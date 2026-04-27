El truco del "Sudoku" que promete looks perfectos sin sobrecargar tu maleta.

Viaje
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Kindel Media / Pexels

Hacer la maleta sin olvidar nada —o sin llevar demasiado equipaje— sigue siendo un reto para muchos. Un método inspirado en un conocido juego ofrece ahora una solución sencilla y estructurada.

Un método inspirado en el Sudoku.

El método de empaque "Sudoku" se basa en un principio de organización visual y lógica. La idea es imaginar la maleta como una cuadrícula, donde cada prenda tiene un lugar específico. En la práctica, esto implica seleccionar un número limitado de prendas, generalmente divididas en categorías: camisetas, pantalones y capas adicionales como chaquetas o camisas. Estas prendas se organizan de manera que se puedan combinar en filas, como en un rompecabezas.

@cloverade_ Como siempre llevo demasiado equipaje, me he propuesto llevar JUSTO LO SUFICIENTE para mi próximo viaje de 2 semanas, así que el método de empaque Sudoku me viene de perlas 😭 ¿Has probado este truco para empacar? ¡Cuéntame qué te parece! #armariocápsula #atuendosdeviaje #ideasdeatuendos #quéempacar #trucosdemoda ♬ Sunny Spring Morn - DailyJoy

Crea múltiples conjuntos con tan solo unas pocas prendas.

La principal ventaja de este método reside en su capacidad para maximizar las combinaciones. Cada prenda se elige para que combine con las demás, lo que permite crear múltiples looks con un número limitado de piezas. Al variar las combinaciones —horizontalmente, verticalmente o incluso superponiendo los elementos— es posible crear numerosos conjuntos sin necesidad de llevar mucha ropa.

Viaja más ligero y de forma más eficiente.

Al limitar la cantidad de artículos y optimizar su uso, el truco del "Sudoku" reduce significativamente el volumen del equipaje. Además, soluciona un problema común: empacar ropa que al final nunca se usará. Aquí, cada artículo ha sido diseñado para ser utilizado, simplificando la elección una vez que llegues a tu destino.

Una organización que ahorra tiempo

Además de ahorrar espacio, este método simplifica la vida diaria durante los viajes. Como la ropa ya está planeada, vestirse resulta mucho más fácil y menos complicado. Este enfoque también ayuda a evitar combinaciones arriesgadas, ya que todos los conjuntos se han considerado con antelación.

Una tendencia impulsada por las redes sociales

El truco del “Sudoku” forma parte de una oleada de contenido dedicado a optimizar el equipaje. Compartido en redes sociales, atrae a los viajeros por su sencillez y eficacia. Responde a un creciente deseo de viajar de forma más práctica, sin renunciar a un estilo impecable.

Aplicando una lógica inspirada en el Sudoku, este método transforma el proceso de empacar en un ejercicio de optimización. El resultado: menos ropa, pero más posibilidades para viajar ligero sin renunciar al estilo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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