Express Holiday Makeup: Taikatuote, jonka kaikki puristavat esiin

Joulusesonki lähestyy, ja saatat jo suunnitella meikkilookkiasi. Halusitpa sitten klassisen smoky eye -meikin tai jotain ainutlaatuisempaa, sinulla on luultavasti jo inspiroivia kuvia kopioitavaksi. Helpottaaksesi peilin edessä vietettyä aikaa tinkimättä mielikuvituksestasi ja luovuudestasi, tarvitset vain yhden tuotteen meikkipussisi, ja se on Glitch Beautyn tuote.

Glitch Beautyn nestemäinen luomiväri: pieni vallankumous

Jouluksi etsit ehkä asuusi sopivaa meikkiä: tyylikästä ja erilaista kuin arkityylissäsi. Et halua tyytyä vain ripsivärin sirpaleeseen tai yksinkertaiseen rajauskynän rajaukseen. Haluat kokeilla verkosta löytämiäsi tutoriaaleja ja kokeilla glamouria, jotka vievät sinut ulos mukavuusalueeltasi. Saattaa tuntua siltä, että sinulla on jo kaikki tarvittava meikkiprojektisi loppuun saattamiseksi.

Silti sinulta puuttuu tärkein ainesosa: Glitch Beautyn nestemäinen luomiväri . Brändi, jonka mantra on "tee epätyypillisestä, tyypillisestä", on oppinut tekemään sinusta ainutlaatuisen. Tämä tuote on luotu paljastamaan, ei peittämään, ja sen nerokas keksijä tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia. Toisin kuin puuteriluomivärit, jotka vaativat jonkin verran piirustustaitoa, nämä silkkiset luomivärit liukuvat silmille lähes vaivattomasti. Ne ovat kiiltävän tuntuisia ja niitä voi levittää sormella tai siveltimellä tarkemman levityksen saavuttamiseksi.

Tämä elegantisti itseilmaisuun kannustava ja mielikuvituksen vapauttava tuotemerkki tarjoaa täydellisesti lomateemaan sopivan kokoelman. Hohtavat luomivärit ruskeissa, kultaisissa tai jäisissä sävyissä luovat valoisan ja tehostetun ilmeen. Pigmenttiset, nestemäiset, hyvin suunnitellut ja ergonomiset luomivärit takaavat ammattimaisen näköisen meikin. Ja unohda ennakkoluulosi: tämä sulava, aistillinen koostumus on unelma työskennellä. Nämä luomivärit ovat kuin taikasauvoja meikkipussissasi.

Katso tämä postaus Instagramissa @glitchbeauty jakama julkaisu

Onnistuneen ja kestävän meikin takuu

Glitch Beautylla meikki ei ole tarkoitettu peittämään, vaan paljastamaan persoonallisuuttasi, tehden jokaisesta lookista juhlan (eikä vain uudenvuodenaattona). Nämä nestemäiset luomivärit, joskus mattapintaiset, joskus hohtavat, kannustavat sinua päästämään irti ja luomaan kosmeettisia mestariteoksia. Ne on suunniteltu myös pitkiin iltoihin ja erityisiin hetkiin perheen kanssa.

Hyaluronihapolla rikastetut ja tarttumattomat luomivärit pysyvät paikoillaan tuntikausia ja kestävät kyyneleitä ja aamuväsymystä. Kerrostettavia luomivärejä voi häivyttää klassisten luomivärien kanssa ja muuttaa silmäluomesi eläväksi kankaaksi. Etsitpä sitten kevyttä tai dramaattista meikkilookkia, minimalistista tai ekstravaganttia tyyliä, Glitch Beautyn nestemäiset luomivärit ovat kiistatta vuoden paras kauneuslöytö.

Katso tämä postaus Instagramissa Marion Morettin (@marioncameleon) jakama julkaisu

Näitä erilaisia tapoja käyttää nestemäistä luomiväriä

Sinulla on luultavasti jo sellainen jossain puhelimessasi, Pinterestissäsi tai Instagramissa tallennettuna. Ja se on täydellistä, sillä Glitch Beautyn nestemäinen luomiväri antaa sinulle taitoja, joita et tiennyt omaavasi, ja antaa sinun nauttia ihonhoidon kaikista iloista.

Silmän ulkonurkkaan tai kulmakarvan alle levitettynä se avaa silmiä ja lisää hienovaraista hehkua. Yksinään käytettynä luonnollisen mutta hienostuneen ilmeen saavuttamiseksi tai rohkean väriliukuman pohjustajana tämä nestemäinen luomiväri tekee kaiken. Levitettiinpä sitä sitten siveltimellä tai etusormella, se pysyy tasaisena ja sileänä. Voit kietoa sen yhteen rajauskynän kanssa tai luoda graafisen kuvion teipillä.

Vielä ei ole liian myöhäistä lisätä sitä joululahjalistasi kärkeen. Nämä nestemäiset luomivärit eivät ole Glitch Beautyn ainoa nerouden löytö. Merkki tarjoaa myös eloisia huulikiiltoja , inspiroivia paletteja ja muita itseä rakastavia tuotteita. Tulet rakastamaan omaa itseäsi.