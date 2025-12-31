Flossie täyttää 30 vuotta: maailman vanhin kissa juhlii syntymäpäiväänsä

Flossie ei ainoastaan puhalla 30 kynttilää loppuun: hän vahvistaa entisestään paikkaansa kissaeläinten historiassa. Tämä brittiläinen kissa, jonka Guinnessin ennätystenkirja on tunnustanut maailman vanhimmaksi kissaksi, on juuri juhlinut 30-vuotispäiväänsä, mikä vastaa eläinlääkäreiden arvioiden mukaan noin 140–150 ihmisvuotta.

Guinnessin ennätystenkirjan vahvistama ennätys

Flossie syntyi 29. joulukuuta 1995 ja ansaitsi virallisesti "vanhimman elävän kissan" tittelin marraskuussa 2022, ollessaan jo 27-vuotias. Siitä lähtien hän on uhmannut aikaa ja tilastoja, sillä kesykissan keskimääräinen elinikä on tyypillisesti noin 12–15 vuotta. Kuuroudestaan ja vakavasti heikentyneestä näkökyvystään huolimatta Guinnessin ennätystenkirjan tiimi korostaa, että hän on edelleen aktiivinen, lempeä ja ikäisekseen suhteellisen hyvässä kunnossa.

Myrskyisä elämä ja neljä kotia 30 vuodessa

Flossie syntyi kulkukissojen pentueeseen lähellä sairaalaa Merseysidessä, Luoteis-Englannissa. Sairaalan työntekijä adoptoi kissan alun perin, ennen kuin työntekijän sisar otti kissan huostaan tämän kuoltua vuonna 2005. Neljätoista vuotta myöhemmin tämäkin nainen kuoli, ja Flossie vietti vielä kolme vuotta toisen perheenjäsenen luona ennen kuin hänet uskottiin Cats Protection -hyväntekeväisyysjärjestön haltuun, joka lopulta sijoitti kissan Victoria Greenin hoitoon.

Myöhäinen adoptio, joka muuttaa kaiken

Kun Victoria Green löysi Flossien eläinlääkäritiedot, hän tajusi kissan olevan… 27-vuotias. "Olimme ällistyneitä", sanoi paikallinen kissansuojelun koordinaattori ja huomautti, että on harvinaista löytää adoptoijia, jotka ovat halukkaita ottamaan huostaansa näin iäkkään eläimen. Victoria teki erityisiä valmisteluja kissaa varten ja asensi jopa pienet tikkaat auttaakseen sitä pääsemään sohvalle, samalla selittäen, että Flossie hyppii edelleen ympäriinsä kuin kissanpentu.

Symbolinen vuosipäivä kaikille kissan ystäville

Täytettyään 30 vuotta Flossie liittyy poikkeuksellisen pitkäikäisten kissojen eksklusiiviseen joukkoon, vaikka absoluuttinen ennätys on edelleen Creme Puffilla, teksasilaisella naaraskissalla, joka kuoli 38 vuoden ja 3 päivän ikäisenä. Hänen tarinansa korostaa ikääntyvien kissojen adoptoinnin tärkeyttä: asianmukaisella hoidolla, turvallisessa ympäristössä ja runsaalla kiintymyksellä jopa hyvin vanhat kissat voivat elää monia onnellisia vuosia. Sekä Victorialle että Flossielle tämä syntymäpäivä ei ole vain numero: se on juhla edesmenneelle mutta arvokkaalle siteelle.

Flossie on pohjimmiltaan hellyyden, joustavuuden ja ikääntyvien eläinten tarkkaavaisen hoidon tärkeyden symboli. Hänen matkansa, jota leimasivat useat kodit ja myöhäinen adoptio, muistuttaa meitä siitä, että jokainen kissa, iästä riippumatta, ansaitsee toisen mahdollisuuden ja paljon rakkautta. Juhlistaessaan 30-vuotissyntymäpäiväänsä Flossie inspiroi kaikkia eläinten ystäviä vaalimaan jokaista hetkeä nelijalkaisten kumppaniensa kanssa, sillä jokainen vuosi on tärkeä ja jokainen side on kallisarvoinen.