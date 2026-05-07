"Es más barato que nuestra vida anterior": estos pasajeros han optado por los cruceros permanentes.

¿Y si la jubilación significara escalas, atardeceres sobre el océano y maletas siempre listas? Esa es la elección de Lanette y Johan Canen, una pareja de cincuenta y tantos años que decidió cambiar su vida cotidiana en Hawái por una vida a bordo de un crucero residencial. Una aventura que intriga tanto como inspira sueños.

Una casa flotante para los próximos 15 años.

Lanette y Johan viven ahora a bordo del Villa Vie Odyssey, un barco diseñado para dar la vuelta al mundo durante varios años. Su camarote tiene una garantía de 15 años, lo que convierte al barco en un auténtico hogar flotante. El itinerario es impresionante: 425 puertos de escala en 147 países, a lo largo de aproximadamente tres años y medio. Una vida llena de paradas, descubrimientos y paisajes en constante cambio.

A bordo, la pareja disfruta de una rutina diaria muy estructurada. Comidas, bebidas, wifi, servicio de limpieza y lavandería están incluidos en su paquete. Este sistema les permite viajar minimizando las limitaciones materiales.

"La gente cree que somos ricos."

Lo más sorprendente de su historia es el aspecto financiero. Antes de esta nueva vida, Lanette y Johan vivían en Hawái, un lugar conocido por su elevado costo de vida. Según ellos, vivir en este barco les resultaría, en definitiva, más económico que su vida anterior en tierra firme.

Johan resume su decisión con una frase que se ha vuelto viral en las redes sociales: mucha gente cree que hay que ser millonario para vivir permanentemente en un crucero, mientras que, en su opinión, esta solución es más económica que su anterior alquiler y sus gastos diarios. La pareja también explica que vendieron su negocio de alquiler de coches antes de embarcarse en esta nueva aventura.

Una vida más ligera y menos desordenada

Más allá del viaje en sí, Lanette y Johan afirman que su principal objetivo era simplificar su vida diaria. Ya no querían acumular posesiones, mantener una casa ni sobrecargarse con responsabilidades que consideraban excesivas. Su nueva vida se basa más en las experiencias que en las posesiones. Dicen que valoran poder explorar varios países sin tener que volver a hacer las maletas en cada parada.

Desde su partida, ya han explorado destinos como España, Portugal, Gibraltar y las Islas Galápagos. Para algunos, esta idea de libertad total representa casi una fantasía moderna: recorrer el mundo manteniendo un "hogar" móvil.

Un estilo de vida que fascina… pero divide.

Su vida cotidiana genera muchas reacciones en las redes sociales. Algunos internautas sueñan con una aventura así y se imaginan fácilmente dejándolo todo atrás para vivir en el mar. Otros son más escépticos. La falta de espacio, la distancia de la familia, la atención médica y el estilo de vida confinado generan inquietud. Las críticas también se extienden al impacto ambiental de los cruceros.

Los grupos ecologistas llevan años denunciando la grave contaminación generada por los cruceros, considerándolos entre los buques más contaminantes del mundo. De media, un solo crucero emite aproximadamente 20.000 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a las emisiones anuales de 10.000 coches. Incluso atracados, estos barcos siguen produciendo una contaminación significativa: un crucero detenido durante una hora emite tanto como unos 30.000 vehículos circulando a baja velocidad. Estas cifras alimentan con frecuencia el debate en torno a este tipo de turismo, cada vez más criticado por su impacto ambiental.

En definitiva, a pesar de las críticas, Lanette y Johan afirman no arrepentirse de su decisión. Para ellos, este crucero permanente representa principalmente una forma diferente de vivir y disfrutar del tiempo. Una cosa es segura: vivir en el mar durante años no deja a nadie indiferente.