Länsimainen tyyli on kokenut valtavan suosionnousun viime kausina. New Yorkin catwalkeilta country-musiikkifestivaaleille cowgirl-estetiikka on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä tämän päivän vahvimmista meikkitrendeistä .

Olitpa sitten Beyoncén ja hänen maaliskuussa 2024 julkaistun Cowboy Carter -albuminsa fani tai yksinkertaisesti Amerikan lännen vapaan hengen viehättämä, tämä look tarjoaa rajattomat luovat puitteet.

Yhdessä tutkimme tämän ikonisen tyylin kaikkia puolia helmiäishohtoisesta ihosta viininpunaisiin huuliin, mukaan lukien kultainen rajauskynä ja terrakotanpunainen poskipuna.

Cowgirl-meikin maailma: alkuperä ja länsimaiset inspiraatiot

Ennen kuin kaivataan siveltimet esiin, on hyödyllistä ymmärtää, mistä tämä estetiikka tulee.

Länsimaisen meikin juuret ovat 1950-luvun amerikkalaisessa kulttuurissa , aikana, jolloin country-laulajat, kuten Patsy Cline, käyttivät kirkkaanpunaisia huulia ja dramaattisia ripsiä lavalla.

Nykyään tätä tyyliä ovat tulkinneet uudelleen nykyikonit, kuten Lana Del Rey tai Dolly Parton, jotka kukin ilmentävät tätä villiä ja lumoavaa henkeä omalla tavallaan.

Cowgirl-lookin keskeinen idea perustuu kiehtovaan kaksijakoisuuteen: aavikon karuuteen ja itsevarmaan naisellisuuteen . Se leikittelee luonnollisilla sävyillä, puuterimaisilla tekstuureilla ja pronssisilla raidoilla.

Länsimainen meikki ei ole vain asu, se on asenne. Se juhlistaa voimaa, aitoutta ja tietynlaista vapautta, joka sopii täydellisesti kaikille vartalotyypeille ja silueteille.

Huomaamme myös, että tätä tyyliä muovataan yksilöllisten persoonallisuuksien mukaan. Jotkut pitävät erittäin vintage-rodeo- lookista, jossa on peittävä meikkivoide ja syvät huulet.

Toiset taas valitsevat luonnollisemman, preeriatytön tyylin, jossa on hehkuva iho ja auringon suutelemat poskipäät. Molemmat lähestymistavat ovat täysin päteviä ja niitä voidaan soveltaa yksilölliseen makuun ja senhetkisiin toiveisiin.

Tämän trendin suuri etu on sen helppokäyttöisyys. Et tarvitse ammattilaisen meikkivälineitä tai meikkiosaamista omaksuaksesi sen .

Muutamalla hyvin valitulla tuotteella tavallinen asu muuttuu aidoksi länsimaiseksi kokonaisuudeksi, olipa kyseessä sitten teemajuhlat, maalaishäät tai vain arkipäivän nautinto.

Täydellinen iho aitoon länsimaiseen ilmeeseen

Cowgirl-meikin perusta alkaa virheettömästä ihosta , joka ei ole liian matta eikä liian kiiltävä. Tavoitteena on saada aikaan iho, joka tuo mieleen Texasin auringon lämmön, kultaisen ja hieman ruskettuneen.

Suosittelemme käyttämään satiinimeikkivoidetta tai vaaleaa seerumia ensimmäisenä kerroksena, jotta ihon luonnollinen väri pääsee esiin.

Rusketus on tämän meikkilookin keskipiste. Levitä lämpimän sävyistä puuterimaista aurinkopuuteria ohimoillesi, nenällesi, leukaasi ja poskipäillesi auringon kulkua seuraten.

Tätä tekniikkaa, jota joskus kutsutaan "villiksi varjostukseksi" tai ilmeikkääksi rusketukseksi , saa aikaan luonnollisen ruskettuneen vaikutelman viettämättä tuntikausia rannalla.

Poskipunaksi harkitse terrakotan, tiilen tai tumman persikan sävyjä. Nämä sävyt tuovat mieleen Coloradon tai Arizonan karut maisemat. Levitä niitä runsaasti poskipäillesi häivytellen ylöspäin ohimoita kohti.

Vaikutelman on oltava näkyvä, harkittu, eikä se saa haalistua. Länsimainen meikki ei pelkää värejä , ei edes pienimmissä yksityiskohdissa.

