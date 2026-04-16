Viajar en avión no significa sacrificar el estilo por la comodidad. Sin embargo, encontrar el equilibrio perfecto entre un atuendo cómodo y una apariencia elegante a veces puede ser todo un reto.

El aire acondicionado, a menudo intenso, en las cabinas, las largas horas que se pasan sentados, las variaciones de temperatura entre el aeropuerto y el destino, por no hablar de los controles de seguridad: todas estas limitaciones deben tenerse en cuenta.

Aquí te ofrecemos consejos prácticos sobre cómo viajar vestida de una manera práctica y elegante, independientemente de tu tipo de cuerpo.

Ropa para volar: prioriza la comodidad por encima de todo.

Opta por materiales naturales y transpirables.

La elección de los materiales es fundamental para una buena vestimenta de viaje. Las fibras naturales como el algodón, el lino, la lana, el cachemir, la seda, el TENCEL y el modal ofrecen una transpirabilidad inigualable durante largos periodos.

Estos materiales regulan de forma natural la temperatura corporal y se mantienen suaves al contacto con la piel, incluso después de varias horas de vuelo.

Por el contrario, los materiales sintéticos resultan poco transpirables y se vuelven incómodos rápidamente durante un vuelo de larga duración.

Atrapan el calor y la humedad, convirtiendo un simple viaje en una experiencia desagradable. Por lo tanto, lo mejor es evitarlas por completo.

Opta por cortes holgados, no ajustados.

La ropa ajustada puede parecer elegante al abordar, pero rápidamente se convierte en una fuente de incomodidad durante el vuelo. Los cortes holgados y sin restricciones permiten una total libertad de movimiento , esencial al estar sentado durante largos periodos.

Las extremidades tienden a hincharse ligeramente a gran altitud, lo que agrava la compresión causada por la ropa. En un vuelo de larga distancia, la comodidad debe primar sobre cualquier consideración puramente estética.

El atuendo ideal para un vuelo de larga distancia

La parte inferior del conjunto: leggings, pantalones deportivos y pantalones de pierna ancha.

Para la parte inferior, varias opciones vienen a la mente. Los leggings, los pantalones deportivos, los pantalones de pierna ancha y los chinos suaves ofrecen total libertad de movimiento y son ideales para pasar largas horas sentados . Se adaptan a los cambios de postura sin restringir el movimiento.

Por otro lado, los pantalones vaqueros ajustados o pitillo representan un error clásico. Las piernas se hinchan en los aviones , provocando hormigueo, entumecimiento y una incomodidad real.

Si bien los vaqueros siguen siendo una prenda básica, los vaqueros de pierna ancha estilo boyfriend o los vaqueros elásticos son alternativas aceptables. A la larga, los tejidos elásticos marcan la diferencia.

La parte superior del atuendo: suéteres cómodos, sudaderas y camisetas.

Para la parte superior, opta por camisetas holgadas de manga corta o larga, sudaderas con capucha y suéteres de algodón o fibras naturales. Estas prendas combinan a la perfección practicidad y comodidad.

Usar solo una camiseta de tirantes es un error común.

El aire acondicionado de los camarotes enfría rápidamente el ambiente , por lo que este tipo de prenda resulta insuficiente. En ese caso, un suéter, chaleco, chal o cárdigan es esencial como capa adicional.

Lleva ropa adecuada para soportar el aire acondicionado del avión.

El principio de superposición de capas

La estratificación, o sistema multicapa , permite la adaptación a las variaciones de temperatura entre el aeropuerto, la cabina y el destino. Este principio se implementa en tres niveles.

La primera capa, ligera y funcional, puede ser una camiseta de manga corta o un sujetador deportivo. La segunda capa proporciona confort térmico gracias a una camiseta o una prenda de manga larga de fibras naturales.

La tercera capa, por último, protege del frío: sudadera con capucha, cárdigan, chaqueta ligera o parka en invierno.

Según un estudio publicado en 2019 por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la temperatura media de la cabina oscila entre 18 y 24 °C , con variaciones significativas dependiendo de la zona de la aeronave.

Anticipar estas diferencias de temperatura mediante la superposición de capas sigue siendo la estrategia más eficaz.

Accesorios textiles para protegerse del frío en la cabina.

Una bufanda fina, un pañuelo para el cuello o un jersey de cuello alto protegen eficazmente la garganta de los efectos del aire acondicionado. Estas prendas ligeras son fáciles de empacar y resultan muy útiles a bordo.

Los calcetines de lana o cachemira abrigados evitan que los pies se enfríen durante el vuelo.

Para viajes largos, llevar zapatillas de viaje en el equipaje de mano te permite quitarte los zapatos cómodamente sin tener que caminar descalzo por el suelo del avión.

Cómo vestirse para pasar fácilmente los controles de seguridad

Evita los elementos metálicos en la ropa.

