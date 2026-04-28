"Ikoni": Tämä plus-kokoinen malli herättää henkiin unohdetun vintage-mekon

Joskus yksinkertainen Instagram-julkaisu riittää tuomaan unohdetun vaatekappaleen takaisin muotivilinään. Paloma Elsesser todisti tämän pukeutumalla vuoden 2009 Pradan arkistomekkoon, jossa oli selkeästi pin-up-tunnelma ja joka herätti välittömästi reaktion internetin käyttäjissä.

Pradan arkistomekko kaapista esiin

Kyseinen mekko on peräisin Pradan vuoden 2009 mallistosta, joka oli italialaisen muotitalon käänteentekevä ajanjakso, jolle olivat ominaisia vahvat retroviittaukset. Pin-up-elementteineen – istuva siluetti, korostetut kurvit ja Miuccia Pradan uudelleentulkitsema tyylikäs 1950-luvun estetiikka – mekko vaikutti olevan tuomittu unohtumaan arkistojen jalkoihin... kunnes Paloma Elsesser herätti sen henkiin.

Instagram-kuviensa kylkeen Paloma Elsesser kirjoitti yksinkertaisesti: "prada '09 hieno ❤" . Kaksi sanaa, sydän-emoji ja tuhansia reaktioita. Muotimaailma ylisti välittömästi hänen vaatevalintaansa ja korosti, kuinka tärkeää oli tuoda näin erityinen vaatekappale arkistoista takaisin uusimpiin mallistoihin keskittymisen sijaan.

Paloma Elsesser, luksusvintage-arkistonhoitaja

Paloma Elsesser ei käytä muotia – hän muokkaa sitä uudelleen. Olipa kyseessä sitten strukturoitu juhlapuku tai vintage-löytö, hän tuo itsevarmaa, avantgarde-energiaa, joka herättää huomiota vaatimatta sitä. Hänen selkeä mieltymyksensä Pradan, Miu Miun ja Versacen kaltaisten talojen arkistoihin on hyvin dokumentoitu, ja tämä postaus on siitä uusin esimerkki.

Ikoni, joka puhaltaa uutta eloa unohdettuihin palasiin

Legendaarisen meikkitaiteilija Pat McGrathin Instagramista löytämä Paloma Elsesser on kävellyt Fendin, Versacen, Copernin ja Tommy Hilfigerin catwalkeilla ja koristanut lukuisten kansainvälisten Vogue-lehtien kansia. Ehkäpä juuri hän itse vaikuttaa meikkiinsä, esimerkiksi sydän-emojilla vuoden 2009 Pradan mekossa – muistutuksena siitä, että hyvät meikit eivät koskaan vanhene.

Tuomalla tämän vuoden 2009 Pradan mekon takaisin parrasvaloihin Paloma Elsesser vahvistaa yhden asian: "aito tyyli" ei seuraa mallistokalenteria. Se ammentaa menneisyydestä, tulkitsee sen uudelleen ja antaa sille uuden kaiun. Tämä asu ei ole vain viraalilookki, vaan se muistuttaa meitä siitä, että silmiinpistävin muoti on usein sitä, joka uskaltaa herättää henkiin unohdettuja aarteita.