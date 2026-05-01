Viajar durante el embarazo plantea muchas preguntas legítimas. En la gran mayoría de los embarazos sin complicaciones, volar durante el embarazo sigue siendo perfectamente factible.

Ninguna normativa internacional prohíbe que las mujeres embarazadas viajen en avión. La decisión depende de la etapa del embarazo, el estado de salud general de la mujer y cualquier posible complicación obstétrica.

Dado que cada embarazo es único, es fundamental obtener una opinión médica personalizada antes de planificar cualquier viaje.

¿Es peligroso volar durante el embarazo?

El principal riesgo asociado a los viajes en avión durante el embarazo sigue siendo la tromboembolia venosa . La inmovilidad prolongada, la deshidratación y las alteraciones en la coagulación sanguínea propias del embarazo aumentan este riesgo.

Los vuelos de larga duración, de más de cuatro horas, requieren una mayor vigilancia.

También pueden aparecer otros efectos secundarios desagradables. El aire seco de la cabina favorece la deshidratación, lo que empeora las náuseas o la fatiga preexistentes. El dolor lumbar suele intensificarse al estar sentado durante mucho tiempo.

Las variaciones de presión pueden exacerbar el reflujo gastroesofágico, que es común durante el embarazo.

Sin embargo, estos riesgos pueden controlarse con las medidas preventivas adecuadas. No constituyen una contraindicación sistemática para viajar en avión, siempre y cuando se evalúe la situación médica de cada persona de forma personalizada .

¿En qué momento del embarazo se puede viajar en avión?

Primer trimestre: se recomienda precaución.

Durante el primer trimestre , las náuseas, la fatiga y el riesgo de aborto espontáneo hacen que los viajes largos no sean aconsejables.

La deshidratación, agravada por los vómitos repetidos, es un factor de riesgo adicional. Aconsejamos elegir rutas directas y cortas.

El segundo trimestre: la ventana ideal

El segundo trimestre , a menudo llamado el período dorado del embarazo , representa el mejor momento para viajar. Las náuseas disminuyen, se recupera la energía y el tamaño abdominal se mantiene moderado.

El periodo ideal se sitúa entre la semana 18 y la 24 .

El tercer trimestre: aumento de las restricciones

A partir del tercer trimestre , las restricciones se vuelven más estrictas. Aumenta el riesgo de parto prematuro y se intensifica la hinchazón de las extremidades inferiores.

Por lo general, se recomienda evitar volar después de las 37 semanas de embarazo.

¿Cuáles son las contraindicaciones y las situaciones en las que se debe evitar volar?

Ciertas afecciones médicas constituyen una contraindicación formal para volar.

Las principales incluyen la amenaza de parto prematuro con contracciones regulares, placenta previa hemorrágica, preeclampsia o hipertensión arterial no controlada.

A esto se suman la anemia grave con niveles de hemoglobina inferiores a 8 g/dL, la diabetes gestacional no controlada, las infecciones agudas, las patologías otorrinolaringológicas graves como la sinusitis o la otitis, y los antecedentes de tromboembolismo venoso sin la profilaxis adecuada.

En determinadas situaciones es necesario aplazar la salida:

Sangrado genital reciente o inexplicable

Contracciones uterinas regulares

Rotura del saco amniótico

Fiebre inexplicable o signos de infección del tracto urinario

Diabetes no controlada o presión arterial alta inestable

Los destinos que no se recomiendan también merecen atención. Deben evitarse a toda costa las zonas con riesgo de enfermedades infecciosas como el Zika , la malaria o el dengue.

A esta lista se suman las regiones aisladas sin acceso a servicios de obstetricia, los destinos situados a altitudes muy elevadas, superiores a los 3.658 metros , y las zonas de calor intenso que aumentan el riesgo de deshidratación.

Políticas de la aerolínea y documentos requeridos

La mayoría de las aerolíneas aceptan mujeres embarazadas hasta las 36 semanas en el caso de un solo embarazo, y hasta las 32 semanas en el caso de embarazos múltiples.

Investigadores del Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos del Reino Unido confirman estos límites como recomendaciones de referencia.

Sin embargo, las políticas varían según las compañías aseguradoras:

Ryanair : es obligatorio presentar un certificado médico que acredite la aptitud para volar a partir de la semana 28 ; está prohibido volar después de la semana 36 en el caso de embarazos únicos.

: es obligatorio presentar un certificado médico que acredite la aptitud para volar a partir de la ; está prohibido volar después de la semana 36 en el caso de embarazos únicos. easyJet : posible hasta el final de la semana 35 para un embarazo único, hasta la semana 32 para un embarazo múltiple.

: posible hasta el final de la semana 35 para un embarazo único, hasta la semana 32 para un embarazo múltiple. Air France : sin restricciones ni necesidad de aprobación médica.

: sin restricciones ni necesidad de aprobación médica. Air Transat : posible hasta las 35 semanas sin restricciones, se requiere certificado médico entre la semana 36 y la 38.

: posible hasta las 35 semanas sin restricciones, se requiere certificado médico entre la semana 36 y la 38. United Airlines : Se requiere certificado médico después de la semana 36, emitido 72 horas antes de la salida.

Recomendamos consultar la política de cada empresa antes de realizar cualquier reserva.

Entre los documentos médicos esenciales se incluyen un certificado médico con fecha de entre 7 y 10 días antes de la salida, un libro de registro de embarazo y un certificado que especifique la fecha prevista de parto .

