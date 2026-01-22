Sophie Turner Lara Croftina: näyttelijä lupaa määritellä tämän ikonisen sankarittaren uudelleen

Näyttelijä Sophie Turner vaihtaa Sansa Starkin eläimen nahan ikonisen Lara Croftin vihreään hihattomaan paitaan ja koteloon. Hänet on valittu esittämään popkulttuurin kovinta sankaritarta tulevassa Tomb Raider -sarjassa Prime Videolla. Näyttelijä, joka osoitti kykynsä Game of Thronesin kuvauksissa, seuraa Angelina Jolieta tässä vahvassa naisroolissa ja tuo aivan uuden ulottuvuuden rohkealle seikkailijalle.

Sophie Turner Lara Croftina: vakuuttavat kuvat

Hän sai nuorten tyttöjen silmät säihkymään heidän luodessaan identiteettinsä ja hurmasi hormonaalisen myllerryksen kourissa olevia teini-ikäisiä. Lara Croft on paljon enemmän kuin vanhentunut videopeli-ikoni; hän on ensimmäinen luonnos emansipoituneesta naisesta, liikkeen alullepanijasta, joka ylittää pelien pikselöityneen maailman. Sen lisäksi, että Lara Croft on ihannoinut arkeologin ammattia ja vaikuttanut lukiovalintoihimme, hän on myös jättänyt jälkensä kollektiiviseen mielikuvitukseemme. Vahvaahtoisena, rohkeana, itsevarmana ja itsenäisenä sankarittarena hän todisti meille, että fyysinen voima ja älykkyys voivat esiintyä rinnakkain samassa, vaikkakin erittäin standardoidussa, kehossa.

Angelina Jolien ja Alicia Vikanderin valkokankaalle tuomaa Lara Croftia on nähty monissa eri rooleissa. Tulevassa Tomb Raider -sarjassa, joka lisätään Prime Videon vaikuttavaan valikoimaan, Sophie Turner esittää ikonista sankaritarta. Ensimmäiset kuvat vihjaavat jo moderniin tulkintaan, joka pysyy uskollisena alkuperäiselle tarinalle ja Lara Croftin psykologiselle muotokuvalle.

Näyttelijä, joka tunnetaan rooleistaan Game of Thronesin keskiaikaisessa maailmassa ja X-Menin apokalyptisessa juonessa, ei ole vieras vahvojen ja sitkeiden naisten esittämisessä. Aitompi ja samaistuttavampi kuin edeltäjänsä, Sophie Turner pyrkii sytyttämään Lara Croftin liekin uudelleen. Ja fanit ylistävät tätä erityisen lupaavaa roolitusta liekehtivillä emoji-hahmoilla ja innostuneilla suosionosoituksilla. Ainoa kysymys kuuluu: onnistuuko hän puhaltamaan uutta eloa Lara Croftin kiehtovaan imagoon? Tähän asti elokuvamaiset roolit ovat keskittyneet enemmän esteettiseen suoritukseen kuin ilmaisunvapauteen.

Katso tämä postaus Instagramissa SOPHIETURNERin (@sophiet) jakama julkaisu

Katso tämä postaus Instagramissa FGUK MAGAZINE (@fgukmagazine) jakama julkaisu

Sophie Turner tuo syvyyttä tähän fantastiseen hahmoon.

Tämän valkokankaalla jo tutun roolin vaikein osa on välttää kopioinnin ansa. Mielessämme Lara Croft on synonyymi Angelina Jolielle, letteineen ja vartalonmyötäisine vaatteineen. Jotta yleisö löytäisi oikeassa elämässä kulmikkaan hahmonsa yli kaksikymmentä vuotta sitten, Sophie Turner teki muutamia muutoksia ulkonäköönsä. Hän värjäsi hiuksensa ruskeiksi sulautuakseen hahmoon ja ilmentääkseen sitä paremmin.

Vaikka yhtään videopätkää ei ole julkaistu eikä kuvauspaikkakuvia ole vuotanut, Sophie Turnerilla on ehdottomasti oikea tyyli rooliin. Urheilullinen vartalo ja ilmeikkäät, botox-vapaat kasvonsa, joissa Angelina Jolie antoi Lara Croftille saavuttamattoman puolijumalattaren vaikutelman, tekevät Sophie Turnerista inhimillisemmän ja monimutkaisemman. Hän ei ole enää vain ihailtava hahmo, vaan täysillä oleva nainen, jonka kauneutta enemmän tuntee kuin näkee.

Toinen tärkeä yksityiskohta: Sophie Turner pakenee alentavaa mieskatsetta, tuota tunkeilevaa miesnäkökulmaa, joka ylläpitää myyttiä objektisoidusta naisesta kameran takana. Tässä sarjassa, jonka etuna on johdannon pidennys ja pelkän visuaalisen spektaakkelin välttäminen, käsikirjoittaja Phoebe Waller-Bridge aikoo pölyttää alkuperäisen kerronnan ja kirjoittaa käsikirjoituksen uudelleen Lara Croftin eduksi. Koska naisten kehojen ei pitäisi olla himoittuja esineitä, vaan kunnioitettuja pyhäkköjä.

Puristit huomauttavat, ettei hän muistuta sankaritarta.

Oli tietysti odotettavissa, että vihaajat päästäisivät esiin näppäimistönsä eli valitsemansa aseen. Foorumeilla ja muilla vaihtoehtoisilla alustoilla vanhoja aikoja kaipaavat arvostelevat roolivalintaa. He kritisoivat häntä merkittävistä anatomisista eroista alkuperäiseen sankarittariin verrattuna. Luonnollisesti, koska Lara Croftilla oli alun perin kaksi turvatyynyä rintojen tilalla, BBL:n (Big Brother) arvoinen takapuoli ja niin pieni vyötärö, että se oli jäljittelemätön, ellei häneltä ollut poistettu muutamaa kelluvaa kylkiluuta. Huijarina pidetty Sophie Turner ei ole kaikkea muuta kuin ihailtu.

”En voi kuvitella hänen esittävän seksikästä komediaa, se naurattaisi minua.” ”Sophie Turner ei muistuta lainkaan Lara Croftia: häneltä puuttuu armo, karisma ja silmiinpistävä läsnäolo. Hänen näyttelijäntyönsä on sielutonta.” Tämä on vain näyte Redditissä kiertävistä negatiivisista kommenteista. Vaikka ulkoisesti Sophie Turner ei ole täydellinen kopio Lara Croftista, joka raahattiin kadonneiden hautojen läpi, sisäisesti hän täyttää roolinsa enemmän kuin hyvin.

Sophie Turner, joka muuttui Lara Croftiksi Phoebe Waller-Bridgen hyväntahtoisen ja raikkaan katseen alla, ansaitsee tunnustusta standardien uudelleenkirjoittamisesta ja odotusten järkeistämisestä. Kun aiemmissa inkarnaatioissaan Lara Croft palveli ensisijaisesti miesten fantasiaa, tällä kertaa hän ilmentää kaikkea, mitä miehet pelkäävät: lihaksikasta, intensiivistä ja pelottavaa naista.