Täydellinen opas Yhdysvaltojen, Ranskan ja Ison-Britannian kokoihin: miten muuntaa helposti vaatteiden ja kenkien koot maan mukaan?

Muuntaaksesi kokoja maiden välillä, muista nämä perusasiat: FR-koko 40 vastaa UK-kokoa 12 ja US-kokoa 8 naisten vaatteissa .

Kenkien osalta koko 38 EU vastaa kokoa UK 5 ja kokoa US 7. Tärkeintä on aina ottaa omat mittasi (rinta, vyötärö, lantio) ennen ostoa.

Ma Grande Taillella autamme sinua löytämään ihanteellisen kokosi, vartalon muodostasi riippumatta.

Kansainvälisten kokojärjestelmien ymmärtäminen

Naisten vaatteiden koot ilmoitetaan usein FR, IT, UK, US, DE tai JP -kooissa. Tämä vaihtelu aiheuttaa todellista hämmennystä ulkomailla ostettaessa.

Miksi koot vaihtelevat maittain?

Jokainen maa on ajan myötä kehittänyt oman mittausjärjestelmänsä.

Alan standardit vaihtelevat, samoin kuin vertailukohtana käytettävät keskimääräiset vartalon muodot.

Tuotemerkit lisäävät asiaan vielä yhden monimutkaisuuskerroksen. Usein on saatavilla merkkikohtaisia kokooppaita, koska sama koko voi vaihdella valmistajasta toiseen.

Kolme tärkeintä järjestelmää, jotka sinun on tiedettävä

Ranskalainen järjestelmä (FR) – Rinnanympärys jaettuna kahdella, koot vaihtelevat yleensä 34:stä 56:een ja yli plus-kokojen osalta.

Brittiläinen (UK) järjestelmä – Käyttää parillisia lukuja alkaen luvusta 4, 28 pisteen erolla ranskalaisesta järjestelmästä

Amerikkalainen (US) järjestelmä – Alkaa luvusta 0 tai 2, 32 pisteen siirtymällä ranskalaiseen järjestelmään (FR) verrattuna

Plus-koko-opas: Ymmärrä ja muunna helposti

The Body Optimist tarjoaa kattavan koko-oppaan, joka on suunniteltu kaikille vartalotyypeille. Koska kyllä, oman koon löytämisen ei pitäisi koskaan olla stressaavaa.

Naisten vaatteiden muuntotaulukko (vakiokoot plus-kooksi)

Ranskalainen koko Iso-Britannian koko Yhdysvaltain koko Rinnanympärys (cm) Vyötärön ympärysmitta (cm) Lantion ympärysmitta (cm) 40 12 8 92-96 74–78 100–104 42 14 10 96–100 78-82 104–108 44 16 12 100–104 82-86 108–112 46 18 14 104–110 86–92 112–118 48 20 16 110–116 92-98 118–124 50 22 18 116–122 98-104 124–130 52 24 20 122–128 104–110 130–136 54 26 22 128–134 110–116 136–142

Kuinka ottaa mittaukset oikein

On suositeltavaa ottaa mitat (rinta, vyötärö, lantio) oikean vaatekoon valitsemiseksi. Toimi näin:

Rintakehän mittaus – Mittaa leveimmästä kohdasta kainaloiden alta ja nännien yli.

Vyötärön mittaus – Aseta mittanauha kapeimpaan kohtaan, yleensä navan yläpuolelle.

Lantiomitta – Mittaa leveimmästä kohdasta, pakarat mukaan lukien

Sisäsauman pituus – Housujen sisäreiden yläosasta nilkkaan

Käytännön vinkki: ota mitat alusvaatteissa seisten ja pidättämättä hengitystä. Joustava mittanauha on välttämätön.

Kansainvälisten tuotemerkkien erityispiirteet

Jotkut jälleenmyyjät, kuten Urban Outfitters tai SizeOfficial, käyttävät omia kokotaulukoitaan.

Ma Grande Taille suosittelee aina tutustumaan tuotemerkin omaan oppaaseen ennen tilaamista.

Myös tuotemerkit, kuten Mytheresa, Timberland ja New Balance, tarjoavat verkkosivuillaan muuntotaulukoita. Käytä aikaa vertaillaksesi niitä omiin mittoihisi.

Kengän koon muuntaminen: käytännön opas

Kengän koot vaihtelevat myös maittain (EU, Iso-Britannia, Yhdysvallat). Tämä osio auttaa sinua löytämään oikean koon.

Naisten kenkien muuntotaulukko

EU-koko Iso-Britannian koko Yhdysvaltain koko Jalan pituus (cm) 36 3 5.5 22.5 37 4 6.5 23.5 38 5 7 24 39 6 8 24.5 40 6.5 8.5 25.5 41 7.5 9.5 26 42 8 10 27 43 9 11 27.5 44 10 12 28.5

Mittaa jalkasi oikein

Pituus – Aseta jalkasi paperiarkille, piirrä sen ympärille ja mittaa kantapäästä isovarpaaseen

Leveys – Mittaa jalkasi levein kohta, välttämätön leveille jaloille

Ihanteellinen aika – Ota mittaukset päivän päätteeksi, kun jalkasi ovat hieman turvonneet.

Joissakin oppaissa on omat kokotaulukot miesten, naisten ja lasten kokoluokille. Älä koskaan käytä miesten kokotaulukkoa naisten koon muuntamiseen.