Lopuksi ripaus hillittyä korostuskynää nenänvarrelle ja poskipäiden korkeimmille kohdille lisää länsimaiselle kauneudelle ominaista hienovaraista hehkua. Vältä liian valkoisia tai liian hopeanvärisiä korostuskynäjä.

Valitse samppanjan rosé- tai ruusukullan sävyjä, jotka sopivat paremmin yhteen tämän tyylin lämpimien vivahteiden kanssa.

Hehkuvat silmät: näin saavutat täydellisen lännenmeikin

Silmät ovat cowgirl-meikin ydin. Savuinen maanläheinen sävy, maanläheiset luomivärit ja tuuheat ripset : tämä on perusresepti länsimaisen tyylin intensiivisen ja villin ilmeen saavuttamiseksi.

Kerromme jokaisen vaiheen yksityiskohtaisesti opastaaksemme sinua tarkasti.

Aloita pohjustamalla silmäluomia luomivärin pohjavärillä. Tämä pidentää meikin kestoa jopa kuumalla säällä tai pitkinä iltoina. Levitä seuraavaksi hiekanbeigeä sävyä koko luomelle siirtymäväriksi. Tämä on lähtökohtasi, kanvaasi.

Lisää seuraavaksi tummempaa sävyä, ruosteen, suklaanruskean tai tupakan sävyä, silmän sisänurkkaan. Häivytä reunat hyvin puhtaalla siveltimellä välttääksesi jyrkkiä viivoja.

Liukuvärjäyksen tulisi olla sulava, kuten hiekkadyynin siirtyminen vaaleasta tummaan. Juuri tämä tasaisuus antaa ilmeelle sen erityisen intensiivisyyden.

Rajauskynää voi levittää monella tapaa halutusta vaikutelmasta riippuen. Dramaattisemman ilmeen saat piirtämällä yläluomelle paksun viivan mustalla tai tummanruskealla rajauskynällä.

Saat runollisemman ja boheemin ilmeen käyttämällä häivytettyä ruskeaa kynää alaripsien tyvessä avataksesi silmiäsi ja lisätäksesi syvyyttä. Ja jos rakastat kultaisia yksityiskohtia, muutama ripaus kultaista rajauskynää silmiesi sisänurkassa tekee ihmeitä.

Ripsien kohdalla keskity pituuden sijaan volyymiin. Täyteläiset, lähes teatraaliset ripset tuovat mieleen maalaiskaunottaret, jotka koristivat lavaa 1960- ja 1970-luvuilla.

Useampi kerros mustaa tai ruskeaa ripsiväriä tai jopa irtoripsiä antaa tämän dramaattisen vaikutelman menemättä liiallisuuksiin.

Länsimaiset kulmakarvat ja muotoilu: yksityiskohdat, jotka tekevät kaiken eron

Länsimaisesta tyylistä inspiroituneessa meikissä kulmakarvoilla on ratkaiseva rooli . Cowgirl-estetiikan tyyliin sopivat hyvin määritellyt, hieman kaarevat ja runsaan paksut kulmakarvat.

Ajattele 1980- ja 1990-lukujen lännen kaunottaria, kuten aikakauden country-musiikkivideoissa nähtyjä.

Täytä kulmakarvasi luonnollisen sävyisellä kynällä tai pomadalla, joka ei ole liian vaalea eikä liian tumma. Tavoitteena on korostaa niitä tekemättä niistä jäykkiä . Muutama tarkoituksella hieman ylöspäin nostettu karva antaa niille länsimaiselle tyylille ominaisen luonnollisen, villin ilmeen.

Harkitse niiden kiinnittämistä kirkkaalla geelillä, jotta ne säilyttävät muotonsa koko päivän.

Kasvojen muotoilu sopii hyvin tähän tyyliin. Suosittelemme lämpimän ruskean mattapintaisen luomivärin käyttöä ohimoiden, nenän ääriviivojen ja leukalinjan muotoiluun .

Tämä kulmassa olevalla siveltimellä levitetty ja hyvin häivytetty tekniikka luo hienostuneen visuaalisen ulottuvuuden. Se toimii myös erittäin hyvin kaikenkokoisilla ja -muotoisilla kasvoilla, pienillä säädöillä yksilöllisten piirteiden mukaan.

Älä unohda huulia tässä muotoiluharjoituksessa. Hieman ulospäin ulottuva huultenrajauskynä, joka on sävyltään tummempi kuin valittu huulipuna, luo täyteläisen ja viehättävän huulet.

