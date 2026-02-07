"Slaavilaisten kasvojen" trendi: mitä se paljastaa nykyisistä kauneusstandardeista

Korkeat poskipäät, uhkaava mutta hurmaava katse, täydellisesti hoidetut mutta lähestymättömät kasvot. Kaikki haluavat matkia slaavilaisia tyttöjä ja omaksua nämä heille syntymässä lahjoitetut fyysiset ominaisuudet. Ihailtuaan korealaisten naisten posliinimaista ihoa internetin käyttäjät ovat nyt lumoutuneet tästä horjumattomasta ja hallitsevasta itämaisesta estetiikasta. He matkivat vaivattomasti slaavilaisten naisten tekoja.

”Slaavilainen kasvot”, uusi esteettinen koodinimi

Yleisesti ottaen alkuperästä haaveileminen on jyrkästi tuomittua, mutta kauneusmaailmassa se on tapa, jopa trendi. Jonkin aikaa sitten suuri yleisö muokkasi silmiään mantelinmuotoisiksi alleviivatulla rajauskynällä muistuttaakseen korealaisia idoleita ja omaksui Brownie Glazed -huulimeikin Hailey Bieberin esimerkkiä seuraten ja mustien ja eteläamerikkalaisten naisten lähes "patentoituja" kauneustekniikoita.

Nykyään kauneusaddiktit asettuvat Itä-Eurooppaan matkien slaavilaisten naisten flirttailevaa ulkonäköä. He yrittävät kopioida sen, minkä turkishattuihin ja paksuihin turkkeihin pukeutuneet naiset saavuttavat luonnollisesti ja liioittelematta: kuuluisan "kuolemankatseen", joka lävistää sisältäpäin ja antaa vaikutelman, että heillä on katseenvaisto.

Sosiaalisessa mediassa "slaavilainen ilme", yhtä yleinen kuin pariisilaisnaisten hapan ilme, on levinnyt kulmiin. Kaikki osallistuvat tähän matkimiseen. Suljetut kasvot, imetyt posket, uhkaava katse, joka on muotoiltu ilman irvistystä, puristettu leuka... Tämä marmorinaamio, joka muistuttaa muotiviikkojen mallien naamiota, on vakiinnuttamassa asemaansa kollektiivisen kauneuden uudeksi standardiksi.

Katso tämä postaus Instagramissa Marina LIFESTYLE•LUXURY TRAVEL (@marigladkaya) jakama julkaisu

Katso tämä postaus Instagramissa ROBERTA ┃ Lifestyle UGC:n (@robertagreebe) jakama julkaisu

Haluamme sitä, mitä genetiikka ei ole meille antanut

Pakkasesta ruusunpunaiset posket, täysin meikittömästi sävytetyt huulet , genetiikan kohottamat kasvot. Slaavilaisten maiden ulkopuolella syntyneet tytöt omaksuvat nämä piirteet puuterin, voiteen ja seerumin avulla. He kadehtivat slaavilaisten tyttöjen magneettista auraa, eivätkä naiset itse yritä olla niin lumoavia.

Lisäksi, jos he hymyilevät harvoin, se ei johdu huolesta ryppyjen takia tai halusta mukautua KGB:n mafian kovaan imagoon, vaan kunnioituksesta kulttuuria kohtaan. Joissakin maissa hymy on sosiaalinen työkalu, jopa yhteyden luomisen katalysaattori, mutta Itä-Euroopan maissa sillä ei ole samaa lämmintä mielleyhtymää. " Nauru ilman syytä on merkki tyhmyydestä", kuuluu venäläinen sananlasku. Slaavilaiset tytöt eivät mukaudu standardiin, vaan tapaan. Ja ne, jotka kokeilevat "slaavilaista ilmettä", alistuvat fyysiseen saneluon.

Se on aina sama vanha taistelu heijastuksiamme vastaan. Kiharatukkaiset haaveilevat suorista hiuksista ja päinvastoin. Mantelinmuotoiset silmät yrittävät saada itsensä näyttämään "eurooppalaisemmilta", ja eurooppalaiset naiset itse venyttävät silmäluomiaan eyelinereilla. Tämä krooninen tyytymättömyys näyttää olevan tyypillinen naisten oire. Ja trendit, kuten "slaavilainen kasvot", eivät kannusta hyväksyntään, vaan pikemminkin vertailuun ja itsekritiikkiin.

Globalisoitunut ihanne… mutta hyvin yhdenmukainen

Vaikka trendi väittää olevansa maantieteellisesti syntynyt, se on ensisijaisesti osa globalisoitunutta ihannetta. Filtterit, meikkitekniikat , kauneusleikkaukset ja injektiot ovat vähitellen luoneet "kansainväliset" kasvot: korkeat poskipäät, täyteläiset huulet, ohut nenä ja sileä iho.

"Slaavilainen kasvot" on siis vähemmän kulttuurinen todellisuus kuin esteettinen projektio. Se osoittaa, kuinka samankaltaisia standardit ovat eri maissa. Trendien näennäisen monimuotoisuuden takaa löydämme usein samat kriteerit, jotka on vain nimetty uudelleen. "Slaavilainen kasvot" on muutettu alkuperäisestä merkityksestään ja siitä on tullut jälleen yksi kielto. Aivan kuin meillä ei olisi niitä jo tarpeeksi.

Mustanaamaisuutta pidetään puhtaana rasismina, mutta itsensä koristeleminen kirkkaanpunaisella huulipunalla, turkisvuorilla varustetuilla saappailla, matrjoshka-tyylisellä huivilla ja slaavilaiseksi tytöksi pukeutuminen karikatyyrimäiseen tapaan on täysin siedetty. "Slaavilainen kasvot", niin silmiinpistävät kuin ne ovatkin, ovat kuitenkin yhteenkuuluvuuden merkki, ei trendi. Muistetaan: kauneudella on tuhat kasvoa eikä se sovi mihinkään muottiin.