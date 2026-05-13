41-vuotias laulaja Delta Goodrem edustaa Australiaa Euroviisuissa 2026.

Vuosi sitten Delta Goodrem julisti : "Totta kai osallistuisin Euroviisuihin. Rakastan sitä!" Vuotta myöhemmin asia on selvä. Australialainen laulaja edustaa maataan Wienissä Euroviisuissa 2026 – ja todennäköisyys on hänen puolellaan.

Virallinen ilmoitus

Australian virallinen yleisradioyhtiö SBS ilmoitti 1. maaliskuuta 2026 sisäisen valintaprosessin kautta, että Delta Goodrem edustaisi Australiaa vuoden 2026 Eurovision laulukilpailussa Wienissä kappaleellaan "Eclipse". Kappaleen kirjoittivat Delta Goodrem yhdessä Ferras AlQaisin, Jonas Myrinin ja Michael Fatkinin kanssa. Tämä sisäinen valinta ilman yleisöäänestystä on ollut Australian vakiokäytäntö sen debyytistä kilpailussa vuonna 2015 lähtien.

Katso tämä postaus Instagramissa Eurovision laulukilpailun (@eurovision) jakama julkaisu

"Eclipse" - maailmankaikkeutta heijastava lavastus

Ensimmäisten Wiener Stadthallessa järjestettyjen harjoitustensa jälkeen jaetussa lausunnossa Delta Goodrem kuvaili taiteellista visiotaan: "Euroviisujen lavalla esiintyminen on jotain, minkä tunnen syvästi sydämessäni, kantaen Australiaa mukanani joka nuotissa ja joka hetkessä. Halusin lavastuksen liikkuvan kuin itse maailmankaikkeus, syleillen valoa ja varjoa, lempeyttä ja voimaa." Hän vaati myös käyttävänsä australialaisten suunnittelijoiden luomuksia samalla kun hän sisällytti vaatteisiinsa isäntäkaupungin Wienin eleganssin.

Taiteilija, jolla on huomattava kokemus

Delta Goodrem on yksi sukupolvensa menestyneimmistä australialaisista artisteista. Hän allekirjoitti ensimmäisen levytyssopimuksensa 15-vuotiaana, on myynyt yli 9 miljoonaa albumia maailmanlaajuisesti ja saavuttanut viisi listaykkösalbumia ja yhdeksän listaykkössingleä Australiassa. Hän on tehnyt yhteistyötä myös Céline Dionin, australialais-brittiläisen laulajan Olivia Newton-Johnin, amerikkalaisen jazz- ja perinteisen popin laulaja Tony Bennettin sekä amerikkalaisen laulaja-lauluntekijän Michael Boltonin kanssa. Australiassa 2,21 miljoonaa katsojaa seurasi Euroviisuja vuonna 2025 – ennätys.

Unelma, joka ilmaistiin hyvissä ajoin ennen valintaa

The Sunin haastattelussa keväällä 2025 Delta Goodrem ilmaisi innostuksensa kilpailua kohtaan: "Totta kai osallistuisin Euroviisuihin. Rakastan sitä! Minulla on varmasti ideoita siitä, mitä tekisin, jos osallistuisin." Hän kuvaili aitoa pakkomiellettä: "Lensin Lontooseen ja katsoin joitakin semifinaaleja. Rakastan niiden luovuutta. Niissä löytää uskomattoman lahjakkuuden." Hänen valintansa SBS:n toimesta täytti siten selvästi ilmaistun toiveen.

Katso tämä postaus Instagramissa Wiwibloggs (@wiwibloggs) jakoi julkaisun

Vakava ehdokas voittoon

Jess Carniel, Euroviisututkija ja Etelä-Queenslandin yliopiston apulaisprofessori, pitää Delta Goodremia vakavasti otettavana haastajana: "Goodremilla on todellinen fanikunta Euroopassa, ja se on huomattava etu kilpailussa, jossa yleisön äänestys on edelleen ratkaiseva." Delta Goodrem esiintyy 11. sijalla kilpailun toisessa välierässä, joka lähetetään suorana 15. toukokuuta 2026 klo 5.00 AEST Australiassa.

Australia Euroviisuissa: pitkäaikainen tarina

Australia on virallisesta debyytistään vuonna 2015 lähtien lähettänyt Euroviisujen lavalle joitakin näkyvimmistä artisteistaan: Guy Sebastianin, Dami Imin (joka sijoittui toiseksi vuonna 2016), Kate Miller-Heidken, Montaignen, Electric Fieldsin ja Go-Jon vuonna 2025. Australian osallistumisesta neuvotellaan vuosittain Euroopan yleisradioliiton (EBU) kanssa, jonka liitännäisjäsen SBS on ollut yli 30 vuotta. Delta Goodrem jatkaa tätä perinnettä – mutta vakiintuneemmalla kansainvälisellä profiililla kuin monet edeltäjänsä.

Delta Goodrem Wienissä, "Eclipse" 166 miljoonan katsojan korvissa – Australia on lähettänyt kilpailuun kenties tähän mennessä kokeneimman kilpailijansa. Jos laulaja onnistuu 15. toukokuuta, hän tekee historiaa kilpailussa. Ja hän on jo todistanut osaavansa kirjoittaa upeita lukuja.