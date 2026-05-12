Shakira allekirjoittaa vuoden 2026 jalkapallon MM-kisojen virallisen hymnin

Kuusitoista vuotta "Waka Wakan" jälkeen Shakira palaa MM-kisoihin. Kolumbialainen laulaja julkisti hiljattain "Dai Dain", vuoden 2026 turnauksen virallisen hymnin, yhteistyössä nigerialaisen afrobeats-jättiläisen Burna Boyn kanssa. Ja ensireaktiot ovat tapahtuman mukaisia.

"Dai Dai" - mitä otsikko tarkoittaa

”Dai Dai” tulee italiankielisestä ilmaisusta, joka tarkoittaa ”tulla, tulla” tai ”mennään” – samanaikaisesti rohkaisua, stadionhuutoa ja yhteistä juhlintaa. Kertosäe itsessään välittää tämän monikielisen aikomuksen: ”Dai, dai, mennään, dale, ale, mennään” – italiasta espanjaan ja englantiin, kaikki yhdessä sulavassa osassa. Kappale yhdistää Karibian rytmejä, latinopoppia ja afrobeatteja – sekoitus, joka on suunniteltu stadioneille, fanialueille ja kesän soittolistoille.

Teaser kuvattiin Maracanãssa

Teaser, joka julkaistiin 7. toukokuuta 2026, kuvattiin Rio de Janeiron Maracanã-stadionilla vain muutamia päiviä Shakiran historiallisen konsertin jälkeen kahden miljoonan ihmisen edessä Copacabanan rannalla. Noin minuutin mittaisessa klipissä Shakira tanssii stadionin kentällä sähkönsinisessä hameessa ja kirkkaankeltaisessa paidassa pitäen virallista "Trionda"-palloa kädessään.

Hänen ympärillään olevat tanssijat pukeutuvat osallistujamaiden inspiroimiin väreihin. Video alkaa neljällä ilmapallolla – yksi jokaiselle Shakiraan liittyvälle neljälle jalkapallon maailmanmestaruuskilpailulle: 2006, 2010, 2014 ja 2026 – ja päättyy ilotulitukseen ja stadionin ilmakuvaan, jossa lukee "We are ready" .

1,9 miljoonaa tykkäystä alle 24 tunnissa

Shakiran, Burna Boyn ja FIFAn yhdessä Instagramissa julkaisema video keräsi 1,9 miljoonaa tykkäystä alle 24 tunnissa. Reaktiot sosiaalisessa mediassa olivat välittömiä ja valtavan suuria. Jotkut käyttäjät miettivät, voisiko kappale kilpailla "Waka Waka" -ilmiön kanssa, josta on tullut koskematon kollektiivisessa mielikuvituksessa. Toiset taas uskovat, että Shakira on edelleen ihanteellinen artisti ilmentämään jalkapallon universaalia ja juhlavaa henkeä.

Ainoa artisti, joka on esiintynyt neljissä maailmancupissa

Shakira on nyt historian ainoa artisti, joka on esiintynyt neljään eri MM-kisoihin liittyvissä kappaleissa. "Waka Waka" on edelleen yksi hänen suurimmista hiteistään. Sillä on yli neljä miljardia katselukertaa YouTubessa ja se on Guinnessin ennätysten kirjassa eniten striimattu virallinen MM-kisakappale Spotifyssa. "Dai Dai" julkaistaan maailmanlaajuisesti 14. toukokuuta 2026 – neljä viikkoa ennen turnauksen alkua 11. kesäkuuta.

Toinen nimike "Sytyttimen" jälkeen, kritisoitu

"Dai Dai" on toinen kappale FIFA:n viralliselta vuoden 2026 jalkapallon MM-kisoja varten julkaistulta albumilta. Sitä ennen amerikkalaisen laulajan, räppärin, lauluntekijän ja muusikon Jelly Rollin ja meksikolaisen laulaja-lauluntekijän Carín Leónin yhdessä kirjoittama "Lighter" oli ensimmäinen julkaistu single, mutta se sai osakseen huomattavaa julkista kritiikkiä. Tänä vuonna FIFA julkaisee moniraitaisen albumin yhden virallisen kappaleen sijaan – poikkeus aiempiin julkaisuihin verrattuna.

”Dai Dai” – tule nyt, tule nyt – juuri sitä Shakira sanoo maailmalle tällä paluullaan. Kuusitoista vuotta sen jälkeen, kun ”Waka Waka” on jäänyt kollektiiviseen muistiin, hän on palannut Burna Boyn kanssa kirjoittamaan seuraavan luvun. Nyt jää nähtäväksi, laulavatko stadionit ympäri maailmaa tämän kuoron mukana samalla innolla kuin Johannesburgin dyynit vuonna 2010.