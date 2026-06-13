Elokuvissa yli 60-vuotiaita naisia on tutkimuksen mukaan vähemmän edustettuina kuin eläimiä.

Ovatko ikääntyvät naiset elokuvissa harvinaisempia kuin puhuvat eläimet? Eli sanasta sanaan, kuten uusi brittiläinen tutkimus osoittaa yksiselitteisin johtopäätöksin ja kertoo paljon siitä, minkä aseman elokuvateollisuus antaa edelleen yli 60-vuotiaille naisille.

Viisi elokuvaa sadasta: tilastollinen paljastus

Ikärajaa vastustavan kampanjan Age Without Limits ja Centre for Ageing Better -keskuksen yhteistyössä West Londonin yliopiston elokuvakoulun kanssa toteuttamassa tutkimuksessa tarkasteltiin 100:aa eniten Isossa-Britanniassa vuosina 2023, 2024 ja 2025 julkaistua elokuvaa.

Tuomio: vain viidessä näistä tuotannoista näytteli yli 60-vuotias nainen. Samaan aikaan 20 elokuvassa juonen keskiössä oli puhuva eläin ja kuudessa näyttelijä nimeltä Chris (Chris Pratt, Chris Hemsworth, Chris Pine tai Christian Friedel), Variety-lehden mukaan . Toisin sanoen nykyisissä menestyselokuvissa on neljä kertaa todennäköisempää nähdä antropomorfinen eläinhahmo pääroolissa kuin yli 60-vuotias nainen.

Kolme vuotta, sata onnistumista, kiistaton johtopäätös

Poikkeukset ovat harvinaisia, mutta huomionarvoisia: Jennifer Saunders elokuvassa Allelujah, Nia Vardalos elokuvassa My Big Fat Greek Wedding 3, Diane Keaton elokuvassa Book Club: The Next Chapter, useita palkintoja voittanut Demi Moore (Golden Globe, SAG-palkinto, Critics' Choice -palkinto, mutta hylätty vuoden 2025 Oscareissa Mikey Madisonia vastaan elokuvasta The Substance), ja Jamie Lee Curtis elokuvassa Freakier Friday. Vain viisi näyttelijättärää edustaa puolta väestöstä.

Eikä tämä ilmiö ole uusi. Vuonna 2023 saman Centre for Ageing Betterin tekemä "Cast Aside" -tutkimus lähes 50 suositulle elokuvalle, jotka on julkaistu vuodesta 2010 lähtien, osoitti, että 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat naiset olivat yli kolme kertaa vähemmän edustettuina kuin samanikäiset miehet. Tämä epätasapaino ei siis ole uusi ilmiö: se on osa rakenteellista, pitkäaikaista trendiä, jonka teollisuus on täysin omaksunut.

Kun niitä on olemassa, ne ovat karikatyyrimäisiä ja hiljaisia rooleja.

Mutta ongelma ei rajoitu vain päänäyttelijöihin. Kun vanhemmat naiset esiintyvät valkokankaalla, heidät siirretään ylivoimaisesti toissijaisiin rooleihin. Tutkimus kuvailee heitä suoraan "passiivisiksi, säälittäviksi, pilkatuiksi siitä, etteivät he näyttele ikäisensä mukaisesti, ja usein pääjuonen ulkopuolisiksi".

Dialogin osalta havainto on aivan yhtä silmiinpistävä: yli 50-vuotiaat naishahmot puhuvat 14 % vähemmän kuin samanikäiset miespuoliset kollegansa. Visuaalisen läsnäolon puuttuessa heiltä puuttuu myös puhekyky. Tämä kaksijakoinen marginalisointi muuttaa valkokankaan kapeaksi peiliksi, jossa vain harvoille kasvoille – nuorille, naisille tai miehille, mutta ei todellakaan liian vanhoille naisten tapauksessa – annetaan ääni.

Ala, joka "irtisanoo" näyttelijöitä jopa 40-vuotiaina

Tämä poissulkeminen ei ole mikään salaisuus: näyttelijät itse ovat tuominneet sen jo vuosia. "Alan piirissä vallitsee yksimielisyys siitä, että kun olet näyttelijä, noin 40-vuotiaana, olet mennyttä", Nicole Kidman jo tiivisti . Geena Davis, Geena Davis Institute on Gender in Median perustaja, oli samaa mieltä CBS Newsin haastattelussa: "Se on hyvin erilaista yli 50-vuotiailla näyttelijöillä kuin samanikäisillä näyttelijöillä."

Vertailu on karu. Vaikka ikääntyviä miehiä edelleen asetetaan sankareiksi, rakastajiksi tai mentoreiksi, usein huomattavasti nuorempien kumppanien vastakkain, naiset jäävät sivuraiteille. Aivan kuin naisena ikääntyminen olisi elokuvan alitajunnassa peiteltävä esteettinen virhe.