Tätä tekniikkaa arvostavat myös ammattimaiset meikkitaiteilijat, jotka ovat erikoistuneet vintage- ja länsimaiseen tyyliin.

Länsimaiset huulet: punainen, viininpunainen ja preerian sävyt

Puhutaanpa nyt kasvojen täydellisesti muuttavasta viimeistelystä: huulista. Ne ovat cowgirl-meikin tunnusmerkki , joka antaa lookille sen luonteen ja ainutlaatuisen identiteetin.

Länsimaisessa universumissa huulet eivät ole koskaan ujoja.

Tämän tyylin ikonisimmat sävyt vaihtelevat unikonpunaisesta syvän viininpunaiseen , mukaan lukien mausteinen ruskea, tumma luumu ja punertava terrakotta. Nämä värit tuovat mieleen auringonlaskun taivaan Amerikan lännen tasangoilla.

Ne sopivat erinomaisesti lämpimän, oliivinvihreän tai ruskettuneen ihon kanssa, mutta myös erittäin vaalealle iholle luoden silmiinpistävän kontrastin.

Länsimaisen tyylin modernimpaan tulkintaan sävytetty huulikiilto ruusunruskeassa tai kuparin sävyssä lisää rennon ja modernin ilmeen. Sitä on helppo käyttää joka päivä ilman tarkkaa levitystä.

Tämä on ihanteellinen vaihtoehto niille, jotka haluavat kokeilla cowgirl-tyyliä sitoutumatta monimutkaiseen meikkiin.

Yhdysvaltalaisen kosmetiikkateollisuuden julkaiseman tutkimuksen mukaan terrakotan ja tiilenpunaisten huulipunien myynti kasvoi 34 % vuosien 2023 ja 2024 välillä , mikä johtui suurelta osin länsimaisesta trendistä, joka räjähti läpi sosiaalisessa mediassa.

Tämä luku heijastaa valtavaa innostusta tätä lämpimien ja syvien värien palettia kohtaan.

Levitä värisi aloittamalla rajaamalla huulten raja tarkasti sopivalla kynällä. Täytä sitten koko huulet samalla kynällä ennen huulipunan levittämistä päälle.

Tämä kikka kaksinkertaistaa tuotteen pysyvyyden ja estää leviämisen päivän tai illan aikana.

Nopea opetusohjelma: Cowgirl-meikki viidessä yksinkertaisessa vaiheessa

Niille, jotka etsivät nopeaa ja käytännöllistä opasta, tässä on tiivistetty tutoriaalimme länsimaisen meikkilookin luomiseen alle 30 minuutissa .

Tämä prosessi sopii kaiken tasoisille meikkitaiteilijoille aloittelijoista kokeneimpiin.

Vaihe 1: Meikkivoide. Levitä satiinimeikkivoidetta tai kevyesti sävytettyä BB-voidetta. Peitä epätasaisuudet peitevoiteella ja puuteroi kevyesti kiinnittääksesi kaiken.

Käytä läpikuultavaa tai hieman kullanväristä jauhetta säilyttääksesi länsimaiselle tyylille ominaisen kirkkaan ja aurinkoisen ilmeen .

Vaihe 2: Rusketus ja poskipuna. Muotoile kasvot lämpimällä aurinkopuuterilla keskittyen ohimoille, nenään ja poskipäiden alle. Lisää terrakotta- tai tiilenpunaista poskipäiden omenoihin.

Levityskerran tulisi olla runsas ja näyttävä. Älä pelkää levittää sitä : länsimaisessa tyylissä ilmeikäs rusketus on osoitus.

Vaihe 3: Silmät. Levitä beigenväristä luomiväriä koko luomelle, ruosteenruskeaa luomivakoon ja häivytä hyvin. Piirrä ruskea tai musta rajauskynä yläluomelle. Levitä useita kerroksia tuuheuttavaa ripsiväriä.

Jos haluat lisätä ripauksen kimallusta , kultainen luomiväri mobiililuomen keskellä toimii täydellisesti.

Vaihe 4: Kulmakarvat. Täytä ne luonnonvärisellä kynällä niiden luonnollista muotoa kunnioittaen. Kiinnitä ne kirkkaalla geelillä.

Hyvin muotoillut kulmakarvat kehystävät silmiä ja antavat niille rakenteen tällaisessa meikissä.

Vaihe 5: Huulet. Valitse suosikki lännen sävysi: viininpunainen, punaruskea tai terrakotta. Piirrä huultenraja, täytä se ja levitä huulipunaa.

