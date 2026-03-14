Raskaana toista lastaan odottava amerikkalainen malli esittelee vauvavatsaansa.

Amerikkalainen malli Sofia Richie on raskaana toisesta lapsestaan aviomiehensä, Atlantic Music Groupin toimitusjohtajan Elliot Graingen, kanssa. Hän esittelee vauvavatsaansa uusissa Instagram-selfieissä ja paljastaa myös uuden hiusvärin.

Luonnolliset selfiet ja pyöreä vatsa

Sofia Richie Grainge jakoi hiljattain useita peiliselfieitä Instagramissa, joissa hän nostaa valkoista t-paitaansa paljastaakseen ylpeänä kasvavan vauvavatsansa. Harmaassa neuleessa ja aurinkolaseissa hän poseeraa leopardikuvioinen clutch-laukku kädessään rennossa ja aidossa ympäristössä, joka heijastaa hänen arkeaan tulevana äitinä. Kuvien yhteydessä on kuvateksti "Suuria suunnitelmia" , joka vihjaa sekä hänen raskauteensa että henkilökohtaisiin projekteihinsa.

Uusi karamelliväri hänen hiuksiinsa

Entinen ikoninen blondi urheilee nyt "karamellisoituneen brunetteen" sävyä, joka on lämmin ja hehkuva ruskea. Tämä hiusmuodonmuutos täydentää täydellisesti hänen minimalistista tyyliään ja lisää ripauksen pehmeyttä hänen säteilevän äitiyden lookiinsa. Fanit ovat ylistäneet muutosta, joka korostaa elegantisti hänen vauvavatsaansa.

Perhe, joka kasvaa ilolla

Sofia ja Elliot Grainge, jotka ovat jo toukokuussa 2024 syntyneen Eloisen vanhempia, ilmoittivat toisesta raskaudestaan lokakuussa 2025 peilikuvalla. Siitä lähtien malli on säännöllisesti dokumentoinut matkaansa valokuvilla, kuten joulukuun kuvilla, joissa pari vertaili vauvavatsojaan, tai marraskuun kuvilla, jotka merkitsevät raskauden viiden kuukauden täyttymistä. Nämä julkaisut inspiroivat monia odottavia äitejä luonnollisuudellaan ja positiivisuudellaan.

Jaettu, suodattamaton äitiyden matka

Sofia Richie Grainge loistaa juhlistamaan muuttuvaa vartaloaan itsevarmasti vuorotellen löysien asujen ja rehellisten kuvien välillä, jotka esittelevät hänen vauvavatsaansa ilman keinotekoisuutta. Hänen lähestymistapansa sosiaalisessa mediassa vahvistaa hänen imagoaan modernina ikonina yhdistäen muodin, perheen ja aitouden.

Esittelemällä vauvavatsaansa ja uutta karamellinväristä hiustyyliään Sofia Richie Grainge säteilee tarttuvaa ja tyylikästä iloa toisen raskautensa aikana. Tämä malliäiti jatkaa inspirointia luonnollisella tyylikkyydellään kuukaudesta toiseen.