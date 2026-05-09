Turismo de maternidad: por qué cada vez más mujeres embarazadas eligen dar a luz en el extranjero.

Dar a luz en el extranjero para que tu bebé obtenga una segunda nacionalidad: este es el principio del "turismo de maternidad". Popularizada en las redes sociales, esta práctica intriga tanto como genera controversia. Porque detrás de las imágenes de "maternidades paradisíacas" y "pasaportes adicionales", la realidad puede ser mucho más compleja.

¿Qué es exactamente el "turismo de maternidad"?

El turismo de maternidad consiste en viajar a otro país para dar a luz y así beneficiarse de la ciudadanía por derecho de nacimiento. En algunos países, como Canadá, Estados Unidos, Brasil y México, un niño nacido dentro de sus fronteras adquiere automáticamente la nacionalidad del país.

Para algunos padres, esta estrategia ofrecería a su hijo más oportunidades, o incluso facilitaría la obtención del permiso de residencia. En las redes sociales, algunos videos presentan el turismo de maternidad como una especie de "atajo administrativo". Sin embargo, esta visión edulcorada del fenómeno dista mucho de reflejar la realidad de dar a luz lejos de casa.

Una práctica que suscita críticas

Desde un punto de vista ético, el tema es controvertido. Varios profesionales de la salud cuestionan esta práctica de utilizar el parto como medio para obtener ciertas ventajas administrativas.

La matrona y sofróloga Camille Carrel también nos recuerda que dar a luz en el extranjero dista mucho de ser una experiencia trivial. Subraya que algunas mujeres se encuentran en esta situación por necesidad, sobre todo cuando huyen de su país o siguen a su pareja expatriada. En estos casos, el desarraigo puede resultar especialmente difícil de sobrellevar, especialmente durante un periodo tan intenso como el embarazo.

El seguimiento médico a veces es más complicado.

Más allá de las cuestiones administrativas, el turismo de maternidad también plantea la cuestión de la atención médica. Durante el embarazo, generalmente se recomienda estar acompañada por el mismo profesional de la salud para establecer una relación de confianza y garantizar una atención continua.

Cuando una futura madre viaja al extranjero para dar a luz, este proceso puede volverse más complejo. Puede ser necesario consultar con varios profesionales antes de encontrar un equipo con el que se sienta cómoda. Y, sobre todo, no todos los países tienen el mismo enfoque respecto al parto.

Las prácticas varían enormemente de un país a otro.

Los métodos médicos, las prácticas de atención y los recursos disponibles varían considerablemente de un país a otro. En Brasil, por ejemplo, las cesáreas son particularmente comunes. En otros países, algunas prácticas que son habituales en Francia pueden ser menos accesibles o incluso inexistentes. Esto se observa especialmente en las clases de preparación para el parto. En Francia, se ofrecen varias sesiones que se reembolsan como parte de la atención prenatal. En otros lugares, este apoyo puede ser mucho más limitado.

Lo mismo ocurre con la epidural, que no se ofrece sistemáticamente en todas partes. Por lo tanto, antes de tomar una decisión al respecto, es fundamental investigar a fondo las prácticas médicas locales y verificar que se ajusten a tus necesidades y a tu plan de parto.

Lejos de los seres queridos, una experiencia a veces solitaria.

Dar a luz en un país que apenas conoces puede tener un impacto emocional significativo. Estar lejos de la familia, los amigos o las rutinas habituales puede intensificar la sensación de aislamiento durante el embarazo y después del parto.

Los profesionales también señalan que el choque cultural y la sensación de desarraigo son algunos de los factores que pueden afectar negativamente la moral después del parto. La barrera del idioma también puede dificultar la comunicación con el personal médico y reforzar esta sensación de aislamiento.

Cada viaje sigue siendo único.

Si bien el turismo de maternidad es un tema candente, es importante recordar que no todas las mujeres que dan a luz en el extranjero lo hacen para obtener una nacionalidad adicional. Algunas siguen a sus parejas como parte de una expatriación, otras huyen de situaciones extremadamente difíciles o reconstruyen sus vidas en otro lugar.

Y como ocurre con todas las decisiones relacionadas con la maternidad, no existe una única manera correcta de vivir el embarazo o el parto. Cada futura madre vive su propia historia, necesidades, cuerpo y limitaciones. Lo más importante es sentirse escuchada, apoyada y segura, independientemente del país donde nazca el bebé.

En resumen, el turismo de maternidad es tan fascinante como estimulante, ya que aborda temas sumamente delicados: la maternidad, la identidad, la familia y las desigualdades entre países. Si bien algunos lo ven como una oportunidad para brindarles a sus hijos más posibilidades, los expertos nos recuerdan que dar a luz en el extranjero requiere una importante preparación médica, emocional y logística. Cada experiencia de maternidad es única, y lo más importante es que las futuras madres puedan vivir esta etapa en un entorno respetuoso y adaptado a sus necesidades.