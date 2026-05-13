Korkokengät, mekot, selfiet: Cannesin elokuvajuhlien säännöt, joita vieraiden on noudatettava

Cannesin elokuvajuhlien punaisella matolla käveleminen on enemmän kuin vain tyylikästä esiintymistä. Vilkkuvien valojen, upeiden iltapukujen ja huolellisesti kuratoitujen asujen takana piilee tiukat säännöt , joita jokaisen vieraan on noudatettava. Cannesissa tyyli on hengeltään vapaa, mutta käytännössä jäsennelty – eikä punaisella matolla tehdä kompromisseja.

Virallinen pukeutuminen vaaditaan: tyylikkyys ennen kaikkea

Virallisiin näytöksiin osallistumiseen vaadittavasta pukukoodista ei voida tinkiä. Miesten on käytettävä smokkia ja rusettia tai tummaa solmiota. Vaihtoehtoisesti musta tai tummansininen puku voidaan hyväksyä, mutta aina virallisen asun osana.

Naisten pukukoodi on muodollinen: iltapuku, pikku musta mekko, cocktailmekko, housuhame tai tumma hame tai elegantti asu juhlavan yläosan kanssa. Tavoite on selvä: säilyttää festivaalin arvokas imago. Vastaanoton henkilökunta on vastuussa sääntöjen noudattamisesta ja voi evätä sisäänpääsyn keneltä tahansa, joka ei noudata pukukoodia.

Lenkkarit, jotka kerran kiellettiin, ovat ikonisia.

Jos on olemassa yksi sääntö, jonka tuntee jopa suuri yleisö, se on lenkkarit. Ne ovat ehdottomasti kiellettyjä punaisella matolla. Vieraiden on käytettävä tyylikkäitä kenkiä, koroilla tai ilman. Vaikka jotkin säännöt ovat saattaneet muuttua ajan myötä – erityisesti matalapohjaisten kenkien osalta – lenkkarit ovat poikkeuksetta kiellettyjä.

Punaisella matolla on kuitenkin nähty joitakin ikimuistoisia hetkiä: vuonna 2016 amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Julia Roberts käveli paljain jaloin, ja vuonna 2017 myös amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja ja esiintyjä Kristen Stewart riisui kenkänsä protestina. Samaan aikaan amerikkalainen käsikirjoittaja, ohjaaja, näyttelijä ja tuottaja Spike Lee nousi otsikoihin vuonna 2021 esiintymällä lenkkareissa.

Selfiet kielletään punaisen maton säilyttämiseksi

Vuodesta 2018 lähtien selfiet ja älypuhelinten käyttö on ollut kiellettyä punaisella matolla. Tämä päätös tehtiin kulkueen sujuvoittamiseksi ja viivästysten välttämiseksi. Tavoite on yksinkertainen: ylläpitää sujuvaa kulkua ja säilyttää hetken taika. Virallisilla valokuvaajilla on näin optimaalinen mahdollisuus ikuistaa tärkeät hetket ilman nostettujen puhelimien aiheuttamaa improvisoitua kilpailua.

Uudet pukukoodit: ei enää alastomuutta tai liioittelua

Säännökset ovat viime aikoina tiukentuneet entisestään. Vuodesta 2025 lähtien alastomuus on ollut nimenomaisesti kielletty punaisella matolla ja koko festivaalialueella. Myös liian läpinäkyviksi katsottuja asuja kohdellaan kielletysti. Ajatuksena on säilyttää "tietty visuaalinen johdonmukaisuus ja kunnioittaa tapahtuman institutionaalista kehystä".

Upeat siluetit, mutta kehystettyinä

Myös erittäin runsaat asut, erityisesti pitkälaahukset, rajoittuvat, jos ne estävät liikkumista tai istumajärjestelyjä. Tämä ei tarkoita luovuuden loppua, vaan pikemminkin sopeutumista. Suunnittelijat työskentelevät nyt sulavampien tyylien parissa, jotka on suunniteltu yhdistämään estetiikkaa ja liikkumismukavuutta. Tulos on edelleen upea, mutta toiminnallisempi.

Laukut käyvät myös läpi tarkastusten

Toinen vähemmän tunnettu sääntö: suuret laukut ovat kiellettyjä gaalanäytösten aikana. Kangaskassit, reput tai kookkaat tavarat eivät ole sallittuja teattereissa. Eteisaulaan voi kuitenkin jättää tavarat lähelle tapahtumapaikkaa, jotta voi liikkua vapaammin. Tämä sääntö selittää pienten, eleganttien käsilaukkujen lähes kaikkialla läsnä olevan läsnäolon Cannesin punaisella matolla.

Vuoden 2026 painos jatkumossa

Nämä säännöt pysyvät voimassa vuoden 2026 Cannesin elokuvajuhlilla, jotka järjestetään 12.–23. toukokuuta Palais des Festivalsissa. Huolimatta joistakin vuosittaisista muutoksista ja keskusteluista, yleinen kehys pysyy muuttumattomana. Festivaalitiimit noudattavat näitä ohjeita tarkasti vieraiden maineen tasosta riippumatta. Tavoite pysyy samana: säilyttää tapahtuman ainutlaatuinen identiteetti.

Cannesin elokuvajuhlat asettavat lopulta "tietyn" tasapainon: taiteellisen vapauden luomuksissa, mutta tiukat puitteet niiden esittämiselle. Tämä kuri on olennainen osa punaisen maton myyttiä, jossa jokaisesta esiintymisestä tulee todellinen tyylikieli.