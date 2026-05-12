Euroviisut 2026: Nämä laulajat saattavat hyvinkin olla tämän vuoden yllätyshitit

Vain päiviä ennen Wienin Wiener Stadthallessa 16. toukokuuta 2026 järjestettävää suurta finaalia Euroviisut herättävät jo jännitystä kaikkialla Euroopassa. Tämä 70. painos kokoaa yhteen 35 maata kilpailuun, jonka suosio kasvaa jatkuvasti. Ja vaikka jotkut nimet hallitsevat jo ennusteita, toiset naisartistit saattavat hyvinkin ravistella rankingia finaali-iltana.

Monroe (Ranska): helmi, joka voisi muuttaa kaiken

Ranskalainen laulaja Monroe, joka oli Eurovisionworld-verkkosivustolla 9. toukokuuta 2026 sijalla 4, on yksi vakavista voittajan ehdokkaista. Hänen kappaleensa "Regarde!" teki voimakkaan vaikutuksen heti ensimmäisistä harjoitusvideoista lähtien, siinä määrin, että useat hänen kilpailijansa ylistivät häntä sosiaalisessa mediassa.

Suomalainen laulaja Pete Parkkonen ja Latvian edustaja Atvara olivat niiden joukossa, jotka kommentoivat innokkaasti suoritusta. Ranska ei ole voittanut kilpailua vuoden 1977 jälkeen. Louanen seitsemännen sijan jälkeen vuonna 2025 Monroen odotetaan tuovan uutta eloa Ranskan valtuuskuntaan. Voitto olisi todellinen yllätys, mutta hänen nousunsa rankingissa tekee mahdollisuudesta entistä uskottavamman.

Delta Goodrem (Australia): Kokemusta "power-balladin" palveluksessa

Australiaa edustava Delta Goodrem ei ole mikään uusi tulokas musiikkipiireissä. Eurovision.comin julkaisemien tietojen mukaan Sydneyssä syntynyt artisti allekirjoitti ensimmäisen sopimuksensa 15-vuotiaana, on myynyt yli yhdeksän miljoonaa albumia maailmanlaajuisesti ja hänellä on ollut viisi listaykkösalbumia ja yhdeksän listaykkössingleä kotimaassaan. Hän on toiminut aiemmin "The Voice Australian" valmentajana yhdeksän kauden ajan, ja hän on tehnyt yhteistyötä myös Céline Dionin ja australialais-brittiläisen laulajan, näyttelijän, tuottajan ja aktivistin Olivia Newton-Johnin kanssa.

Wienissä hän esittää "Eclipse"-kappaleen, power-balladin, joka korostaa hänen ääntään ja tunteitaan. Vaikka vedonlyöntitoimistot sijoittavat hänet viidenneksi ja hänen todennäköisyytensä sijoittua kolmen parhaan joukkoon on noin 25 %, hänen lavakokemuksensa voi antaa hänelle mahdollisuuden yllättää itsensä finaalissa, jossa yleisöäänestys on edelleen erittäin arvaamaton.

Atvara (Latvia): Ilmestys voimakkaalla sanomalla

Tässä kilpailussa todellinen outsider, Atvara (oikealta nimeltään Liene Stūrmane), edustaa Latviaa voitettuaan Supernova 2026 -kilpailun kansallisen karsinnan. Liepājasta kotoisin oleva artisti puolustaa kappalettaan "Ēnā" ("Varjossa" englanniksi), joka on intiimi laulu, joka on saanut inspiraationsa hänen lapsuudestaan, jota leimasi vaikea perheympäristö.

Sanoitustensa kautta Atvara käsittelee kaksoiselämää: sitä, jonka näytämme muille, ja sitä, jota kannamme sisällämme. Se on universaali viesti, joka voisi kaikua kaikkialla Euroopassa. Vaikka hän ei ehkä ole vedonlyöntitoimistojen viiden parhaan joukossa, hänen taiteellinen syvyytensä ja lähestymistapansa vilpittömyys tekevät hänestä vahvan ehdokkaan yllättämään kaikki yleisöäänestyksessä.

Nousevan ranskalaisen suosikin, vakiintuneen kansainvälisen artistin ja Baltian maiden paljastuksen välillä Euroviisut 2026 lupaavat avoimen finaalin. Vedonlyöntitoimistot tarjoavat ennusteitaan, mutta kilpailun taika piilee juuri näissä odottamattomissa tuloksissa, jotka voivat muuttaa illan kulun. Katso lauantaina 16. toukokuuta 2026 suorana lähetyksenä Wienistä France 2:lla ja ota selvää, kuka näistä äänistä jättää jälkensä kilpailuun.