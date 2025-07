Le grand retour des gloss 90’s : teintes cultes et incontournables

Les années 90 font un come-back remarqué dans l’univers de la beauté, et les gloss à lèvres emblématiques de cette époque séduisent à nouveau toutes les générations. Entre brillance extrême, parfums gourmands et tubes iconiques, ces produits stars réinventent la tendance du maquillage glossy.

Pourquoi les gloss 90’s séduisent à nouveau

La vague de nostalgie qui traverse la mode et la beauté remet au goût du jour les accessoires et produits qui ont marqué les années 90. Les gloss, autrefois symboles de fraîcheur et de spontanéité, reviennent avec leurs formules hydratantes et leur brillance miroir. Leur succès s’explique aussi par leur côté réconfortant : appliquer un gloss fruité ou au packaging ludique rappelle des souvenirs d’adolescence et apporte une touche de légèreté dans un quotidien souvent stressant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lancôme Official (@lancomeofficial)

Les teintes cultes à adopter

Parmi les couleurs phares du retour des gloss 90’s, on retrouve les roses bonbon, les pêches translucides, les beiges nude et les bruns caramel. Des marques comme Lancôme relancent leurs tubes mythiques, à l’image des Juicy Tubes, tandis que d’autres labels misent sur des gloss aux reflets holographiques ou pailletés, fidèles à l’esprit festif de l’époque. Les gloss transparents, subtilement parfumés, restent également incontournables pour un effet lèvres mouillées naturel.

Des formules modernisées et plus confortables

Si le gloss des années 90 était parfois collant, les nouvelles formules misent sur le confort et l’hydratation. Enrichis en huiles végétales et en actifs nourrissants, ils laissent les lèvres douces et souples, tout en garantissant une brillance longue durée. Les packagings, eux aussi, jouent la carte du rétro avec des tubes colorés, des embouts applicateurs souples et des formats à emporter partout.

Plus qu’un simple produit de maquillage, le gloss devient ainsi un véritable accessoire, à glisser dans son sac ou à accrocher à son trousseau de clés. Il s’accorde avec tous les styles, du plus minimaliste au plus extravagant, et s’impose comme la touche finale d’un look inspiré des nineties. Résultat : le gloss 90’s s’affirme comme l’indispensable beauté de l’été, aussi bien pour les nostalgiques que pour la nouvelle génération.