Llevar muchas joyas ralentiza considerablemente los controles de seguridad. Hay que quitarse los relojes, anillos, collares, cinturones y pendientes , lo que supone una pérdida de tiempo y el riesgo de olvidarlos.

Guardar estos accesorios directamente en el equipaje antes de embarcar sigue siendo la solución más segura.

Los aros de los sujetadores, los botones metálicos y las hebillas de los cinturones también activan los detectores.

Un sujetador deportivo suave y sin aros, de algodón o TENCEL, representa una alternativa cómoda y sin complicaciones.

Elige prendas que sean fáciles de quitar y volver a poner.

Los controles de seguridad requieren rapidez y sencillez.

Una chaqueta ligera y zapatos fáciles de poner facilitan mucho el proceso. Además, recuerde vaciar sus bolsillos de monedas antes de pasar por el control de seguridad.

Un último detalle que a menudo se pasa por alto: comprobar el estado de los calcetines.

Serán visibles cuando se quiten los zapatos, y un calcetín con agujeros delante de toda una fila es una situación fácilmente evitable.

El calzado ideal para viajar en avión

Zapatillas deportivas y zapatos planos: los mejores aliados

Los zapatos planos, cómodos y fáciles de quitar, siguen siendo los favoritos para volar.

Las zapatillas deportivas y las botas de montaña permiten moverse con facilidad tanto en el aeropuerto como en la cabina del avión, a la vez que facilitan el paso por los controles de seguridad.

Zapatillas clásicas, ligeras y flexibles, que se adaptan a todas las formas corporales y a todas las duraciones de vuelo.

Las zapatillas de senderismo ofrecen una sujeción superior y una suela acolchada ideal para largas caminatas en el aeropuerto.

Los mocasines sin cordones combinan elegancia y practicidad, y son fáciles de poner y quitar en segundos.

Zapatos que debes evitar a toda costa en un avión.

Los tacones altos son totalmente inadecuados para caminar por los pasillos de un avión y para los kilómetros que se recorren en un aeropuerto.

Las chanclas, los tangas y las sandalias abiertas plantean problemas de higiene (salpicaduras en el inodoro) y problemas de seguridad en caso de evacuación de emergencia.

Las zapatillas de viaje, que se guardan en el equipaje de mano, ofrecen una solución ideal para quitarse los zapatos cómodamente durante un vuelo.

Ropa y accesorios que se deben evitar al volar

Prendas de ropa que debes dejar en tu maleta

Hay prendas que conviene dejar en casa el día de la partida. Los vaqueros ultraajustados encabezan la lista, ya que resultan incómodos tras apenas una hora sentados.

Llevar una camiseta de tirantes sola te expone al frío en la cabina, y la ropa que te importa corre el riesgo de ensuciarse o dañarse durante los controles de seguridad.

Los materiales sintéticos que no son muy transpirables y las prendas que contienen elementos metálicos complican innecesariamente el paso por los controles de seguridad.

La regla de oro sigue siendo la sencillez : piezas discretas, hechas de materiales naturales, sin adornos metálicos.

Joyas y accesorios que no se deben usar en un avión

Llevar varias joyas el día de un vuelo genera más problemas que soluciones. Hay que quitarse los relojes, anillos, collares, pendientes y cinturones en los controles de seguridad, lo que aumenta el riesgo de perderlos u olvidarlos.

La solución más sensata es guardarlos directamente en tu equipaje antes incluso de llegar al aeropuerto.

Completa tu atuendo con accesorios útiles.

Un gorro y una bufanda para viajar con estilo.

Una gorra de béisbol o un gorro fino cumplen con todos los requisitos: son prácticos, elegantes y útiles al aterrizar para protegerse del sol.

Tras varias horas de vuelo, este discreto accesorio disimula el cabello cansado con una elegancia informal.

La bufanda fina o pañuelo para la cabeza cumple varias funciones a la vez.

Protege del aire acondicionado frío, se pliega en segundos y se guarda fácilmente. Un accesorio versátil que siempre debes llevar en tu equipaje de mano.

Accesorios esenciales para la comodidad en cabina

Tres accesorios transforman un vuelo en una experiencia relajante. Los tapones para los oídos reducen el ruido ambiental, los ronquidos de los vecinos y los anuncios repetitivos.

La máscara para dormir o antifaz bloquea la luz ambiental para favorecer el sueño, tanto de día como de noche.

Por último, la almohada de soporte cervical sujeta el cuello y evita la rigidez cervical durante los vuelos largos; además, se sujeta fácilmente a la correa de la mochila.

Consejos para personas propensas a problemas circulatorios en los aviones

Medias de compresión: una solución a considerar

Según la Organización Mundial de la Salud, el riesgo de trombosis venosa profunda (flebitis) aumenta de dos a tres veces en vuelos de más de cuatro horas .

Para las personas propensas a problemas circulatorios, piernas pesadas, edema o varices, se debe considerar el uso de medias de compresión tras consultar con un médico, incluso en vuelos cortos.