Hieman kiiltoa alahuulen keskellä vahvistaa volyymivaikutelmaa ja lisää lopulliseen ilmeeseen uuden ulottuvuuden.

Asusteet ja asut: täydentävät lännen tyylin

Cowgirl-meikki pääsee todella oikeuksiinsa vain yhdistettynä johdonmukaisiin vaatevalintoihin.

Länsimainen tyyli on kokonainen universumi , joka kattaa vaatteet, asusteet, kampaukset ja tietenkin meikin. Katsotaanpa, miten kaikki tämä saadaan harmonisoitua luonnollisella ja tyylikkäällä tavalla.

Vaatteiden osalta ruutukuosit, nahkahapsut, korkeavyötäröiset farkut ja röyhelömekot sopivat täydellisesti tämän tyyppisen meikin kanssa. Tuotemerkit tarjoavat nykyään näitä vaatteita monenlaisissa leikkauksissa, jotka on suunniteltu imartelemaan kaikkia vartalotyyppejä.

Ajatuksena on löytää siluetteja, jotka imartelevat vartaloasi ja joissa tunnet olosi mukavaksi ja vapaaksi liikkua.

Myös asusteet ovat välttämättömiä. Cowgirl-hattu on ilmeisesti ikoninen kappale , olipa se sitten tehty luonnonoljesta kesäksi tai ruskeasta huovasta viileämpään vuodenaikaan.

Nahkaiset saappaat neliönmuotoisilla koroilla, vyöt suurilla metallisilla soljilla ja turkoosit riipukset täydentävät tämän lännentyylisen kuvan autenttisesti.

Kampauksissa luonnolliset laineet ja boheemi letit täydentävät täydellisesti tämän tyyppistä meikkiä. Voit valita myös suuret, maalaistyyliset, hieman pörröiset laineet tuuhean ja villin vaikutelman aikaansaamiseksi.

Nämä kampaukset sopivat kaikille hiuspituuksille ja -laaduille, ja niitä voi säätää jonkin verran hiustyypin mukaan.

Länsimainen meikki erityistilaisuuksiin ja tapahtumiin

Tämän tyyppinen tyyli ei ole varattu teemajuhliin tai festivaaleille.

Cowgirl-meikki sopii helposti erityistilaisuuksiin, kuten maalaismaisiin häihin, kesän syntymäpäiville tai teemajuhliin. Säädä vain intensiteettiä tilanteen mukaan.

Maalaismaisiin tai maalaismaisiin häihin suosittelemme hieman hillitympää versiota länsimaisesta meikistä. Pronssinen ja hehkuva iho, nude-terrakotan sävyiset savuiset silmät ja hieman kiiltävät nude-pinkit huulet luovat hienostuneen ja romanttisen ilmeen, joka sopii täydellisesti ulkoilmaseremonioihin.

Festivaaleille tai juhlavammalle illalle voit viedä sen askeleen pidemmälle. Lisää dramaattisia irtoripsiä, kultaista rajauskynää, pronssinväristä glitteriä silmäkulmiin ja syvän viininpunainen huulenväri.

Tämä länkkärimäinen juhlalookki on sensaatiomainen, varsinkin jos olet valinnut asun, joka korostaa kurvejasi hyvin istuvilla ja mukavilla vaatteilla.

Muista, että pitkäkestoinen meikki on ratkaisevan tärkeää erityistilaisuuksissa. Käytä kiinnityssuihketta meikin viimeistelyn jälkeen.

Tämä usein unohdettu vaihe varmistaa, että lännentyylisi pysyy moitteettomana illan alusta loppuun, tapahtuman kestosta riippumatta.

Tärkeimmät tuotteet onnistuneeseen cowgirl-meikkiin

Vakuuttavan länsimaisen ilmeen saavuttamiseksi muutamat avaintuotteet ansaitsevat paikkansa meikkipussissasi . Olemme valinneet tärkeimmät tuotteet monipuolisuuden, hintansa ja helppokäyttöisyyden perusteella, mikä tekee tästä tyylistä kaikkien saatavilla olevan.

Aurinkopuuteri on kiistatta tärkein tuote tämän tyyppisessä meikissä .

Valitse sävy, joka sopii luonnolliseen ihosi sävyyn, hieman tummempi. Matta tai hieman satiinimainen puuterimaiset koostumukset ovat parhaita. Ne levittyvät helposti suurella kulmikkaalla tai viuhkanmuotoisella siveltimellä.

