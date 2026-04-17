Plus-kokoinen malli Ashley Graham palaa värikkääseen vintage-tyyliin ja aiheuttaa sensaation

Mallit
Clelia Campardon
@ashleygraham / Instagram

Instagram-julkaisussa yhdysvaltalainen malli Ashley Graham tiivisti muotivalintansa yksinkertaiseen lauseeseen: "Otan vintage-tyylini pienellä kurvikkuudella ." Sitten hän listasi useita ikonisia muotitaloja – Issey Miyaken, Dolce & Gabbanan, Jean Paul Gaultierin, Roberto Cavallin – sekä Gabriel Held Vintagen.

Erittäin itsevarma arkistovaatekaappi

Tässä postauksessa Ashley Graham esittelee vintage-vaatekaapin, joka on suunniteltu todelliseksi tyylilauseeksi. Ikonisten merkkien, kuten Jean Paul Gaultierin, Roberto Cavallin ja Issey Miyaken, valikoima luo ilmeikkään muotiuniversumin. Tämä postaus ei ole vain kuratoitu valikoima vaatteita, vaan se paljastaa vision vintagesta leikkikenttänä, jossa ikoniset viittaukset yhdistyvät vahvasti silmiinpistäviin siluetteihin.

Tapa vahvistaa muotoaan

Tämän postauksen vahvuus piilee myös sen kuvatekstissä. Kirjoittamalla "Otan vintage-tyylini pienellä kurvituksella" Ashley Graham yhdistää selvästi muotiarkiston idean kurvikkaisiin vartaloihin yrittämättä kuitenkaan pehmentää tai neutraloida imagoaan. Tämä lyhyt mutta tehokas lausunto on yhdenmukainen hänen uransa kanssa. Ashley Graham on aina kannattanut osallistavaa muotia ja muistuttaa meitä siitä, että huippuluokan tyyliä, ylellisyyttä ja haluttavuutta ei pitäisi koskaan varata yhdelle vartalotyypille.

Muutamalla sanalla Ashley Graham julkaisee postauksen, joka ylittää pelkän "tyylillisen vaikutelman". Yhdistämällä ikonisia brändejä, vintage-vaatteita ja rohkeita siluetteja hän tarjoaa vapaamman ja modernimman näkökulman arkistomuotiin. Ennen kaikkea tämä postaus muistuttaa siitä, että vintage-vaatekaappi voi olla täysin ruumiillistettu.

Clelia Campardon
Valmistuttuani Sciences Posta, minulla on aito intohimo kulttuuriaiheisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
"Kaunis ja vapaa": 62-vuotiaana tämä australialainen malli jatkaa inspirointia.

"Kaunis ja vapaa": 62-vuotiaana tämä australialainen malli jatkaa inspirointia.

Australialainen liikenainen, malli ja näyttelijä Elle Macpherson on merkittävä hahmo muotialalla. Hän herättää jatkuvasti huomiota erityisesti julkisilla lausunnoillaan...

Maailman kauneimmaksi pieneksi tytöksi lempinimellä tunnettu malli Thylane Blondeau juhlii 25-vuotissyntymäpäiväänsä.

Ranskalainen malli Thylane Blondeau juhli 25-vuotissyntymäpäiväänsä 5. huhtikuuta 2026. Lapsuudestaan lähtien maailmanlaajuisesti tunnettu hän on vuosien varrella vakiinnuttanut...

"Hän on lihonnut": Ulkonäköään kritisoitu malli rikkoo hiljaisuuden

Malli Beca Michie otti yhteyttä TikTokissa vastatakseen ulkonäköään koskevaan kritiikkiin. Hän selitti joutuneensa negatiivisten kommenttien kohteeksi sosiaalisessa mediassa,...

Satiiniasussa plus-kokoinen malli Ashley Graham esittelee vartaloaan

Amerikkalainen malli Ashley Graham nousi hiljattain koukkuun esiintyessään Kelly Clarkson Show’ssa. Hän esiintyi satiiniasussa, joka korosti erityisen eleganttia...

Daphne Selfen tarina, malli, joka pysyi aktiivisena 97-vuotiaaksi asti

Daphne Selfe jätti jälkensä muodin historiaan. Yli seitsemän vuosikymmentä aktiivisena toiminut brittiläinen malli nousi ikoniseksi hahmoksi alan vanhempien...

Hiekalla tämä kurvikka malli esittelee ylpeänä vartaloaan.

Malli Jocelyn Corona kääntää katseita lämpimän sävyisessä aavikkomaisemassa kuvatulla kuvauksella. Hän poseeraa hiekalla ja kivillä ja esittelee vahvan...