Para poder ponerse estas medias cómodamente, es fundamental elegir pantalones lo suficientemente anchos . Los pantalones deportivos holgados o los pantalones de pierna ancha con cintura elástica son ideales para este propósito.

Ajusta tu ropa para favorecer la circulación sanguínea.

La ropa sin compresión sigue siendo esencial para facilitar la circulación sanguínea durante el vuelo. Los pantalones holgados, las mallas sin compresión y los tejidos flexibles evitan cualquier compresión en las extremidades.

La libertad de movimiento es primordial , especialmente durante largas horas de inmovilidad a gran altitud.

3 ideas de atuendos para mujeres que viajan en avión

Vestimenta informal: máxima comodidad garantizada.

Unos pantalones deportivos tipo pijama combinados con una sudadera holgada y zapatillas deportivas son la máxima expresión de comodidad en un avión. Esta combinación abraza por completo su lado informal sin perder la elegancia.

Ideal para vuelos largos donde el descanso es primordial, te permite llegar descansado y relajado sin parecer que has dormido con la ropa puesta.

El atuendo elegante: estilo y practicidad combinados.

Los pantalones anchos plisados o los pantalones de tejido técnico ligero y elástico, combinados con un jersey de punto y mocasines o zapatillas de vestir, representan el equilibrio perfecto entre elegancia y practicidad.

Este atuendo te permite llegar a tu destino con una apariencia impecable sin sacrificar la comodidad durante el vuelo. Es ideal tanto para viajes de negocios como para vacaciones.

Pantalones anchos plisados de tejido técnico elástico

Jersey de punto fino confeccionado con fibras naturales.

Mocasines o zapatillas sencillas y elegantes.

Una bufanda fina para protegerse del aire acondicionado.

Qué ropa llevar para un vuelo corto en Europa

Un atuendo más relajado pero aún así considerado.

Para vuelos de menos de dos horas, la vestimenta puede ser más informal y menos centrada en la comodidad extrema. Sin embargo, sigue siendo recomendable evitar los vaqueros ultraajustados, que resultan incómodos incluso para estar sentado durante cortos periodos, y cumplir con los procedimientos de seguridad.

Ajustes esenciales incluso para viajes cortos.

Incluso en vuelos cortos, algunas recomendaciones siguen siendo válidas. Usar zapatos fáciles de quitar, evitar las monturas metálicas y limitar el uso de joyas voluminosas simplifica el paso por el control de seguridad.

También resulta útil llevar una bufanda ligera, ya que el aire acondicionado puede ser muy intenso incluso en trayectos cortos.

Los elementos esenciales para un atuendo perfecto para viajar en avión.

Las prendas esenciales que debes tener en tu atuendo.

Un atuendo adecuado para viajar en avión se basa en algunos elementos fundamentales: pantalones cómodos y holgados , una prenda superior de material natural transpirable, una capa de abrigo adicional como un cárdigan o una chaqueta ligera, zapatos planos fáciles de quitar y calcetines abrigados de lana o cachemira.

Cada una de estas piezas contribuye a la comodidad general del viaje.

Prendas inferiores holgadas: leggings, pantalones deportivos o pantalones de pierna ancha en materiales naturales.

Top transpirable de algodón, TENCEL o modal.

Capa de abrigo: cárdigan, sudadera o chaqueta ligera.

Zapatos planos sin cordones

Calcetines cálidos de lana o cachemir

Equipaje de mano: una muda de ropa y artículos básicos prácticos

Una maleta de cabina grande y flexible te permite llevar lo esencial y una muda completa de ropa, algo invaluable en caso de que pierdas tu equipaje. La ropa con múltiples bolsillos facilita el acceso a los documentos de viaje.

Unas zapatillas de viaje, un antifaz para dormir, tapones para los oídos y una almohada para el cuello complementan a la perfección este kit de viaje.

Lo esencial en resumen: los mejores consejos para vestirse adecuadamente en un avión.

Las tres reglas de oro para un equipamiento de avión exitoso

Tres principios fundamentales guían la elección de la indumentaria de vuelo adecuada. La primera regla absoluta es priorizar la comodidad y los materiales naturales transpirables .

El segundo pilar consiste en adoptar un sistema de capas de ropa para hacer frente a las variaciones de temperatura entre el aeropuerto, la cabina y el destino.

La tercera regla esencial consiste en elegir zapatos planos y ropa sin elementos metálicos para facilitar los controles.

Adapta tu vestimenta a la duración y al destino del vuelo.

La duración del vuelo y el destino influyen directamente en la elección de la ropa. En un vuelo de larga distancia, los tejidos transpirables, los cortes holgados y los accesorios cómodos se vuelven imprescindibles.

En un vuelo corto, la vestimenta informal es perfectamente aceptable, siempre y cuando se sigan algunas reglas básicas. En cualquier caso, vestir bien al viajar no significa sacrificar la comodidad: el estilo y la practicidad siempre pueden ir de la mano .