Myös maanläheinen luomiväripaletti on välttämätön. Monet tuotemerkit tarjoavat paletteja, jotka on suunniteltu erityisesti länsimaisille sävyille , ja ruskeat, ruosteenpunaiset, okran, tupakan ja viininpunaiset sävyt on kaikki koottu yhteen käytännölliseen rasiaan.

Näiden palettien avulla on helppo luoda harmonisia liukuvärejä ilman, että tarvitsee jonglöörata useiden erillisten tuotteiden kanssa.

Huulille kannattaa panostaa hyvään ja monipuoliseen viininpunaisenruskeaan huultenrajauskynään. Sitä voi käyttää sekä huultenpohjustuskynänä että huultenrajaa rajaamaan . Yhdessä samanvärisen satiini- tai mattahuulipunan kanssa se antaa optimaalisen pidon ja ammattimaisen lopputuloksen.

Lopuksi, pronssin tai kullan värinen korostuskynä täydentää täydellisesti länsimaisen meikkilaukun. Amerikkalaisen kosmetiikan historian mukaan ensimmäiset modernit korostuskynät ilmestyivät 1970-luvulla , ja ne tulivat suosituiksi erityisesti country-musiikin esiintyjien keskuudessa, jotka pyrkivät vangitsemaan kohdevalojen loiston.

Nykyään näitä tuotteita on hienostunut ja saatavilla kymmenissä sävyissä, jotka sopivat kaikille ihonsävyille.

Cowgirl-inspiraatiot: julkkikset, jotka käyttävät tätä tyyliä

Inspiraation löytämiseksi ei ole mitään parempaa kuin katsoa, miten julkkikset omaksuvat länsimaisen tyylin.

Useat nykyikonit ovat tuoneet tämän ilmeen takaisin parrasvaloihin henkilökohtaisilla ja moderneilla tulkinnoillaan.

Beyoncé on epäilemättä kiistaton esikuva. Hänen maaliskuussa 2024 julkaistu albuminsa Cowboy Carter herätti maailmanlaajuisen kiinnostuksen länsimaiseen estetiikkaan , erityisesti mustien amerikkalaisten yhteisöjen keskuudessa, jotka haluavat palauttaa usein unohdetun country-perintönsä.

Kiertueella ja albumiin liittyvissä kuvauksissa käyttämänsä lookit kirjaimellisesti määrittelivät modernin cowgirl-meikin uudelleen.

Miley Cyrus puolestaan ilmentää rock-henkisempää versiota tästä tyylistä. Hänen savuiset silmänsä ja viininpunaiset huulensa yhdistettynä nahka-asuihin ja hapsuihin tarjoavat urbaanimman tulkinnan lännenmusiikista.

Tämä genrejen sekoitus edustaa täydellisesti tämän trendin ympärillä olevaa nykyistä luovuutta .

Dolly Parton on edelleen ehdoton historiallinen vertauskuva. 78-vuotiaana vuonna 2024 hän ilmentää edelleen itsevarman länsimaisen kauneuden arkkityyppiä : tuuheat platinanväriset hiukset, dramaattiset ripset ja kirkkaanpunaiset huulet.

Hänen estoton suhteensa naisellisuuteen ja näyttävään estetiikkaan on inspiroinut sukupolvia naisia, vartalotyypistä tai siluetista riippumatta.

Nämä ikonit havainnollistavat perustotuutta: länsimainen tyyli on äärettömän henkilökohtainen ja mukautuva . Ei ole vain yhtä tapaa käyttää sitä, vaan yhtä monta versiota kuin on persoonallisuuksia, jotka päättävät käyttää sitä.

Cowgirl-meikki vuodenajan mukaan: länsimaisen tyylin mukauttaminen ympäri vuoden

Yksi länsimaisen tyylin suurimmista vahvuuksista on sen kyky kehittyä vuodenaikojen mukana. Cowgirl-meikki ei ole kausiluonteinen ; se yksinkertaisesti mukautuu valittuihin sävyihin ja tekstuureihin.

Keväällä ja kesällä valitse vaaleampia ja kirkkaampia sävyjä. Vaalea rusketus, eloisa persikanpuna, nude-oranssit silmät ja ruskeanvaaleanpunainen kiilto tuovat raikkautta ja keveyttä.

Kevyet ja sulavat koostumukset sopivat parhaiten kuumille päiville, kun mukavuus on ensiarvoisen tärkeää.

Syksyllä ja talvella uppoudu lännenmusiikin kromaattisiin syvyyksiin.