"Missä tarinamme ovat?": Näyttelijöiden kapina

Näiden lukujen edessä alan sisällä on noussut useita ääniä. Johtaa kampanjaa Oscar-palkittu ja äänekäs Emma Thompson, 67. "Naiset muodostavat puolet väestöstä, ja me vanhenemme. Missä siis ovat tarinamme?" brittiläinen näyttelijä kysyy lausunnossaan.

Ja hän jatkoi tekstissä, joka levisi laajalti: ”Mitä vanhemmiksi tulemme, sitä mielenkiintoisemmiksi meistä tulee. Haluan nähdä enemmän elokuvia, jotka keskittyvät kypsiin naisiin: olemme kiehtovia, samaistuttavia, ja on aika asettaa meidät tarinan keskiöön. Vanhemmat naiset eivät tarvitse lupaa olla olemassa valkokankaalla. He ovat jo olemassa maailmassa; elokuvan on kurottava umpeen perässä.”

Tämä manifesti heijastelee epäsuorasti muiden elokuva-alan hahmojen julistuksia, alkaen Demi Mooresta, jonka silmiinpistävä rooli Coralie Fargeatin elokuvassa The Substance tuomitsi juuri näyttelijättärien hylkäämisen tietyn iän jälkeen. Kauan vaienneena ollut ääni, joka vihdoin näyttää löytävän oman äänensä.

Vaativa yleisö, sokea talous

Tämän pyyhkimisen paradoksaalisinta on se, että se on vastoin yleisön odotuksia. 4 000 ihmisen rinnakkaiskyselyn mukaan joka kolmas vastaaja uskoo, ettei yli 60-vuotiaiden naisten pääosissa ole tarpeeksi elokuvia. Naisten keskuudessa tämä luku nousee 39 prosenttiin. Joka kuudes jopa sanoo menevänsä elokuviin todennäköisemmin, jos pääosassa olisi vanhempi nainen.

Ero on sitäkin silmiinpistävämpi, kun otetaan huomioon, että Isossa-Britanniassa lähes joka viides elokuvateatterikävijä on yli 55-vuotias. "Vanhempien näyttelijöiden edustus päärooleissa on niin suhteeton vanhemmalle elokuvayleisölle, että tämä puute on rehellisesti sanottuna loukkaavaa", sanoo Centre for Ageing Betterin johtaja, tohtori Carole Easton. Loukkaavaa siis – ja taloudellisesti järjetöntä.

Elokuvan tuolla puolen, signaali koko yhteiskunnalle

Keskeinen kysymys kuuluu edelleen: mitä tämä näkymättömyys paljastaa elokuvan ulkopuolella? ”Epäonnistumalla kuvaamaan ikääntyneitä ihmisiä, ja erityisesti ikääntyneitä naisia, elokuvateollisuus myötävaikuttaa aktiivisesti ikääntyneiden syrjäytymiseen yhteiskunnassa”, varoittaa kampanjan toinen johtaja Harriet Bailiss. ”Ei ihme, että niin monet naiset sanovat tuntevansa itsensä näkymättömiksi ikääntyessään, kun he eivät koskaan näe itseään heijastuksena ruudulla.”

Koska elokuva ei ainoastaan kuvaa maailmaa: se muokkaa sitä. Jokaisen elokuvan myötä, joka asettaa 25-vuotiaan sankarittaren 60-vuotiaan sankarin rinnalle, kokonainen kollektiivinen mielikuvitus herää eloon ja opettaa meille kohtaus kohtauksen jälkeen, että naisia arvostetaan ensisijaisesti heidän nuoruutensa vuoksi ja että heille vanheneminen on sama kuin katoaminen. Tällä fiktiolla on lopulta hyvin todellisia vaikutuksia työpaikalla, sosiaalisessa elämässä ja jopa ikääntyvien naisten itsetunnossa.

Aikana, jolloin monimuotoisuus on vihdoin keskiössä, ikäsyrjintä – erityisesti naisiin kohdistuva – on edelleen sokea piste elokuvateollisuudessa. Osoittamalla, että puhuva eläin saa nykyään todennäköisemmin päärooliin kuin 60-vuotias nainen, tämä tutkimus esittää yksinkertaisen mutta kiireellisen kysymyksen: kuinka kauan elokuvateatterit vielä teeskentelevät, ettei näe puolta yleisöstään? Näyttelijätärt ovat jo alkaneet korottaa ääntään. Jää nähtäväksi, onko ala vihdoin valmis kuuntelemaan.