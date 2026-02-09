Hän tekee huulipunansa hedelmistä ja vihanneksista.

Miksi ostaa kosmetiikkaa kaupasta, kun voit tehdä sitä itse keittiössäsi? Tämä sisällöntuottaja ei enää kysy itseltään tätä kysymystä. "Kotitekoinen" on hänen mottonsa. Hän käyttää hedelmäkoristaan löytyviä aineksia luodakseen räätälöityjä huulipunia, ja hänen käsintehdyt luomuksensa ovat aivan yhtä hyviä kuin merkkituotteiden.

Helppo "kotitekoinen" huulipuna

Et tarvitse kemian maisterin tutkintoa luodaksesi Sephoran hyllyille kelpaavia huulipunia. Sen, mitä brändit tekevät suljetuissa laboratorioissa, suljettujen ovien takana, voit tehdä omassa keittiössäsi esiliina laboratoriotakin sijaan. Se on tapa yhdistää työ ja huvi ja elää uudelleen muistoja biologian tunneilta. Sisällöntuottaja @roxane.tardy loistaa tässä kokeellisessa taiteessa. Tämä "kotitekoisten" meikkiharrastaja, joka aina sovittaa asunsa yhteen aterioidensa kanssa, hämärtää kaappien ja meikkipussien välistä rajaa.

Itse asiassa keittiö on täynnä odottamattomia kauneustuotteita. Ei ole tarvetta mennä kauneushoitoloihin, kun voit tehdä ihonhoitotuotteita ja meikkiä käsilläsi olevilla aineksilla. Perunat ovat erinomaisia peitevoiteita, sokeri on miellyttävä kuorinta-aine , tomaattimassa on loistava antioksidantti ja jogurtti yhdessä hunajan kanssa on loistava kosteuttava naamio .

Ja tiskin takaa voit myös valmistaa huulipunan, joka värjää huulesi yhtä paljon kuin se hoitaakin niitä. Noudata vain tämän kauneusasiantuntijan ohjeita. Meikkiammattilaiseksi et tarvitse "sokeria, mausteita ja kaikenlaista kivaa", vaan pikemminkin hyvin erityisiä ainesosia, jotka voivat "kiinteyttää". Sulata yhtä suuret määrät mehiläisvahaa, kookosöljyä ja sheavoita kaksoiskattilassa. Äläkä unohda lisätä pigmenttejä! Unohda kemialliset elintarvikevärit; luonnolla on jälleen kerran jotain parempaa tarjottavanaan.

Punajuuri luonnollisena väriaineena

Huulipuna ei ole oikeasti huulipuna, jos se on väritön. Odotamme sen jättävän pysyvän jäljen huuliimme ja kaunistavan kasvojamme, ei vain olevan koriste-elementti. Siksi sisällöntuottaja lisäsi itse tekemänsä huulipunan täydellistämiseen ja eloon herättämiseen oman pienen "henkilökohtaisen" silauksensa: kuivatun punajuuren. Joskus pelkkä sen syöminen salaatissa riittää jättämään huulet hieman vaaleanpunaisiksi tai sinertäviksi . Tämä lupaa levittyvyyttä, joka vastaa odotuksiamme.

Jälleen kerran tämä 33 000 seuraajaa omaava nuori nainen teki kaiken itse välttämättömyydellä. Hän ottaa raa'an punajuuren, raastaa sen hienoksi ja levittää sen pellille. Hän antaa tämän vahvan ainesosan kypsyä noin kaksi tuntia alhaisessa lämmössä. Sitten hän murskaa sen morttelissa ja survimessa ja siivilöi sen. Hän saa aikaan sävytettyä jauhetta, joka lupaa koukuttavaa sävyä.

Nämä punajuurituhkat sopivat sekä kasvoille että kokkauksen ystäville. Niillä voi värjätä kakkuja tai ruokia (täydellinen ystävänpäivään). Vaihtele värejä ja lisää hauskuutta säätämällä punajuurituhkan määrää lusikallisittain saadaksesi erilaisia violetin sävyjä. Seoksen voi kaataa erityiseen muottiin tai käyttää vanhassa, puhtaassa huulipunatuubissa.

Esimerkki leikkisämmästä ja tietoisemmasta kauneudesta

Maailmassa, jossa jokainen kauneuden harrastaja esittelee Rhodes-huulikiiltoaan käsilaukunsa jälkeen ja esittelee itsepintaisesti Yves Saint Laurentin huulipunaansa kuin mahtavaa sosiaalista asetta, tämä sisällöntuottaja puolustaa tietynlaista esteettistä minimalismia. Hän kannattaa kauneutta, joka menee asian ytimeen ja jolla on merkitystä.

Kauneuden harrastajat investoivat kalliisiin tieteellisiin kaavoihin ja futuristisiin laitteisiin, mutta hän todistaa, että vastaus turhamaisuuden haluumme löytyy joskus aivan nenämme edestä. Kun hän astuu keittiöönsä, hän ei näe vain hedelmiä ja vihanneksia; hän näkee jaloja ja hyveellisiä raaka-aineita.

Oman kosmetiikan valmistaminen ei ole enää pakkopullaa. Se on ihastuttava aktiviteetti, rauhoittava hetki. Jotkut käyttävät kymmeniä euroja luoviin työpajoihin osallistumiseen, mutta hän tekee sen edullisesti päivittäisillä ruokaostoksillaan.