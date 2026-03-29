Daphne Selfen tarina, malli, joka pysyi aktiivisena 97-vuotiaaksi asti

Daphne Selfe jätti jälkensä muodin historiaan. Yli seitsemän vuosikymmentä aktiivisena toiminut brittiläinen malli nousi ikoniseksi hahmoksi alan vanhempien naisten edustuksessa. Hän kuoli 21. maaliskuuta 2026 97-vuotiaana jättäen taakseen uran, jota usein pidetään esimerkkinä kehittyvistä kauneusstandardeista.

Alku sodanjälkeisenä aikana

Lontoossa 1. heinäkuuta 1928 syntynyt Daphne Selfe aloitti mallinuransa 1940-luvun lopulla tultuaan löydetyksi aikakauslehtien kansikuvakilpailusta. Sen jälkeen hän opiskeli Gaby Young -agentuurissa ja työskenteli luetteloille, mainoskampanjoille ja muotitaloille. Tuolloin muotialalla oli erittäin tiukat kriteerit, jotka jättivät vähän tilaa monimuotoisuudelle. Mentyään naimisiin 1950-luvulla Daphne Selfe laittoi uransa tilapäisesti tauolle keskittyäkseen perhe-elämäänsä. Hän kuitenkin jatkoi satunnaisia esiintymisiä televisio- ja elokuvatuotannoissa sekä mainoksissa.

Merkittävä paluu 70 vuoden jälkeen

Daphne Selfen ura lähti uuteen nousuun 1990-luvun lopulla, kun hän palasi mallin työhön aviomiehensä kuoleman jälkeen. Seitsemänkymppisenä hän herätti valokuvaajien ja brändien huomion, jotka olivat kiinnostuneita edustamaan laajempaa ikäryhmää. Hän osallistui Lontoon muotiviikoille ja poseerasi kansainvälisille lehdille, kuten Voguelle ja Marie Clairelle.

Vuosien varrella hän on tehnyt yhteistyötä tuotemerkkien, kuten Dolce & Gabbanan ja Nivean, kanssa sekä työskennellyt tunnettujen valokuvaajien, kuten Mario Testinon ja David Baileyn, kanssa. Hänen niin kutsuttu luonnollinen ulkonäkönsä, erityisesti pitkät harmaat hiuksensa, joita hän ei värjää, on muodostunut hänen visuaaliseksi tunnusmerkikseen. Hän vahvistaa säännöllisesti halunsa olla "peittämättä ajan vaikutuksia", mikä osaltaan luo realistisemman kuvan ikääntymisestä.

Ennätyksellisen uran muodin historiassa

Daphne Selfe on päässyt Guinnessin ennätysten kirjaan vanhimmaksi työssäkäyväksi ammattimalliksi. Hänen uransa kestää yli 70 vuotta, mikä on harvinainen saavutus muotialalla. Hän esiintyi viimeksi ammattimaisesti vuonna 2025 Voguen tapahtumassa Royal Ascotissa. Vuonna 2019 hän sai Brittiläisen imperiumin ritarikunnan mitalin panoksestaan muotiin ja roolistaan vanhempien naisten näkyvyyden lisäämisessä alalla.

Ikämonimuotoisuuden johtava hahmo

Daphne Selfen uraa mainitaan usein esimerkkinä ikäsyrjinnän vastaisesta taistelusta muotiteollisuudessa. Hän puolustaa ajatusta, että monimuotoisten profiilien näkyvyys heijastaa yhteiskuntaa paremmin. Vuosien varrella hän on johdonmukaisesti ilmaissut halunsa nähdä enemmän vanhempia malleja edustettuina mediassa ja mainoskampanjoissa. Hänen tarinansa on osa laajempaa liikettä, jonka tavoitteena on kannustaa osallistavampaan edustukseen, erityisesti iän, ruumiinrakenteen ja etnisen alkuperän suhteen.

Pysyvä vaikutus teollisuuteen

Daphne Selfen poismeno herätti lukuisia muistopuheita kansainvälisessä lehdistössä, ja ne korostivat hänen uransa vaikutusta kauneusstandardien kehitykseen. Hänen uransa muistuttaa siitä, että muoti voi kehittyä sisällyttämällä siihen profiileja, jotka ovat pitkään olleet suurelta osin näkymättömiä. Monet tarkkailijat uskovat, että hänen matkansa auttoi tasoittamaan tietä muille vanhemmille malleille. Hänen sitoutumisensa osallistavampaan näkemykseen kauneudesta vaikuttaa edelleen alaan.

Yli seitsemän vuosikymmentä kestäneen uransa aikana Daphne Selfe jätti jälkensä muodin historiaan jatkamalla työtään pitkälle myöhempinä vuosinaan. Hän kuoli 97-vuotiaana jättäen jälkeensä perinnön, jota usein pidetään esimerkkinä sinnikkyydestä ja avoimuudesta visuaalisen median monimuotoisemmille profiileille.