Luumun ja tummanruskeat luomivärit, intensiivinen tiilenpunainen poskipuna ja matta viininpunainen huulipuna luovat rikkaan ja hienostuneen ilmeen, joka sopii täydellisesti viileisiin iltoihin ja talvitapahtumiin.

Tämä monipuolisuus on yksi syy siihen, miksi länsimainen tyyli vetoaa edelleen niin laajaan yleisöön. Se uudistuu jatkuvasti mukautuen toiveisiin ja konteksteihin menettämättä koskaan olemustaan.

Jokainen vuodenaika on uusi tilaisuus leikkiä tällä loputtomalla Amerikan lännen inspiraatioiden paletilla .

Kestävää länsimaista estetiikkaa: pitkäkestoinen meikki ja ympäristövastuu

Meikin kestävä kehitys ja etiikka ovat yhä tärkeämpiä kuluttajien valinnoissa. Onneksi länsimainen tyyli soveltuu erityisen hyvin tietoisempaan ja vastuullisempaan lähestymistapaan.

Monet tuotemerkit tarjoavat nykyään aurinkopuutereita, poskipunia ja luomiväripaletteja, jotka on valmistettu ilman kiistanalaisia ainesosia , ja jotka ovat sertifioituja eläinkokeettomiksi tai jopa luomulaatuisiksi.

Näiden vaihtoehtojen avulla voit luoda täydellisen ja vakuuttavan cowgirl-lookin samalla kunnioittaen henkilökohtaisia arvojasi.

Pitkäkestoinen meikki on myös omalla tavallaan ympäristövastuun kriteeri. Koko päivän kestävä meikki tarkoittaa vähemmän korjauksia ja siten vähemmän tuotteiden kulutusta .

Valitse pitkäkestoisia koostumuksia ja pohjustusaineita, jotka antavat luomivärien ja huulipunien kestää pitkään ilman jatkuvaa uudelleenlevitystä.

Näemme kasvavan trendin ammattimeikkitaiteilijoiden ja harrastajien keskuudessa investoida laadukkaisiin tuotteisiin määrän moninkertaistamisen sijaan .

Tämä minimalistinen ja harkittu lähestymistapa sopii täydellisesti länsimaisen tyylin henkeen, joka arvostaa aitoutta ja harkittua valintaa kertymisen sijaan.

Kuinka saavuttaa täydellinen cowgirl-meikki: vältettävät virheet ja ammattilaisten vinkit

Tämän kattavan katsauksen päätteeksi tässä on tärkeimmät virheet, joita länsimaista meikkityyliä luotaessa tulisi välttää , sekä vinkkejä ammattilaisilta, jotka ovat hallinneet tämän tyylin.

Ensimmäinen yleinen virhe on meikkivoiteen ylitarjonta. Liian paksu meikkivoide rikkoo cowgirl-lookin luonnollisen, auringon suuteleman tunnelman .

Valitse aina kevyt tai keskipeittävä meikki ja täytä vain näkyvät epätäydellisyydet peittämättä koko ihoa.

Toinen yleinen virhe on varjostuksen laiminlyönti.

Länsimaisessa meikissä värien häivyttäminen on olennaista . Huonosti sekoitettu luomiväri tai liian paksu poskipuna häiritsee lookin harmoniaa ja antaa sille keinotekoisen vaikutelman. Käytä aikaa jokaisen värin häivyttämiseen ennen uuden lisäämistä.

Lopuksi, vältä liian viileitä tai neutraaleja sävyjä länsimaiseen tyyliin. Tämä tyyli viihtyy lämpimissä, kultaisissa, ruosteisissa ja maanläheisissä sävyissä.

Jos tavallinen väripalettisi on viileän pinkin tai harmaan puolella, pyri tietoisesti siirtymään lämpimämpiin sävyihin, edes hieman, pysyäksesi tyylin hengessä.

Cowgirl-meikki naisille on paljon enemmän kuin ohimenevä trendi : se on kauneusfilosofia, joka juhlistaa ilmaisunvapautta, luonnollisten värien lämpöä ja estotonta rohkeutta.

Käytitpä sitä sitten joka päivä tai erityistilaisuuksissa, tämä tyyli kutsuu sinut omaksumaan oman versiosi cowgirlistä – sellaisen, joka heijastaa sitä, kuka olet, ja saa sinut tuntemaan olosi täysin omaksi itseksesi koosta tai muodosta riippumatta.