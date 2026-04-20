Según los médicos, ¿por qué este asiento del avión sería el más expuesto a los gérmenes?

Volar implica compartir un espacio cerrado con muchos otros viajeros durante varias horas. Si bien la experiencia sigue siendo cómoda y emocionante para muchos, algunos expertos señalan que la elección del asiento podría influir en el nivel de exposición a los gérmenes a bordo.

El asiento del lado del pasillo: más tránsito de personas, más contacto

Según varios especialistas en enfermedades infecciosas, el asiento del pasillo ofrece el mayor riesgo de interacción indirecta con otros pasajeros. El Dr. Jarod Fox, especialista en enfermedades infecciosas de Orlando Health, explica que esta posición te coloca directamente en el camino de los viajeros que se desplazan por la cabina. Ir al baño, acceder al equipaje o simplemente estirar las piernas: estos movimientos son frecuentes.

La Dra. Ashley Drews, epidemióloga del Hospital Metodista de Houston, también señala que este tipo de asientos implica un mayor contacto involuntario con las personas que se desplazan por el pasillo. Un estudio de la Universidad de Emory indica que aproximadamente el 40 % de los pasajeros se levanta al menos una vez durante un vuelo, y casi el 20 % se levanta varias veces. En otras palabras, el pasillo se convierte en una zona de tránsito constante, donde los encuentros son más frecuentes.

Proximidad: el verdadero factor determinante

Los expertos destacan un punto crucial: el riesgo principal no depende solo del asiento, sino principalmente de la proximidad a una persona infectada. Sentarse junto a un pasajero infectado aumenta el riesgo más que simplemente sentarse en un asiento de pasillo o de ventanilla. Por lo tanto, los asientos directamente al lado, delante o detrás de una persona infectada pueden presentar un mayor riesgo, ya que la proximidad es directa y prolongada.

Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences muestra que las interacciones cercanas entre pasajeros influyen notablemente en la probabilidad de exposición a agentes infecciosos en un avión.

El asiento de la ventana: ¿un poco más tranquilo?

En cambio, un asiento junto a la ventana suele presentarse como una opción más tranquila. Quienes se sientan junto a la ventana tienden a levantarse con menos frecuencia, lo que reduce el contacto con otros pasajeros. Menos movimiento también significa menos caminatas por el pasillo y, por lo tanto, potencialmente menos interacciones con superficies en movimiento o personas.

Sin embargo, los expertos se mantienen cautelosos: ningún asiento garantiza una protección total. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el riesgo depende de muchos factores, como la duración del vuelo, la densidad de pasajeros y la presencia de síntomas en algunas personas.

Las superficies de la aeronave también se ven afectadas.

Más allá de los asientos, varias zonas de la aeronave se ven afectadas con regularidad y pueden albergar microorganismos. Las más citadas son:

estantes plegables

los reposabrazos

pantallas táctiles

hebillas de cinturón

manijas de inodoro

Un estudio realizado por TravelMath ha demostrado que ciertas superficies de la cabina pueden albergar bacterias, simplemente debido a la gran cantidad de contactos que se producen durante un vuelo.

Unos sencillos pasos para viajar con más tranquilidad

Sin llegar a la obsesión, algunos hábitos sencillos pueden ayudar a reducir la exposición a los microbios durante un vuelo:

Lávese o desinféctese las manos con regularidad.

Evite tocarse la cara después de tocar superficies.

Limpie la tableta y los reposabrazos con una toallita adecuada.

Mantente atento a tu salud después del viaje.

Estos hábitos no eliminan el riesgo, pero ayudan a limitar el contacto con agentes potencialmente indeseables.

Un entorno mejor controlado de lo que pensamos.

A pesar de estos factores, los expertos señalan un hecho tranquilizador: los aviones modernos están equipados con sistemas de filtración de aire de alta eficiencia. Los filtros HEPA capturan una gran proporción de las partículas en suspensión y renuevan el aire de la cabina con regularidad. En otras palabras, si bien la exposición a los microbios nunca se elimina por completo en un espacio compartido, las condiciones en los aviones están mejor controladas de lo que podría parecer.

En definitiva, si bien el asiento del pasillo puede estar expuesto a un mayor tránsito de personas, el factor clave sigue siendo el mismo: la proximidad humana en un espacio cerrado.