"Kaunis ja vapaa": 62-vuotiaana tämä australialainen malli jatkaa inspirointia.

Fabienne Ba.
Australialainen liikenainen, malli ja näyttelijä Elle Macpherson on merkittävä hahmo muotialalla. Hän herättää jatkuvasti huomiota erityisesti julkisilla lausunnoillaan hyvinvoinnista ja iän myötä muuttuvasta kauneuskäsityksestä.

Ikoninen ura kansainvälisessä muodissa

Elle Macpherson vakiinnutti asemansa yhtenä 1980- ja 1990-lukujen kuuluisimmista malleista. Lempinimellä "The Body" tunnettu Elle poseerasi Sports Illustrated -lehdelle useaan otteeseen. Uransa aikana hän teki yhteistyötä monien kansainvälisten tuotemerkkien kanssa ja kehitti oman tuotelinjansa, mikä vakiinnutti asemansa yrittäjänä hyvinvointialalla. Hänen matkansa kuvaa muodin urakehitystä, jossa jotkut persoonallisuudet jatkavat toimintaansa paljon catwalkin ulkopuolella.

Tasapainoon keskittyvä visio ikääntymisestä

Elle Macpherson puhuu säännöllisesti "tasapainoisen elämäntavan" tärkeydestä. Hän korostaa ruokavalion, unen ja fyysisen aktiivisuuden huomioimisen tärkeyttä. Hän selittää, että hyvinvoinnin käsite kattaa sekä fyysisen terveyden että emotionaalisen tasapainon. Hänen mukaansa itseluottamus voi muuttua iän myötä, mikä vaikuttaa siihen, miten ihmiset kokevat ulkonäkönsä. Hänen lausuntonsa ovat osa laajempaa keskustelua itsensä hyväksymisestä ja elämänkokemusten monimuotoisuudesta.

Elle Macpherson on edelleen aktiivinen mediassa ja sosiaalisessa mediassa. Hän jakaa säännöllisesti ajatuksiaan elämäntavasta, terveydestä ja kehonkuvan kehityksestä ajan myötä. Tämä näkyvyys auttaa ruokkimaan keskustelua yli 60-vuotiaiden naisten edustuksesta muoti- ja kauneusaloilla.

Kauneusstandardien kehitys

Eri sukupolvien mallien läsnäolo mainoskampanjoissa kuvaa esteettisten standardien asteittaista kehitystä. Jotkut tuotemerkit sisällyttävät nyt monimuotoisempia profiileja, mikä heijastaa kasvavaa kiinnostusta taustojen ja kokemusten monimuotoisuuteen. Elle Macphersonin julkiset lausunnot edistävät tätä liikettä korostamalla näkemystä kauneudesta, joka yhdistetään kokemukseen ja tasapainoon.

Vaikka Elle Macphersonin viesti, joka kannustaa ikääntymisen hyväksymiseen ilman häpeää tai katumusta, resonoi myönteisesti joidenkin netin käyttäjien keskuudessa, hänen vartalonsa mukailee edelleen yhteiskunnan vallitsevia esteettisiä standardeja. Tämä representaatio voi kuitenkin esiintyä rinnakkain toisen, mediassa vielä suurelta osin näkymättömän odotuksen kanssa: odotuksen naisten vartalonmuotojen aidosta monimuotoisuudesta 60 vuoden iän jälkeen. Iäkkäämpiä naisia, joiden vartalot poikkeavat "tavallisesta ihanteesta", erityisesti plus-kokoisia tai kurvikkaita naisia, kuvataan edelleen hyvin harvoin, mikä rajoittaa entisestään naisten ikääntymisestä esitettyjen kuvien kirjoa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Elle Macphersonin ura osoittaa, kuinka tietyt muodin hahmot vaikuttavat edelleen pysyvästi. Mediaesiintymistensä kautta hän kannustaa pohtimaan, miten kauneuden representaatiot kehittyvät ajan myötä.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Maailman kauneimmaksi pieneksi tytöksi lempinimellä tunnettu malli Thylane Blondeau juhlii 25-vuotissyntymäpäiväänsä.

