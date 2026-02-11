Search here...

Ystävänpäivänä tämä "romanttinen manikyyri" aiheuttaa sensaation sosiaalisessa mediassa.

Léa Michel
Pilkulliset kynnet ovat valtava hitti TikTokissa ja Instagramissa ystävänpäivän 2026 lähestyessä, ja haut ovat kasvaneet pilviin. Tämä retroromanttinen manikyyri, leikkisä ja helppo luoda, on viehättävä vintage-tyylikkään ulkonäkönsä ja loputtomien variaatioidensa ansiosta.

Miksi pilkukynnet ovat niin suosittuja

Syksyllä 2025 noussut trendi muuttaa klassiset pilkut sydän- tai mikropistekuvioiksi luoden selkeän romanttisen tunnelman. Nude-, puuteripinkki- tai intohimoisen punaisella taustalla pienet pisteet tuovat mieleen perinteiset sydämet sortumatta kitschiin. TikTokissa hashtag on kerännyt satoja miljoonia katselukertoja: tee-se-itse-ohjeita, joissa käytetään pinnejä pistelytyökaluna, tai ammattimaisia kampaamoversioita geelilakalla. Julkkikset, kuten Sabrina Carpenter ja Dua Lipa, lisäävät kohua pisteillä varustetuilla ranskalaisilla kärjillä.

Ideoita vastustamattomaan ystävänpäivän manikyyriin

Tässä on joitakin muunnelmia, joita voit kopioida loistaaksesi 14. helmikuuta:

  • Polka Sydänkynnet: pilkut korvattu miniatyyripunaisilla sydämillä ihonvärisellä pohjalla – romanttinen ja trendikäs.
  • Punavalkoinen polkka: yksiväriset punaiset kynnet valkoisilla pilkuilla tai pisteillä tehdyt ranskalaiset latvat retro-pin-up-efektiin.
  • Coquette Dots: mustia pisteitä valkoisella ranskalaisella manikyyrillä, 3D-ruseteilla tai paljeteilla tyttömäisen ilmeen luomiseksi.
  • Minimalistiset mikropisteet: pieniä pisteitä poskipunaisella tai mokkakirsikanpunaisella pohjalla hienostuneeseen arkilookiin.

Kuinka tehdä niitä kotona

Yksinkertaiset materiaalit: beige/pinkki aluslakka, kontrastivärinen lakka (punainen, valkoinen, musta), pistelytyökalu tai hammastikku, matta tai kiiltävä päällyslakka. Levitä kaksi kerrosta aluslakkaa, aseta epäsäännölliset pisteet ja sulje. Aika: 20 minuuttia. Valitse kampaamossa geeli kolmen viikon pitoon.

Jäähyväiset jättiläissydämille: Polka Dot Nails tuovat raikkaan, monipuolisen ja viraalin romantiikan. Täydelliset rakkauden julistamiseen suoraan sormenpäissäsi, ja ne todistavat, että rakkautta juhlitaan tyylikkäästi ja ripauksella retrohenkeä.

