Kuuluisan laulajan mekon luominen uudelleen: internetin käyttäjän tarttuma haaste

Entä jos laulajan rakkaus voisi tarkoittaa kokonaista kuukautta höyhenen toisensa perään ompelua? Tämän haasteen Nadianna Senki (@nadiannasenki), Lillessä asuva nuori venezuelalaistyylisti, otti vastaan osallistuakseen Aya Nakamuran konserttiin Stade de Francella. Sosiaalisessa mediassa jaettu tulos levisi välittömästi kulovalkean tavoin.

Historiallinen mekko, joka on kopioitu intohimoisesti

Ymmärtääksemme projektin laajuuden meidän on palattava ajassa taaksepäin 26. heinäkuuta 2024. Tuona päivänä Pariisin olympialaisten avajaisissa ranskalais-malilainen laulaja-lauluntekijä Aya Nakamura sähköisti Pont des Arts -sillan esittämällä kolme kappaletta tasavaltalaiskaartin säestyksellä.

Sitten hänellä oli yllään Diorin kultainen gladiaattoriasu, joka oli saanut inspiraationsa Maria Grazia Chiurin suunnittelemasta syksy/talvi 2024-2025 haute couture -näytöksen siluetista. Mekko oli kirjailtu herkillä kultaisilla höyhenillä, ja sen olivat valmistaneet yksi kerrallaan Lemarién muotitalon käsityöläiset. Lemarié on toimittanut Diorille vaatteita vuosikymmenten ajan.

Lähes kaksi vuotta myöhemmin tämä ikoninen hetki inspiroi Nadianna Senkiä (@nadiannasenki). Sen sijaan, että nuori nainen olisi etsinyt kopiota kaupasta, hän päätti tehdä teoksen itse, kokonaan käsin. Tämä lähestymistapa muuttui nopeasti luovaksi seikkailuksi, jonka hän dokumentoi sosiaalisessa mediassa – erityisesti Instagramissa, jossa hänen videonsa ylitti miljoona katselukertaa vain muutamassa tunnissa.

Katso tämä postaus Instagramissa Nadianna Senkin (@nadiannasenki) jakama viesti

Lähes 3 000 höyhentä ja tunteja kärsivällisyyttä

Luku on hämmästyttävä: Nadianna Senkiltä (@nadiannasenki) tarvittiin lähes 3 000 höyhentä luodakseen alkuperäisen mekon höyhenmäisen vaikutelman. Jokainen höyhen aseteltiin, säädettiin ja ommeltiin käsin kierrätysperiaatetta noudattaen – Nadianna on erikoistunut kirpputoreilta, käytettyjen vaatteiden myynnistä tai Vintedistä löytyvien vaatteiden muuntamiseen.

Stade de Francella pidetyssä konsertissa esitelty loppuasu sai nopeasti kiitosta muilta läsnä olevilta faneilta. "Konsertin parhaiten pukeutunut", "Upea, kunnioitusta herättävä" : kommentit tulvivat hänen paluunsa jälkeisen vlogin alle – ja Instagram-yhteisö, joka oli seurannut hänen projektiaan useiden viikkojen ajan, juhli huipentumaa.

Säännöllinen tyylillisten kunnianosoitusten vastaanottaja

Nadianna Senki (@nadiannasenki) on jo tehnyt itselleen nimen luomalla uudelleen muita ikonisia asuja konsertteihin. Hän on muun muassa luonut uudelleen yhden brittiläisen poptähden Dua Lipan tyylistä – lyhyen nahkamekon lavalla – sekä mustavalkoisen höyhenasun, joka on saanut inspiraationsa Chanelin luomuksesta, jota Rosalía käytti "Lux Tour" -kiertueellaan.

Joka kerta hänen tyylinsä pysyy samana: hankitut materiaalit, kierrätetyt vintage-esineet ja käsityö, jossa prosessia arvostetaan yhtä paljon kuin valmista tuotetta. Tämä lähestymistapa vetoaa nuorempiin sukupolviin, jotka ovat intohimoisia muodista, mutta yhä tietoisempia sen ympäristövaikutuksista.

Kun "method dressing" löytää tiensä konsertteihin

Teknisen saavutuksen lisäksi Nadianna Senkin tarina kuvaa laajempaa ilmiötä. Yhdysvalloissa kuten Euroopassakin konserteista on tullut todellisia muotinäytöksiä, joissa fanit pukeutuvat kunnioittaen idoleitaan. Taylor Swiftin kiertueesta Zara Larssonin, Theodoran ja pian myös Céline Dionin odotettuun kiertueeseen, fanit kilpailevat päihittääkseen toisensa kekseliäisyydessä osoittaakseen kunnioitusta artistin tyylille.

Tätä muoti kutsuu "metodipukeutumiseksi": pukeutumista tavalla, joka sopii tunnelmaan, jota olet aikeissa kokea. Punaisella matolla nähty käytäntö on nyt löytämässä tiensä myös konserttisaliin. Ja Nadianna Senkin tapauksessa se edustaa sitoutumista, joka menee paljon pelkän pukeutumisen pidemmälle.

Kultaisessa, höyhenillä koristellussa mekossaan Nadianna Senki (@nadiannasenki) ei pelkästään osoittanut kunnioitusta Aya Nakamuralle: hän osoitti, että teollisten jäljennösten ja pikamuodin aikakaudella käsintehty työ voi edelleen tehdä vaikutuksen.