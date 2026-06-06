Kun tennispelaajat muuttavat kentän tyylikentäksi

Ranskan avoimet eivät ole vain arvostettu savikenttäturnaus. Se on ollut yli vuosisadan ajan myös yksi urheilumaailman suurimmista muotitapahtumista. Joka vuosi pelaajat muuttavat Philippe-Chatrier -kentän todelliseksi catwalkiksi – sekä tenniksen että muodin ystävien iloksi.

Suzanne Lenglen, turnauksen ensimmäinen muoti-ikoni

Kaikki alkoi 1920-luvulla ranskalaisen Suzanne Lenglenin myötä. Hän kieltäytyi tuolloin naispelaajille pakotetuista pitkistä, korsetilla suljetuista hameista ja otti käyttöön hihattomat paidat ja pohkeeseen asti ulottuvat lahkeensuut – tuolloin skandaali, josta on sittemmin tullut emansipaation perusta.

Monille hän todella raivasi tietä kaikille seuraajilleen: niille, jotka myöhemmin uskalsivat olla rohkeita, värikkäitä ja moderneja tuomioistuimissa. Lähes vuosisata myöhemmin hänen nimeään kantavassa tuomioistuimessa on edelleen historiaa tehneitä henkilöitä – ja se herättää ajoittain samoja keskusteluja kuin alkuaikoinaan.

2018: Serena Williams ja musta kissapuku, joka muutti säännöt

Jos meidän pitäisi valita vain yksi asu Roland-Garrosin kymmenen viime vuoden ajalta, se olisi epäilemättä tämä. Vuonna 2018 Serena Williams, toipunut tuskin erityisen monimutkaisesta synnytyksestä, esiintyi Pariisin massakentillä koko vartalon peittävässä mustassa Nike-haalarissa, jota kiristettiin punaisella vyötärönauhalla. Amerikkalainen mestari, joka tuolloin vertasi itseään "Wakandan soturiprinsessaan", selitti myös, että vaate auttoi kompressiovaikutuksensa ansiosta estämään raskauden aikana kärsineitä veritulppia.

Tämä ei juurikaan pehmentänyt Ranskan tennisliiton silloista puheenjohtajaa Bernard Giudicelliä, joka ilmoitti pukeutumiskoodin käyttöönotosta, joka kieltää tällaisten vaatteiden käytön kentillä. "Meidän on kunnioitettava peliä ja pelipaikkaa", hän selitti tuolloin. Päätös herätti kansainvälisen kohun, jota johti amerikkalainen tennispelaaja Billie Jean King. Se, mikä olisi voinut jäädä yksinkertaiseksi "muotikiistaksi", muuttui poliittiseksi keskusteluksi naisurheilijoiden kehoihin kohdistuvasta kontrollista.

Naomi Osaka, taito muuttaa hovi catwalkiksi

Viime kausina uusi "hommatyylin" kuningatar on noussut uusiksi pelaajiksi: japanilainen Naomi Osaka. Jokaisessa Grand Slam -turnauksessa nelinkertainen puolustava mestari aiheuttaa sensaation Niken asuilla, jotka on suunniteltu kuin taideteokset. Japanilainen kirsikankukkamekko vuodelle 2025, meduusa vuoden 2026 Australian avoimissa ja viime aikoina Roland-Garrosissa 2026 kultainen mekko, joka on saanut inspiraationsa Eiffel-tornin siluetista.

Kaikki tämä tapahtuu tarkoituksellisen "punaisen maton" efektin saattelemana: huolellisesti lavastettu sisääntulo, näytelmän paljastuminen muutaman askeleen jälkeen ja vilkas keskustelu sosiaalisessa mediassa. Hänen vastustajansa, Laura Siegemund, jopa kritisoi häntä julkisesti Pariisissa tänä vuonna syyttäen häntä ottelun muuttamisesta "muotinäytökseksi". Ujoksi itseään kuvailevalle Naomi Osakalle nämä asut ovat päinvastoin arvokas ilmaisukeino – lyhyesti sanottuna tyylillinen haarniska.

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Sabalenka, Gauff, Swiatek: uuden sukupolven tyyli

Naomi Osakan lisäksi useat muut pelaajat tekevät nyt nimeä tyylitajullaan. Maailman ykkönen Aryna Sabalenka teki rohkean lausunnon vuonna 2026 mustalla, puoliavoimella Nike-mekolla, joka oli kerrostettu karmiininpunaisen topin päälle – siinä oli painijanselkä, avaimenreikäleikkaus ja "yöelämää"-tunnelma savella painetussa kangaspuussa. Mekko myytiin loppuun muutamassa tunnissa.

Coco Gauff puolestaan hyödyntää vuoden 2025 Ranskan avointen voittoaan ja vakiinnuttaa asemansa todellisena tyyli-ikonina: hän pukeutui New Balancen "hämärän suihkun" sävyihin, marmorikuvioon ja viime vuonna mustaan nahkatakkiin – jota hän kuvailee "pariisilaiseksi". Voitonsa jälkeen hän jopa esiintyi useita kertoja päästä varpaisiin Miu Miu -asuissa, mikä on merkki pelaajasta, joka omaksuu muodin myös kentän ulkopuolella. Nelinkertainen Ranskan avointen mestari Iga Świątek on omaksunut Onin kesäisen violetinkeltaisen paletin, joka on liukuväri, joka rikkoo turnauksen minimalistista tyyliä.

Kun tyylistä keskustellaan

Tällä tyylillisellä räjähdyksellä on kuitenkin omat haasteensa. Jotkut, kuten Laura Siegemund, uskovat, että "nämä asut tekevät tenniksestä spektaakkelin". Toiset taas näkevät sen "merkkinä pelaajien tervetulleesta vapautumisesta", jossa he ottavat imagonsa vastuulleen heille kuuluvan ilmaisukeinon kautta.

Yksi asia on selvä: Roland-Garrosissa estetiikka ja urheilullisuus eivät ole vastakkain. Päinvastoin, ne ruokkivat toisiaan – ja jokainen painos kirjoittaa uuden luvun urheilumuodin suureen tarinaan.

Suzanne Lenglenistä nykypäivän rohkeisiin Nike-malleihin ja Serena Williamsin catsuitiin, joka aiheutti niin paljon kohua vuonna 2018, Roland-Garros kirjoittaa kahta rinnakkaista tarinaa: mestareidensa tarinaa ja jatkuvasti kehittyvän muotiteollisuuden tarinaa. Ja jos katsomme tarkemmin, kenties molemmat kertovat saman tarinan: naisista, joiden ei enää tarvitse pyytää lupaa itsensä puolustamiseen.