Preparativos para su viaje: pasos esenciales y seguro

Es fundamental consultar sistemáticamente con un ginecólogo, una matrona o un médico de cabecera antes de cualquier viaje.

Esta consulta previa al viaje permite evaluar el estado de salud, detectar posibles contraindicaciones y obtener un certificado que acredite la ausencia de contraindicaciones médicas .

Actualizar el expediente del embarazo, obtener recetas para medias de compresión y hablar sobre las vacunas compatibles son algunos de los pasos esenciales.

En cuanto a los trámites administrativos, es recomendable consultar las políticas de cancelación de vuelos e identificar los hospitales de maternidad cercanos a su destino. Anotar los números de emergencia locales aumenta la seguridad durante el viaje.

El seguro de viaje merece especial atención. Es fundamental revisar la cláusula de embarazo y las condiciones de cobertura en caso de complicaciones médicas o parto prematuro.

Algunos contratos excluyen los gastos relacionados con el embarazo más allá de las 28 semanas , o incluso a partir de la semana 32. Los embarazos resultantes de la FIV o los embarazos múltiples requieren una mayor atención a las exclusiones del seguro .

Consejos prácticos y comprobados para un vuelo placentero durante el embarazo.

Elegir un asiento de pasillo facilita los movimientos frecuentes y las caminatas habituales.

El cinturón de seguridad debe ajustarse debajo del abdomen, nunca por encima. Un cojín lumbar mejora significativamente la comodidad al estar sentado durante periodos prolongados.

Se sigue recomendando usar ropa holgada y zapatos fáciles de poner, ya que las piernas y los pies se hinchan a gran altitud.

La prevención de la trombosis venosa se basa en varios pilares:

Use medias de compresión médica (20-30 mmHg) desde la mañana del viaje.

(20-30 mmHg) desde la mañana del viaje. Ejercicios de flexión y extensión de tobillo y movimientos de pedaleo en posición sentada.

Levántate y camina por el pasillo cada 60 a 90 minutos.

Evita cruzar las piernas

Mantenerse hidratado con pequeñas cantidades de líquidos es fundamental. Evite el alcohol, el café en exceso y las bebidas carbonatadas. Comer bocadillos ligeros como galletas saladas, jengibre o menta puede ayudar a reducir las náuseas.

Las puertas de seguridad utilizan ondas de radio, que son seguras para el bebé. Sin embargo, el registro manual sigue siendo un derecho que se puede ejercer.

En caso de contracciones, sangrado, dolor en el pecho o rotura de membranas, es fundamental notificarlo a la tripulación de inmediato.

Vuelos de larga distancia y embarazos múltiples: casos especiales

Los vuelos de larga distancia aumentan el riesgo de tromboembolia venosa y requieren una mayor vigilancia. La hidratación, la movilización regular y el uso de medias de compresión se convierten en prioridades.

Gestionar el desfase horario suele alterar un patrón de sueño ya de por sí frágil. Ajustar gradualmente tu horario unos días antes de la partida te ayudará a recuperarte mejor.

Las escalas ofrecen la oportunidad de socializar, pero aumentan el cansancio general. En el caso de embarazos múltiples , las aerolíneas imponen límites a partir de las 32 semanas, o incluso antes.

Dado que el riesgo de parto prematuro es significativamente mayor, es fundamental contar con la experiencia de un obstetra especializado antes de tomar cualquier decisión de viaje.

Otros medios de transporte durante el embarazo

Conducir tiene sus propias limitaciones. No se recomiendan los viajes de más de 300 km . Tomar descansos cada hora limita la fatiga y reduce el riesgo de trombosis.

Debe evitarse circular por carreteras en mal estado, y el cinturón de seguridad debe ajustarse siempre por debajo del abdomen.

El tren es uno de los medios de transporte más adecuados durante el embarazo. Elegir un asiento de pasillo y levantarse con regularidad previene eficazmente el riesgo de trombosis venosa.

En los cruceros, la mayoría de las compañías navieras no permiten el acceso a pasajeras con más de 24 semanas de embarazo. Algunas aceptan hasta las 32 semanas con un certificado médico.

El riesgo de mareo aumenta durante el embarazo. Por ello, es fundamental asegurarse de que haya un médico a bordo antes de realizar cualquier reserva.

Sus derechos basados en mi experiencia como pasajera embarazada

Las pasajeras embarazadas se benefician de las mismas protecciones que los demás viajeros en virtud del reglamento europeo EU261 .

En caso de retraso o cancelación importantes, se podrá reclamar una indemnización de hasta 600 euros . Este derecho no se ve afectado por el embarazo.

Las aerolíneas están obligadas a proporcionar asistencia para el embarque prioritario , comidas adecuadas y asistencia en silla de ruedas si se solicita.

Pueden denegar legítimamente el embarque después de la fecha límite o sin la documentación médica requerida, pero cualquier discriminación basada únicamente en el embarazo sigue estando prohibida.

En caso de interrupción del vuelo, documentar cuidadosamente todos los retrasos y gastos adicionales refuerza su reclamación de indemnización. Por lo tanto, el embarazo puede generar necesidades específicas que justifiquen una mayor asistencia.

Anticiparse a estas situaciones guardando toda la documentación justificativa es una medida de sentido común para viajar con tranquilidad.