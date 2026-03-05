Meryl Streepin tähdittämä Gisèle Pelicot'n tapauksesta inspiroitunut sarja? Projekti jakaa jo mielipiteitä.

Mazanin raiskaustapaus ravisutti maailmaa. Korotettuaan äänensä Gisèle Pelicot, josta tuli kokonaisen kamppailun kasvot ja sitkeyden ruumiillistuma, tarttui kynään kertoakseen tarinansa ensimmäisessä persoonassa. Voimakkaassa kirjassaan "Et la joie de vivre" (Ja elämän ilo) hän kostaa kauhut ja pukee sanoiksi sanoinkuvaamattoman. Tämän merkittävän kulttuuritapahtuman ohella on tiettävästi kehitteillä sarja, joka sovittaa tämän tositarinaan perustuvan rikostarinan, josta on tullut kollektiivinen taistelu, valkokankaalle. Kotimaisen tragedian muuttaminen fiktioksi on kuitenkin vaarallinen yritys, jopa Meryl Streepin ollessa näyttelijöissä.

Onko Pélicot'n tapauksesta valmisteilla sarjaa?

Monet sarjat ovat uskaltaneet kuvata äärimmäisen vakavia tapauksia valkokankaalla pyrkien pysymään uskollisina todellisuudelle, olipa se kuinka hirvittävää tahansa. Näistä esimerkkejä olivat minisarja "Sambre", joka kertoo Jean-Xavier de Lestraden tekemistä sarjaraiskauksista uhrien näkökulmasta; "Monster"-saaga, joka maalaa kylmäävän kuvan historian kauhistuttavimmista sarjamurhaajista ; ja sarja "The Laura Stern Affair", joka käsittelee naismurhia taitavasti ja varoen sensaatiohakuisuutta. Toinen tapaus, joka on herättänyt huomattavaa mediahuomiota ja nostattanut närkästystä kaukana Ranskan rajojen ulkopuolella, saattaa pian näkyä television ohjelmaluetteloissa.

Muistamme yhä tämän kauhistuttavan tarinan. Tarinan naisesta, huumeiden avulla tehdyn seksuaalisen väkivallan uhrista, jota noin viisikymmentä miestä hyväksikäytti, häpäisi ja epäinhimillisti hänen oman aviomiehensä myötätuntoisella katseella. Tarinan äidistä, jota huumattiin hänen tietämättään ja käytettiin seksiorjana yli kymmenen vuoden ajan. Muistamme myös uhmakkaan ja sitkeän naisen, joka kieltäytyy suljetun oven takana olevan kertomuksen hiljaisuudesta ja haluaa herättää omantunnon.

Gisèle Pelicotin ääni voisi kaikua Meryl Streepin huulilla. Julkaistuaan kirjan, jonka nimi heijastaa hänen toipumistaan ja oikeudenkäynnin jälkeistä mielentilaansa, hän jatkaa tiedotuskampanjaansa elokuvien avulla. Ranskalaisen Marianne- lehden mukaan hän on suostunut antamaan amerikkalaisen television sovittaa tarinansa ja murtaa avioliiton seinät, hänen koettelemustensa näyttämönä olleen makuuhuoneen. "Jotta häpeä siirtyisi tekijöille."

Meryl Streep mainittiin Gisèle Pelicotin roolista

Kolminkertainen Oscar-voittaja Meryl Streep näyttelee todennäköisesti Gisèle Pelicotia tässä elokuvassa, jonka kehitys on vielä alkuvaiheessa. Näyttelijä, joka näytteli armotonta Miranda Priestlyä elokuvassa "Paholainen pukeutuu Pradaan" ja tähditti musikaalissa "Mamma Mia", saattaa käyttää lyhyttä polkkatukkaa ja tummia laseja, joista on tullut feministisiksi symboleiksi, sekä ylhäällä ylhäällä olevaa nyrkkiä.

Näyttelijä, eläväksi legendaksi ylistetty Hollywood-ihmelapsi, näyttää omaavan aseman kantaakseen tätä erittäin herkkää roolia ja tehdäkseen sille oikeutta. Meryl Streep on elokuvamaailmassa eräänlainen "varma juttu". Hän eläytyy jokaiseen hahmoonsa niin täydellisesti, että hän järkyttää yleisöä. Tinkimättömästä Margaret Thatcherista halveksivaan päätoimittajaan ja sinnikkääseen tehdastyöläiseen, Meryl Streep on kameleonttinäyttelijä. Sattumalta tai ei, hän on vain kolme vuotta Gisèle Pelicotia nuorempi. Tämä sarja on kuitenkin vasta neuvotteluvaiheessa.

Kauhun sovittaminen valkokankaalle: projekti, joka herättää keskustelua

Vaikka takanaan onkin luotettava hahmo, kuten Meryl Streep, tähän sarjaan, joka ruokkii kaikenlaisia teorioita, suhtaudutaan epäillen. Jotkut jo ylistävät sitä julkisen palvelun teokseksi, joka valaisee ihmisluonnon pahimpia puolia ja toimii iskulauseena naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa taistelussa. Toiset, skeptisemmät, huutavat pahaa ja pelkäävät, että koko juttu typistetään kömpelöksi fiktioksi tai jopa julkisuustempuksi.

Laajoista todistuksista, säännöllisistä julkisista lausunnoista ja näitä julmuuksia sisältäpäin dokumentoivasta "renessanssikirjasta" huolimatta monet pelkäävät harha-askelia ja mediasirkusta. X:ssä (entinen Twitter) mielipiteet ovat villejä, myös poliittisissa piireissä. Entinen ministeri Ségolène Royal ei kaunistellut sanojaan, vaan käytti adjektiivia "kauhu" kuvaillessaan tätä hanketta, jota hän pitää enemmän sopimattomana kuin hyödyllisenä.

Tirkistelymaisen käytöksen riski, kysymykset elokuvantekijöiden aikomuksista... toistaiseksi tämä Pelicot-tapausta käsittelevä sarja on vasta siemen. Silti se herättää kysymyksiä suuressa yleisössä. Jäljelle jää vain toivoa, että naisella, joka on eniten mukana tässä projektissa, on sananvaltaa, sillä sen on tarkoitus kuvata sanoinkuvaamatonta.