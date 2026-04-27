Viajar durante el embarazo plantea muchas preguntas. ¿Es seguro volar para ti y para tu bebé ? ¿Qué precauciones debes tomar antes de reservar tu billete?

Responderemos a estas preguntas con consejos claros y prácticos.

Buenas noticias: si no hay complicaciones, viajar en avión durante el embarazo sigue siendo perfectamente factible hasta la semana 36 de gestación .

Comodidad, seguridad, documentación médica… aquí encontrará todo lo que necesita saber para viajar con tranquilidad.

Los riesgos de viajar en avión durante el embarazo: lo que necesitas saber

Contrariamente a la creencia popular, volar durante el embarazo no presenta ningún peligro particular para la madre ni para el bebé.

Sin embargo, conviene aclarar algunos puntos para poder viajar con tranquilidad.

controles de seguridad del aeropuerto

Los controles de seguridad que pasamos en el aeropuerto funcionan con detectores de metales , no con rayos X.

Estos detectores no representan ningún peligro para una mujer embarazada. Por lo tanto, no hay motivo de preocupación durante los controles de seguridad.

Radiación atmosférica y presurización

El tema de la radiación atmosférica surge con frecuencia. En realidad, estos rayos solo representan un riesgo para las personas que vuelan casi a diario, como algunos miembros de la tripulación.

Para un viaje único, la exposición sigue siendo prácticamente insignificante. La presurización de la cabina, por su parte, no supone ningún peligro para el bebé .

Sin embargo, después de la semana 36 de embarazo , no se recomienda viajar en avión . El principal riesgo no es estrictamente médico: se trata principalmente de la posibilidad de un parto inesperado a bordo.

Un escenario que preferimos evitar, aunque ya se han producido nacimientos en vuelo en la historia de la aviación civil.

Primer trimestre: es posible viajar, pero las náuseas y los vómitos pueden hacer que volar resulte incómodo.

pueden hacer que volar resulte incómodo. Hasta las 36 semanas: no hay contraindicaciones en ausencia de complicaciones.

Después de las 36 semanas: se desaconseja encarecidamente viajar debido al riesgo de parto prematuro durante el vuelo.

Precauciones médicas antes y durante el vuelo

Antes de planificar cualquier viaje en avión, es fundamental consultar con su médico . Cada embarazo es único y solo un profesional de la salud puede evaluar la situación particular de cada mujer embarazada.

Esto le permitirá adaptar sus recomendaciones según el trimestre, el historial médico y el estado de salud general.

Documentos médicos esenciales

Recomendamos encarecidamente preparar un expediente completo antes de la salida. El viajero deberá llevar consigo un certificado médico reciente y una copia de su historial clínico.

Estos documentos pueden ser requeridos por la aerolínea o resultar de gran utilidad en caso de un problema de salud en el destino.

Prepárate bien para el vuelo.

Durante el vuelo, varias medidas pueden ayudar a mantener la comodidad y la salud. Mantenerse hidratado es fundamental, ya que el aire de la cabina es particularmente seco.

También debes recordar levantarte y caminar por el pasillo cada hora aproximadamente, para estimular la circulación sanguínea.

Elija un asiento cómodo y espacioso , idealmente del lado del pasillo para facilitar el movimiento. Utilice medias de compresión para prevenir el riesgo de flebitis. Opta por prendas holgadas y transpirables que se adapten a los cambios de tu figura. Mantente hidratado durante todo el vuelo.

Aerolíneas y embarazo: normas que debes conocer antes de reservar

Cada aerolínea tiene su propia política con respecto al transporte de mujeres embarazadas . Por lo tanto, es fundamental consultar directamente con la aerolínea elegida antes de comprar el billete.

Algunas compañías exigen un certificado médico con una fecha inferior a 48 horas antes del vuelo, especialmente en las últimas semanas de embarazo.

Otras compañías simplemente prohíben el embarque después de un cierto número de semanas. Estas normas varían de una aerolínea a otra, y una sorpresa desagradable en el aeropuerto sería particularmente estresante.

También recomendamos encarecidamente contratar un seguro de viaje específico para embarazadas. En caso de una complicación médica en el extranjero o una hospitalización inesperada, una cobertura específica puede marcar la diferencia.

Algunas pólizas de seguro también cubren los gastos relacionados con un parto prematuro fuera del país de residencia.

Consulta los términos y condiciones de la empresa antes de comprar cualquier billete.

Anticipe los documentos necesarios, especialmente el certificado médico.

Contrata un seguro de viaje que cubra específicamente el embarazo.

Consejos prácticos sobre el destino y su estancia allí.

Una vez que llegue a su destino, la vigilancia no cesa. Dependiendo de la región del mundo que visite, las condiciones sanitarias locales pueden afectar directamente la salud de la madre y del bebé.

Ciertas regiones tropicales o en vías de desarrollo presentan riesgos infecciosos específicos.

Las vacunas y las precauciones sanitarias varían según el destino.

El tema de las vacunas durante el embarazo merece especial atención. No todas las vacunas son compatibles con el embarazo, en particular las vacunas de virus vivos atenuados.

Antes de partir, una consulta especializada en medicina del viajero ayuda a identificar las precauciones adecuadas para cada destino y cada perfil.

También recomendamos identificar los centros médicos disponibles a su llegada. Conocer la dirección de un hospital o clínica cercana brinda tranquilidad y permite una respuesta rápida en caso necesario.

Dependiendo del destino, el nivel de atención puede variar considerablemente.

Infórmese sobre los riesgos para la salud específicos del destino.

Comprueba la compatibilidad de las vacunas recomendadas con el embarazo.

Identifique los centros médicos disponibles en su destino antes de partir.

Lleva un botiquín de primeros auxilios adecuado, aprobado por tu médico.

Viajar estando embarazada requiere una organización rigurosa, pero nada insuperable.

Con las precauciones adecuadas, un seguimiento médico riguroso y ropa adaptada a cada etapa del embarazo, viajar sigue siendo una aventura accesible y enriquecedora para las futuras madres.