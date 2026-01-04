Tutkijoiden mukaan persoonallisuutesi voi vaikuttaa kissasi persoonallisuuteen.

Entä jos kissasi olisi osittain peili itsestäsi? Laaja brittiläinen tutkimus , joka julkaistiin tieteellisessä PLOS One -lehdessä, selvitti ihmisen persoonallisuuden ja kotikissojen käyttäytymisen välistä yhteyttä. Tutkimukseen osallistui peräti 3 331 omistajaa, minkä ansiosta tutkijat pystyivät osoittamaan vahvoja yhtäläisyyksiä ihmisen piirteiden ja kissojen käyttäytymisen välillä.

Kun ihmisen ahdistus hiipii tassunpohjaan

Tutkijat käyttivät tunnettua psykologista mallia "Viiden suuren" mallista: neuroottisuus, ekstroversio, avoimuus kokemuksille, miellyttävyys ja tunnollisuus. Lopputuloksena? Side, joka muistuttaa silmiinpistävästi vanhempien ja lasten välistä sidettä. Ihmiset, joilla on korkea neuroottisuus – toisin sanoen huomattavaa emotionaalista herkkyyttä, johon joskus liittyy usein huolestumista – elävät todennäköisemmin stressaantuneiden, pelokkaiden tai aggressiivisten kissojen kanssa.

Nämä kissat ovat myös alttiimpia tietyille terveysongelmille, kuten stressiin liittyville häiriöille tai painonvaihteluille. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että tarkoituksena ei ole osoitella sormella, vaan ymmärtää. Tutkijat selittävät, että vähäinen säännöllinen hoito tai rajoitettu pääsy ulkoilmaan voi luoda eläimelle turvattomuuden ilmapiirin. Kissa sitten imee itseensä kotinsa emotionaalisen ilmapiirin, aivan kuten tunnesieni.

Organisointi ja vakaus: rauhoittava resepti kissoille

Toisessa ääripäässä tunnolliset ihmiset – järjestelmälliset, luotettavat ja rutiineja noudattavat – tarjoavat usein kissoilleen ennustettavan ja turvallisen ympäristön. Tuloksena on rauhallisempia, sosiaalisempia ja yleisesti ottaen terveempiä kissoja. Säännölliset ruokailuajat, säännölliset eläinlääkärikäynnit ja selkeästi määritellyt tilat: tämä rakenne antaa kissalle turvallisuuden tunteen, joka on olennainen sen hyvinvoinnille. Tässä ystävällisyys ilmenee johdonmukaisuutena, ilman jäykkyyttä, viitekehyksessä, joka kunnioittaa eläimen luonnollisia tarpeita.

Ystävällisyys ja uteliaisuus: kissat ovat avoimempia maailmalle

Sopivuus, jolle on ominaista empatia ja lempeä vuorovaikutus, liittyy suurempaan tyytyväisyyteen ihmisen ja kissan välisessä siteessä. Ihmiset tuntevat läheisempää yhteyttä lemmikkeihinsä ja pitävät kissojaan tasapainoisina, helläinä ja mukavina omassa nahassaan. Toisaalta ihmiset, jotka ovat hyvin avoimia uusille kokemuksille, luovat usein rikkaita ympäristöjä: monipuolisia pelejä, henkistä stimulaatiota ja useita vuorovaikutustilanteita. Heidän kissoistaan tulee sitten uteliaampia, sosiaalisempia ja seikkailunhaluisempia, ja ne ilmaisevat täysin kissamaista persoonallisuuttaan.

Ekstroversio, tutkimusmatkailun liikkeellepaneva voima

Ekstrovertit, dynaamiset ja ulospäin suuntautuneet ihmiset antavat kissojensa todennäköisemmin tutkia maailmaa olohuoneen ulkopuolella. Näitä kissaeläimiä kuvataan aktiivisiksi, rohkeiksi ja energisiksi. Omistajan sosiaalinen halu näyttää rohkaisevan kissaa hankkimaan itseluottamusta, tutkimaan ja vakuuttamaan itseään. Jälleen kerran, tämä ei ole yhden koon malli, vaan pikemminkin hienovarainen vuorovaikutus kahden temperamentin välillä.

Elävä ja vastavuoroinen side

Tutkijat korostavat keskeistä seikkaa: vaikutus ei ole yksisuuntainen. Vaikka persoonallisuutesi vaikuttaa kissaasi, myös sen käytös vaikuttaa emotionaaliseen hyvinvointiisi. Rauhallinen kissa voi rauhoittaa ahdistunutta ihmistä; stressaantunut kissa voi puolestaan pahentaa tiettyjä jännitteitä. Tämä side on siksi dynaaminen, joustava ja syvästi toisistaan riippuvainen.

Viime kädessä tutkimus kannustaa itsetuntemuksen kehittämiseen sen sijaan, että yritettäisiin muuttaa itseään. Vahvuuksien, herkkyyksien ja elämäntavan tunteminen voi auttaa sinua tarjoamaan kissallesi sopivamman ympäristön. Lempeä ja jäsennelty koti voi rauhoittaa herkkää kissaa; stimuloiva ympäristö voi auttaa uteliasta kissaa kukoistamaan. Lyhyesti sanottuna kissan hoitamiseen liittyy myös eräänlainen itsemyötätunto.