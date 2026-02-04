Search here...

Monet julkkikset ovat omaksuneet tämän kauneustrendin, josta on tulossa merkittävä trendi vuonna 2026.

Léa Michel
Vuonna 2026 kauneus saa uuden käänteen: vähemmän kiillotettua täydellisyyttä, enemmän säteilevää aitoutta. Pisamista – luonnollisista tai uudelleen luoduista – tulee tyylikäs yksityiskohta, joka tekee kaiken eron. Sekä punaisella matolla että tosielämässä ne viestivät iloisesta paluusta "aitoon kauneuteen".

Kun pisamat varastavat shown

Pitkään peittävän meikkivoiteen alla piileskelleet pisamat tekevät nyt paluun. Viimeaikaisissa suurissa seremonioissa, erityisesti Grammy-gaalassa, ne varastivat shown peittäen alleen aiemmin hallinneen "täydellisesti tasaisen" meikin.

Tämä kehitys on käännekohta: tavoitteena ei ole enää pyyhkiä pois kasvojen jokaista yksityiskohtaa, vaan korostaa sitä, mikä tekee niistä ainutlaatuisia. Kevyet meikkivoiteet, toisen ihon tekstuurit, levitetty poskipuna ja hienovarainen hehku antavat nyt ihon hengittää. Pisamista tulee viehättävä koriste, persoonallisuuden lisä, joka korostaa kasvoja tekemättä niistä yhtenäisiä.

Julkkikset, jotka esittelevät yksilöllisyyttään

Julkkikset ovat omaksuneet tämän trendin laajalti. Esimerkiksi yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Billie Eilish urheili hiljattain minimalistisella meikkilookilla, joka korosti pisamiaan ohuella rajauskynällä, epätasaisilla huulilla ja täydellisesti levitetyllä lämpimällä poskipunalla. Tulos: moderni ja uskomattoman magneettinen look.

Myös muut hahmot, kuten yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Sabrina Carpenter, brittiläinen laulaja Lola Young sekä amerikkalaisen tyttöbändin Katseye Daniela ja Lara, ovat omaksuneet tämän tyylin. Jotkut korostavat sitä hillityllä korostuskynällä, kun taas toiset valitsevat tummemmat huulet luodakseen elegantin kontrastin. Kaikissa tapauksissa viesti on selvä: se, mikä oli ennen epävarmuuden lähde, on nyt kauneuden tunnusmerkki.

Vapaampi, iloisempi kauneus

Tämä trendi on niin houkutteleva, koska se ilmentää syvällistä muutosta suhteessamme ulkonäköön. Vuonna 2026 kauneus juhlistaa ainutlaatuisia piirteitä, omaleimaisia piirteitä ja yksityiskohtia, jotka kertovat tarinan. Pisamat symboloivat tätä uutta aikakautta, jossa päätämme näyttää piilottamisen sijaan, hyväksyä korjaamisen sijaan.

Sosiaalisessa mediassa tätä estetiikkaa ilmaistaan leikkisästi keinotekoisten pisamien avulla. Ruskealla kynällä, tussilla tai tietyllä sävyllä levitetään pieniä pisteitä nenälle ja poskipäille ja häivytetään kevyesti luonnollisen ilmeen saavuttamiseksi. Suihkeella kiinnitettynä ne kestävät koko päivän. Yksinkertainen, helppokäyttöinen ja hauska kauneuskikka antaa kaikille mahdollisuuden kokeilla ilman painetta.

@bysofiay On epäreilua olla wasian ilman luonnollisia pisamia #pisamia #feikkipisamia #feikkipisamaohje #meikkiohje @LottieLondonin pisamavärillä ♬ teini-ikäinen vehnäpussi - 🎧

Osallistava ja kehopositiivinen trendi

Tämä uusi tuleminen on syvästi kehopositiivinen, koska se muistuttaa meitä siitä, että kasvojesi ei tarvitse olla sileät, symmetriset tai "täydelliset" ollakseen kauniit. Luonnolliset merkinnät, virheet ja ihonsävyt ovat kaikki osa viehätysvoimaasi. Ja jos sinulla ei ole pisamia, olet aivan yhtä oikeutettu leikkimään tällä trendillä huvin vuoksi yrittämättä näyttää keneltäkään muulta.

Lyhyesti sanottuna, julkkisten puolustama ja sosiaalisessa mediassa laajalti omaksuttu trendi mullistaa meikkiä. Kyse ei ole enää peittämisestä, vaan paljastamisesta. Sileä, tasainen iho ei ole enää välttämätöntä: kauneus säteilee nyt persoonallisuuden, koostumuksen ja itseilmaisun kautta.

