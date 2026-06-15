Pitkään miesten tekeminä pidetyt teokset olivat itse asiassa naisten allekirjoittamia.

Kulttuuri
Clelia Campardon
Photo d'illustration : cottonbro studio / Pexels

Vuosisatojen ajan naiset loivat, sävelsivät, kirjoittivat ja kehittivät innovointia saamatta aina ansaitsemaansa tunnustusta. Heidän kykyjään joskus vähäteltiin, heidän allekirjoituksensa pyyhittiin pois tai korvattiin aikansa miesten helpommin hyväksymillä allekirjoituksilla. Nykyään historioitsijat tarkastelevat näitä kertomuksia uudelleen antaakseen näille pioneereille heidän ansaitsemansa paikan.

Judith Leyster, tähti, jonka historia oli unohtanut

1600-luvulla hollantilainen taidemaalari Judith Leyster jätti jälkensä pitkälti miesvaltaiseen maailmaan. Ensimmäisenä Haarlemin taidemaalarikiltaa hyväksyttynä naisena hän loi eloisia kohtauksia, joissa asuivat muusikot ja tavalliset ihmiset. Hänen nimensä kuitenkin vaipui unohdukseen kuolemansa jälkeen. Yli kahden vuosisadan ajan hänen maalauksiaan pidettiin hänen aviomiehensä tai kuuluisan Frans Halsin tekeminä. Vasta 1800-luvun lopulla historioitsija löysi uudelleen hänen monogramminsa, joka oli piilotettu väärennetyn allekirjoituksen alle. Vähitellen Judith Leyster on vihdoin saavuttamassa takaisin oikeutetun paikkansa taidehistoriassa.

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Kun maalaus vaihtaa tekijäänsä... ja näkökulmaansa

Marie-Denise Villersin tapaus on yhtä paljastava. 1900-luvun alussa New Yorkin Metropolitan Museum of Artissa esillä ollut elegantti muotokuva esiteltiin Jacques-Louis Davidin teoksena. Tämä arvostettu attribuutio vaikutti teoksen maineeseen. Vuosikymmeniä myöhemmin tehty laaja tutkimus kuitenkin kumosi tämän varmuuden: maalauksen oli itse asiassa signeerannut Marie-Denise Villers. Tämä uudelleenarviointi herättää kiehtovan kysymyksen: kuinka monta lahjakasta naistaiteilijaa pysyy näkymättömänä miesnimien takana?

Artemisia Gentileschi, tunnustus, joka kehittyy jatkuvasti

Tunnistamistyö jatkuu edelleen. Useita pitkään nimettöminä pidettyjä teoksia on äskettäin liitetty Artemisia Gentileschin, italialaisen barokkimaalauksen merkittävän hahmon, teoksiin. Pitkään yksinomaan isänsä kanssa syntyneen sukulaisuuden määrittämä Artemisia Gentileschin teokset tunnustetaan nyt teostensa voimasta ja ainutlaatuisesta tyylistä. Nämä löydöt muistuttavat meitä siitä, että taidehistoria ei ole staattinen: se kehittyy tutkimuksen edetessä.

Nuotit esitetään toisella nimellä

Naisten poistaminen ei rajoittunut maalausstudioihin. Säveltäjä Fanny Mendelssohn, satojen teosten tekijä, julkaisi useita laulujaan veljensä Felixin nimellä. Anekdootti on silmiinpistävä: keskustelussa kuningatar Viktorian kanssa Felix joutui myöntämään, että hallitsijan erityisesti ihailema teos ei ollutkaan hänen, vaan hänen sisarensa kirjoittama. Fanny julkaisi teoksiaan omalla nimellään vasta aivan elämänsä loppupuolella.

Romaanikirjoittajista tiedemiehiin, sama kaava

Kirjallisuudessa Charlotte, Emily ja Anne Brontë valitsivat julkaistuille teoksilleen miespuoliset salanimet. Mary Ann Evansista tuli "George Eliot", kun taas Frankensteinin nimetön julkaisu ruokki pitkään spekulaatioita, joiden mukaan romaanin tekijäksi ilmoitettiin "Percy Shelley" eikä Mary Shelley. Tieteet eivät olleet immuuneja tälle ilmiölle. Rosalind Franklinilla oli ratkaiseva rooli DNA:n rakenteen ymmärtämisessä, kun taas Lise Meitner osallistui ydinfission löytämiseen saamatta samaa tunnustusta kuin jotkut miespuoliset kollegansa.

Nämä uudelleenmäärittelyt eivät rajoitu pelkästään arkistovirheen korjaamiseen. Ne auttavat meitä ymmärtämään paremmin naisten panosten rikkautta kaikilla luomisen ja tiedon aloilla. Judith Leysterin, Marie-Denise Villersin, Artemisia Gentileschin ja Fanny Mendelssohnin nimien palauttaminen rikastuttaa kollektiivista muistiamme. Kulttuurihistoria ei hyödy äänien pyyhkimisestä pois; se kukoistaa, kun se heijastaa sitä muovanneiden kykyjen täyttä monimuotoisuutta.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Valmistuttuani Sciences Posta, minulla on aito intohimo kulttuuriaiheisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
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