A nivel local, esto se traduce en una sensación de tranquilidad, tanto en las ciudades como en medio de los paisajes naturales. Las carreteras están en buen estado, hay una amplia oferta de alojamiento y es fácil organizar los viajes; todas ventajas para explorar el país a su propio ritmo.

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Eslovenia, un microcosmos de Europa a la espera de ser descubierto.

Eslovenia, cuarta en la clasificación, destaca como una excelente opción para quienes desean viajar por Europa. ¿Su principal ventaja? Su tamaño compacto, que facilita el desplazamiento desde una vibrante capital hasta exuberantes montañas o la costa adriática.

Los trayectos son relativamente cortos, lo que limita los viajes nocturnos y facilita la planificación. Un destino ideal para disfrutar de una gran diversidad de paisajes sin tener que pasar horas en desplazamientos.

Nueva Zelanda, perfecta para escapadas largas.

Nueva Zelanda, que ocupa el segundo lugar en el Índice de Paz Global de 2026, sigue siendo una de las mejores opciones para los viajeros aventureros. El país es especialmente apreciado por su infraestructura adaptada a los viajeros independientes, con una amplia selección de hostales y alojamientos acogedores.

Viajar solo es una costumbre muy arraigada allí, lo que fomenta los encuentros y los intercambios. Otra ventaja importante es que el inglés es el idioma oficial, lo que simplifica las tareas cotidianas y la movilidad.

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Una clasificación útil, pero que debe interpretarse con matices.

Si bien esta clasificación es un excelente indicador, no debe considerarse una garantía absoluta. El Índice de Paz Global mide principalmente la estabilidad general de los países, teniendo en cuenta criterios como los conflictos, la militarización y las tensiones internas. Sin embargo, no refleja necesariamente los sentimientos ni las experiencias cotidianas de alguien que viaja solo. Cada destino tiene sus propias características, y la experiencia puede variar según el itinerario, las costumbres locales y el perfil del viajero.

Unos buenos reflejos siguen siendo esenciales.

Incluso en los países mejor clasificados, algunas precauciones pueden contribuir a un viaje más tranquilo. Antes de partir, es recomendable consultar las recomendaciones oficiales de viaje, compartir el itinerario con un amigo o familiar y, siempre que sea posible, llegar durante el día. Conocer las costumbres locales también ayuda a aprovechar al máximo la estancia.

En definitiva, esta clasificación sirve principalmente como punto de partida para elegir tu próximo destino. Nos recuerda que viajar solo no es una experiencia única: las condiciones pueden variar enormemente de un país a otro. Con la preparación e información adecuadas, podrás emprender tu viaje con mayor tranquilidad y disfrutar plenamente de tu aventura.