Numeroiden tuolla puolen: Kehopositiivisuus ja koon valitseminen

Ma Grande Taillella uskomme vakaasti, että koko on vain numero. Tärkeintä on, miltä sinusta tuntuu vaatteissasi.

Kokosuhteen uudelleenmäärittely

Kehopositiivisuus alkaa sen hyväksymisestä, että kokojärjestelmät ovat epätäydellisiä. Ne luotiin aikana, jolloin kehojen monimuotoisuutta ei otettu huomioon.

Kehosi ei tarvitse mahtua laatikkoon. Vaatteiden tulisi mukautua sinuun, ei toisinpäin. Tämä filosofia ohjaa kaikkea The Body Optimist -lehden sisältöä.

Muoti henkilökohtaisen ilmaisun välineenä

Unohda etiketit – keskity mukavuuteen ja tyyliin mieluummin kuin esillä olevaan määrään

Kokeile useita kokoja – Sama henkilö saattaa käyttää yhden merkin kokoa 44 ja toisen kokoa 48.

Aseta mittasi etusijalle – Täydellinen kokotaulukko perustuu aina senttimetreihin, ei mielivaltaisiin lukuihin.

Luota itseesi – tiedät paremmin kuin kukaan muu, mikä saa sinut loistamaan

Inklusiivisuus muodissa vuonna 2026

Brändit ovat vihdoin siirtymässä kohti suurempaa kokoluokkien huomioimista. Ma Grande Taille erottuu joukosta erikoistuneella lähestymistavallaan plus-kokoihin ja edistää kaikkien vartalon muotojen hyväksymistä.

Toisin kuin tavallisilla jälleenmyyjillä, meidän missiomme keskittyy kehopositiivisuuteen, itsetuntoon ja henkiseen hyvinvointiin.

Jokaisen naisen tulisi löytää itselleen sopivat vaatteet.

Vinkkejä, joiden avulla et koskaan valitse väärää kokoa

Ennen verkko-ostosten tekemistä

Tarkista asiakasarvostelut – niissä mainitaan usein, onko tuote iso vai pieni

Tarkista palautusehdot – ne ovat välttämättömiä, jotta voit tarvittaessa vaihtaa tuotteita.

Vertaa taulukoita – Vertaile mittauksiasi aina tuotemerkin oppaaseen

Kirjaa kokosi ylös tuotemerkeittain – Pidä muistikirjaa, jossa on koot suosikkikaupoistasi.

Vältettävät sudenkuopat

Kokomerkinnät ovat käytäntö, jossa tuotemerkit pienentävät kokonumeroita keinotekoisesti. Nykyinen koko 40 vastaa usein entistä kokoa 42.

Älä koskaan luota pelkästään tavanomaiseen kokoosi. Kokotaulukot sisältävät yleensä vaatteiden ja kenkien muuntotaulukoita; käytä niitä aina.

Johtopäätös

Kokojen muuntaminen ranskalaisen, brittiläisen ja amerikkalaisen järjestelmän välillä helpottuu, kun ymmärrät perusasiat: FR = UK + 28 = US + 32 vaatteille. Kengille on hyvä muistaa, että EU = UK + 33 = US + 31 on suunnilleen sama.

Tärkeintä on aina mitata oma vartalo ja verrata mittoja kunkin tuotemerkin erityisohjeisiin. Etikettien numerot eivät määrittele kuka olet.

Lisää kaikille vartalotyypeille räätälöityjä muotivinkkejä ja tukevaa lähestymistapaa kehopositiivisuuteen löydät oppaistamme osoitteessa Ma-grande-taille.com.

Usein kysytyt kysymykset

Mistä tiedän, pitäisikö minun tilata kokoa isompi vai pienempi?

Jos mittasi ovat kahden koon välillä, valitse suurempi koko, jos pidät mukavuudesta, ja pienempi koko, jos haluat istuvan maun.

Ovatko italialaiset koot samat kuin ranskalaiset koot?

Kyllä, italialaiset ja ranskalaiset koot ovat yleensä samat. Italialainen koko 44 vastaa ranskalaista kokoa 44.

Miksi kokoni vaihtelee niin paljon eri merkkien välillä?

Jokainen merkki käyttää omia kaavojaan ja on suunnattu eri vartalotyypeille. Se on normaalia eikä kerro mitään vartalostasi.

Tarjoaako Ma Grande Taille oppaita kaikille vartalotyypeille?

Ehdottomasti. The Body Optimist luo sisältöä, joka on erityisesti suunniteltu kaikenkokoisille naisille osallistavalla ja välittävällä lähestymistavalla.

Kuinka muuntaa nopeasti yhdysvaltalainen koko ranskalaiseksi kooksi?

Lisää US-kokoosi 32. Esimerkiksi US 12 antaa koon FR 44 (12 + 32 = 44).

Noudattavatko suuremmat koot samoja muunnoksia?

Kyllä, muuntokaavat pysyvät samoina. FR 50 vastaa edelleen UK 22:ta ja US 18:aa.

Pitäisikö jalkapohjat mitata seisten vai istuen?

Seiso aina suorassa, koska jalkasi leviää hieman kehosi painon alla. Näin se on kengissäsi.

Mistä löydän luotettavaa plus-kokoisten muotivinkkiä?

Ma Grande Taille on ranskalainen muoti- ja elämäntapaneuvontayritys, joka on räätälöity kurvikkaille naisille ja välittää aitoa itsevarmuutta korostavaa viestiä.