Plus-kokoinen malli Ashley Graham palaa värikkääseen vintage-tyyliin ja aiheuttaa sensaation

Instagram-julkaisussa yhdysvaltalainen malli Ashley Graham tiivisti muotivalintansa yksinkertaiseen lauseeseen: "Otan vintage-tyylini pienellä kurvikkuudella ." Sitten hän listasi useita ikonisia muotitaloja – Issey Miyaken, Dolce & Gabbanan, Jean Paul Gaultierin, Roberto Cavallin – sekä Gabriel Held Vintagen.

Erittäin itsevarma arkistovaatekaappi

Tässä postauksessa Ashley Graham esittelee vintage-vaatekaapin, joka on suunniteltu todelliseksi tyylilauseeksi. Ikonisten merkkien, kuten Jean Paul Gaultierin, Roberto Cavallin ja Issey Miyaken, valikoima luo ilmeikkään muotiuniversumin. Tämä postaus ei ole vain kuratoitu valikoima vaatteita, vaan se paljastaa vision vintagesta leikkikenttänä, jossa ikoniset viittaukset yhdistyvät vahvasti silmiinpistäviin siluetteihin.

Katso tämä postaus Instagramissa ASHLEYGRAHAMin (@ashleygraham) jakama julkaisu

Tapa vahvistaa muotoaan

Tämän postauksen vahvuus piilee myös sen kuvatekstissä. Kirjoittamalla "Otan vintage-tyylini pienellä kurvituksella" Ashley Graham yhdistää selvästi muotiarkiston idean kurvikkaisiin vartaloihin yrittämättä kuitenkaan pehmentää tai neutraloida imagoaan. Tämä lyhyt mutta tehokas lausunto on yhdenmukainen hänen uransa kanssa. Ashley Graham on aina kannattanut osallistavaa muotia ja muistuttaa meitä siitä, että huippuluokan tyyliä, ylellisyyttä ja haluttavuutta ei pitäisi koskaan varata yhdelle vartalotyypille.

Muutamalla sanalla Ashley Graham julkaisee postauksen, joka ylittää pelkän "tyylillisen vaikutelman". Yhdistämällä ikonisia brändejä, vintage-vaatteita ja rohkeita siluetteja hän tarjoaa vapaamman ja modernimman näkökulman arkistomuotiin. Ennen kaikkea tämä postaus muistuttaa siitä, että vintage-vaatekaappi voi olla täysin ruumiillistettu.